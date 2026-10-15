Отсрочка и точка: Как оформить ипотечные каникулы и не потерять жилье

Если вы взяли кредит на квартиру и попали в сложную ситуацию, можно взять паузу в платежах. Фото: fizkes/shutterstock/fotodom

Ипотечный платеж - как будильник: всегда не вовремя. Особенно когда в семье пополнение, кто-то заболел или потерял работу, а банк, как назло, напоминает о себе каждый месяц. Но выход есть. Мария Соловиченко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф», объяснила, кому положена передышка по ипотеке и как ее получить без потери жилья.

КАНИКУЛЫ НЕ ДЛЯ ОТДЫХА

Если вы взяли кредит на квартиру и попали в сложную ситуацию, можно взять паузу в платежах. Это и есть «ипотечные каникулы». Такое право у заемщиков появилось с 31 июля 2019 года.

- Во время каникул можно снизить размер платежей или получить отсрочку на срок до 6 месяцев, - объяснила Мария Соловиченко.

С 1 сентября 2026 года правила обновились. Теперь семьи с детьми могут приостановить выплаты на срок до 1,5 лет. Для всех остальных заемщиков осталась стандартная отсрочка - до 6 месяцев.

Каникулы дают время решить свои проблемы и защищают от потери жилья. Пока они длятся, банк не может забрать квартиру и не начисляет штрафы.

- Главное - не игнорировать имеющиеся финансовые проблемы и своевременно обратиться в банк, чтобы подтвердить свое право на финансовую передышку, - говорит эксперт.

ПЯТЬ УСЛОВИЙ - И ПАУЗА ВАША

Чтобы получить каникулы, нужно, чтобы совпало несколько условий сразу.

1. Кредит при выдаче был не больше 15 млн рублей.

2. Квартира - единственное жилье, которое вам подходит для проживания. Правда, доля в другой недвижимости не помешает, если ее площадь не больше региональной нормы.

3. Раньше вы не брали каникулы по этому кредиту. Исключение - если обращались из-за чрезвычайной ситуации, «ковидных» каникул или каникул для участников СВО.

4. Долг еще не взыскивают принудительно - нет решения суда о взыскании или об обращении взыскания на квартиру.

5. Есть особое обстоятельство (о них - ниже).

Если все эти условия выполняются, банк не может отказать в каникулах, - уточняет Мария Соловиченко.

Есть условия, когда банк не может отказать в каникулах. Фото: fizkes/shutterstock/fotodom

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- К особым обстоятельствам, которые дают право на каникулы до 6 месяцев, относятся несколько ситуаций, - поясняет эксперт.

Вот из-за чего можно взять паузу:

- потеряли работу и встали на учет в службе занятости;

- получили инвалидность I или II группы;

- болеете больше двух месяцев подряд;

- доход упал больше чем на 30%, а платеж по ипотеке - больше половины вашего дохода;

- стало больше иждивенцев (людей, которых вы содержите), доход при этом упал больше чем на 20%, а платеж по ипотеке - больше 40% дохода;

- живете в зоне ЧП и потеряли имущество или условия жизни нарушены (обратиться надо в течение 60 дней с момента, как ЧП официально признали).

Если причина - падение дохода, банк сравнивает ваш средний заработок за последние 2 месяца со средним заработком за год. Если доход упал больше, чем на треть, - это основание для каникул.

КАНИКУЛЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Тут правила другие. Если в семье родился или усыновлен второй (или последующий) ребенок, можно взять паузу до 18 месяцев. Подтверждать падение дохода не нужно.

- Сам факт рождения или усыновления - это уже основание для каникул, - подчеркивает Соловиченко.

Срок каникул - до 18 месяцев, но не дольше, чем ребенку исполнится 1,5 года. При усыновлении - 18 месяцев с даты усыновления.

- Первые 6 месяцев проценты не начисляются, - уточнила эксперт. - С 7 по 18 месяц начисляются по ставке в договоре, но уплачиваются в самую последнюю очередь.

После каникул платеж не вырастет, просто срок кредита станет длиннее.

Для семей с детьми свои правила предоставления ипотечных каникул. Фото: Yuganov Konstantin/shutterstock/fotodom

КАК ОФОРМИТЬ

Соберите документы и идите в банк с заявлением. Какие нужны бумаги - зависит от причины:

- потеряли работу - справка из центра занятости;

- инвалидность - справка МСЭ;

- упал доход - документы о доходах;

- родился ребенок - свидетельство о рождении или усыновлении всех детей либо удостоверение многодетной семьи;

- выписка из ЕГРН - чтобы подтвердить, что жилье единственное.

В заявлении напишите причину, дату начала каникул, сколько они продлятся и что вы выбираете - снижение платежа или отсрочку.

- Дата начала может быть раньше даты подачи заявления, но не больше чем на 2 месяца, - поясняет Мария Соловиченко.

Банк рассматривает заявление 5 рабочих дней. Если запросит документы - до 10 дней. Если банк согласен, он уведомит вас об изменении условий договора. Если за 10 рабочих дней не пришло ни уведомления, ни отказа, ни запроса документов - каникулы считаются установленными автоматически со дня подачи заявления.

ЧТО С ПРОЦЕНТАМИ

Пока идут каникулы, банк не начисляет штрафы и пени за просрочку, не требует досрочно вернуть кредит, не забирает квартиру и не трогает поручителя.

- Банк не вправе начислять неустойки за просрочку платежей, не может требовать досрочного возврата кредита, не вправе обратить взыскание на квартиру, не может предъявлять требования к поручителю, - перечисляет эксперт.

А вот с процентами есть нюансы. По обычным каникулам (до 6 месяцев) проценты продолжают начисляться на остаток долга. Потом их фиксируют, и вы платите их в конце срока кредита - после того, как закроете основной долг. Из-за этого срок ипотеки растягивается. Но ежемесячный платеж после каникул не меняется.

- По «детским» каникулам порядок другой, - говорит Соловиченко. - Первые 6 месяцев проценты не начисляются. С 7 по 18 месяц начисляются по ставке в договоре, но уплачиваются в самую последнюю очередь.

После каникул платеж не растет, просто срок кредита удлиняется.

Каникулы можно прервать досрочно - подайте в банк уведомление. Или они закончатся сами, если вы начнете платить суммы, равные или больше обычных платежей.

Каникулы дают по одному договору только один раз. Но если вы живете в зоне ЧП и потеряли имущество - это не считается. Можно взять каникулы из-за ЧП, даже если раньше уже брали по другой причине. И наоборот.

УЧАСТНИКАМ СВО

Для них условия особые. Это касается мобилизованных, контрактников, добровольцев, военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО, и тех, кто отражал вооруженное вторжение на территорию РФ, в том числе в приграничных регионах. А также членов их семей: супруги, несовершеннолетних детей (до 23 лет, если учатся очно), детей-инвалидов, иждивенцев.

- Обратиться за отсрочкой можно до 31 декабря 2026 года, - напоминает эксперт.

Срок каникул - период службы плюс 180 дней после ее окончания. Плюс продлевается на время стационарного лечения из-за увечий, полученных на СВО.

Для тех, кто заключил контракт с 1 мая 2026 года на срок не менее года, действует списание просроченной задолженности до 10 млн рублей (лимит общий для бойца и супруги). Но для этого нужно, чтобы по долгу уже было решение суда о взыскании или возбуждено исполнительное производство. Если боец погиб, пропал без вести или получил инвалидность I группы - обязательства прекращаются полностью, независимо от суммы.

Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе - налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории - от семей с детьми до пенсионеров - и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.

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