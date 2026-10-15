Отсрочка и точка: Как оформить ипотечные каникулы и не потерять жилье

Ипотечный платеж - как будильник: всегда не вовремя. Особенно когда в семье пополнение, кто-то заболел или потерял работу, а банк, как назло, напоминает о себе каждый месяц. Но выход есть. Мария Соловиченко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф», объяснила, кому положена передышка по ипотеке и как ее получить без потери жилья.
Если вы взяли кредит на квартиру и попали в сложную ситуацию, можно взять паузу в платежах. Это и есть «ипотечные каникулы». Такое право у заемщиков появилось с 31 июля 2019 года.
- Во время каникул можно снизить размер платежей или получить отсрочку на срок до 6 месяцев, - объяснила Мария Соловиченко.
С 1 сентября 2026 года правила обновились. Теперь семьи с детьми могут приостановить выплаты на срок до 1,5 лет. Для всех остальных заемщиков осталась стандартная отсрочка - до 6 месяцев.
Каникулы дают время решить свои проблемы и защищают от потери жилья. Пока они длятся, банк не может забрать квартиру и не начисляет штрафы.
- Главное - не игнорировать имеющиеся финансовые проблемы и своевременно обратиться в банк, чтобы подтвердить свое право на финансовую передышку, - говорит эксперт.
Чтобы получить каникулы, нужно, чтобы совпало несколько условий сразу.
1. Кредит при выдаче был не больше 15 млн рублей.
2. Квартира - единственное жилье, которое вам подходит для проживания. Правда, доля в другой недвижимости не помешает, если ее площадь не больше региональной нормы.
3. Раньше вы не брали каникулы по этому кредиту. Исключение - если обращались из-за чрезвычайной ситуации, «ковидных» каникул или каникул для участников СВО.
4. Долг еще не взыскивают принудительно - нет решения суда о взыскании или об обращении взыскания на квартиру.
5. Есть особое обстоятельство (о них - ниже).
Если все эти условия выполняются, банк не может отказать в каникулах, - уточняет Мария Соловиченко.
- К особым обстоятельствам, которые дают право на каникулы до 6 месяцев, относятся несколько ситуаций, - поясняет эксперт.
Вот из-за чего можно взять паузу:
- потеряли работу и встали на учет в службе занятости;
- получили инвалидность I или II группы;
- болеете больше двух месяцев подряд;
- доход упал больше чем на 30%, а платеж по ипотеке - больше половины вашего дохода;
- стало больше иждивенцев (людей, которых вы содержите), доход при этом упал больше чем на 20%, а платеж по ипотеке - больше 40% дохода;
- живете в зоне ЧП и потеряли имущество или условия жизни нарушены (обратиться надо в течение 60 дней с момента, как ЧП официально признали).
Если причина - падение дохода, банк сравнивает ваш средний заработок за последние 2 месяца со средним заработком за год. Если доход упал больше, чем на треть, - это основание для каникул.
Тут правила другие. Если в семье родился или усыновлен второй (или последующий) ребенок, можно взять паузу до 18 месяцев. Подтверждать падение дохода не нужно.
- Сам факт рождения или усыновления - это уже основание для каникул, - подчеркивает Соловиченко.
Срок каникул - до 18 месяцев, но не дольше, чем ребенку исполнится 1,5 года. При усыновлении - 18 месяцев с даты усыновления.
- Первые 6 месяцев проценты не начисляются, - уточнила эксперт. - С 7 по 18 месяц начисляются по ставке в договоре, но уплачиваются в самую последнюю очередь.
После каникул платеж не вырастет, просто срок кредита станет длиннее.
Соберите документы и идите в банк с заявлением. Какие нужны бумаги - зависит от причины:
- потеряли работу - справка из центра занятости;
- инвалидность - справка МСЭ;
- упал доход - документы о доходах;
- родился ребенок - свидетельство о рождении или усыновлении всех детей либо удостоверение многодетной семьи;
- выписка из ЕГРН - чтобы подтвердить, что жилье единственное.
В заявлении напишите причину, дату начала каникул, сколько они продлятся и что вы выбираете - снижение платежа или отсрочку.
- Дата начала может быть раньше даты подачи заявления, но не больше чем на 2 месяца, - поясняет Мария Соловиченко.
Банк рассматривает заявление 5 рабочих дней. Если запросит документы - до 10 дней. Если банк согласен, он уведомит вас об изменении условий договора. Если за 10 рабочих дней не пришло ни уведомления, ни отказа, ни запроса документов - каникулы считаются установленными автоматически со дня подачи заявления.
Пока идут каникулы, банк не начисляет штрафы и пени за просрочку, не требует досрочно вернуть кредит, не забирает квартиру и не трогает поручителя.
- Банк не вправе начислять неустойки за просрочку платежей, не может требовать досрочного возврата кредита, не вправе обратить взыскание на квартиру, не может предъявлять требования к поручителю, - перечисляет эксперт.
А вот с процентами есть нюансы. По обычным каникулам (до 6 месяцев) проценты продолжают начисляться на остаток долга. Потом их фиксируют, и вы платите их в конце срока кредита - после того, как закроете основной долг. Из-за этого срок ипотеки растягивается. Но ежемесячный платеж после каникул не меняется.
- По «детским» каникулам порядок другой, - говорит Соловиченко. - Первые 6 месяцев проценты не начисляются. С 7 по 18 месяц начисляются по ставке в договоре, но уплачиваются в самую последнюю очередь.
После каникул платеж не растет, просто срок кредита удлиняется.
Каникулы можно прервать досрочно - подайте в банк уведомление. Или они закончатся сами, если вы начнете платить суммы, равные или больше обычных платежей.
Каникулы дают по одному договору только один раз. Но если вы живете в зоне ЧП и потеряли имущество - это не считается. Можно взять каникулы из-за ЧП, даже если раньше уже брали по другой причине. И наоборот.
Для них условия особые. Это касается мобилизованных, контрактников, добровольцев, военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО, и тех, кто отражал вооруженное вторжение на территорию РФ, в том числе в приграничных регионах. А также членов их семей: супруги, несовершеннолетних детей (до 23 лет, если учатся очно), детей-инвалидов, иждивенцев.
- Обратиться за отсрочкой можно до 31 декабря 2026 года, - напоминает эксперт.
Срок каникул - период службы плюс 180 дней после ее окончания. Плюс продлевается на время стационарного лечения из-за увечий, полученных на СВО.
Для тех, кто заключил контракт с 1 мая 2026 года на срок не менее года, действует списание просроченной задолженности до 10 млн рублей (лимит общий для бойца и супруги). Но для этого нужно, чтобы по долгу уже было решение суда о взыскании или возбуждено исполнительное производство. Если боец погиб, пропал без вести или получил инвалидность I группы - обязательства прекращаются полностью, независимо от суммы.
Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе - налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории - от семей с детьми до пенсионеров - и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.
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