Новые подробности о любовнице мужа Арины Шараповой: скандал получил продолжение

Арина Шарапова молчит о скандале с мужем Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Известие о том, что муж Арины Шараповой бьется за трехлетнего сына от молодой любовницы, стало громом среди ясного неба для поклонников телеведущей. Скандал в семье звезды экрана не только стал достоянием общественности. На днях появились новые подробности о женщине, родившей ребенка от Эдуарда Карташова.

У четвертого мужа Арины Шараповой растет внебрачный сын от связи с другой женщиной. Сейчас Эдуард Карташов через суд требует признать его биологическим отцом трехлетнего мальчика, рожденного молодой любовницей. Кроме того, мужчина требует определить место жительства ребенка с ним. При этом совсем недавно теледива рассказывала, как 25 лет счастлива в браке с бизнесменом.

Меж тем на днях появились подробности о любовнице Карташова. Женщина утверждает, что отцом мальчика является Эдуард. Сам бизнесмен знал всю правду с первого дня рождения ребенка и даже делал тест ДНК на установление отцовства, передает "СтарХит".

У Эдуарда Карташова подрастает внебрачный сын Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Супруг Шараповой оказывал внебрачному сыну материальную поддержку. Мальчик проживает с отчимом и мамой. У него также есть старшие брат и сестра. Несколько раз в месяц ребенка водят на встречи с Эдуардом. "Мама периодически, примерно раз в одну-две недели водит днем не только младшего, но и среднего сына на часовые-полуторачасовые встречи с Эдуардом", - сообщил отчим детей.

Он также сообщил, что у любовницы Карташова есть "определенные проблемы с зависимостью". "Во всей этой ситуации Арина Шарапова - такая же жертва безрассудства двух взрослых, как и я. Но она - супруга Карташова", - кипятится отчим.

Стоит отметить, что с 65-летней Шараповой у Карташова нет общих детей. У мужчины есть дочь Евгения от первого брака. У Арины тоже есть один сын - Данила, родившийся в 1981 году в ее первом браке с поэтом Олегом Борушко.