«Крути педали и будешь молодым!»: Как Александр Олешко отметил свое 50-летие

Александр Олешко отпраздновал концертом юбилей. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Александр Олешко решил отметить свой первый большой юбилей концертом в Кремле, собрав на главной сцене страны своих знаменитых друзей и учителей.

Поздравления в этот вечер произносились нескончаемой чередой.

Фото предоставлено пресс-службой артиста

Александра Николаевна Пахмутова выступила с телефонным обращением в адрес юбиляра.

- К такому концерту готовятся всю жизнь! - сказал виновник торжества. - Если ты хочешь быть артистом, то ты точно должен знать, что свой первый юбилей надо праздновать в сердце страны. У человека всего два юбилея - 50 и 100 лет!

На сцене с Екатериной Гусевой. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Полгода назад здесь праздновал свой 100-летний юбилей Александр Сергеевич Зацепин, а я, свой первый юбилей, праздную сегодня и Александр Сергеевич у меня в гостях!

Юбиляра поздравил Александр Зацепин. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Помимо уважаемого долгожителя, легендарного композитора Зацепина, поздравить Олешко пришли мэтры эстрады и знаковые люди эпохи: Лев Лещенко, Лариса Долина, Ирина Купченко, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Пелагея, Зара, Екатерина Гусева, «Новые Самоцветы».

Зара. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Олешко поздравили Игорь Николаев и Игорь Крутой. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Инна Маликова. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Ирина Купченко. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Лев Лещенко. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Екатерина Гусева. Фото предоставлено пресс-службой артиста

- Этот артист не устает меня удивлять, я не понимаю, как он всё успевает, такой график! Он успевает всё - играть в театре, сниматься в кино, вести программы, телешоу. Он удивительный человек, прекрасный артист, я его очень люблю, -говорила об Александре Лариса Долина.

Лариса Долина. Фото предоставлено пресс-службой артиста

- Для меня сейчас, когда мне 72, 50 лет - это счастье, - разоткровенничался Игорь Крутой. - Это самый хороший возраст, когда физически ты в форме, в мозгах порядок, уже понимаешь кто есть кто, и уже не способен на мелкие ошибки, которые могут расстраивать. Александр - светлый, дружелюбный, солнечный человек.

Нонна Гришаева. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Сосо Павлиашвили. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Александр Олешко и Татьяна Судец. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Сам Александр говоря о себе, выдал свой секрет молодости:

«У меня не бывает хандры, я много работаю, мне некогда стареть, некогда грустить, некогда впадать в депрессию. Знаете, как говорил мой дедушка? Крути педали! Это лучший совет всем, чтоб не стоять на месте, и жить долго и счастливо!»

Фото предоставлено пресс-службой артиста

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