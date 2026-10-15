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Ночью беспилотники снова работали по морской логистике противника. Минобороны сообщает о поражении портовой инфраструктуры Измаила, где разгружали и хранили военные грузы и грузы двойного назначения. Под удар попали и два сухогруза, которые везли в Одессу военный груз. Их достали ещё на переходе морем.

Украинская сторона про порт молчит.

Косвенный след ночной охоты в море оставили румыны. Их радары засекли группу воздушных целей у острова Змеиный. Ещё одну группу увидели в 77 километрах восточнее Змеиного. Подняли испанские F-18 и румынские F-16, жителям севера уезда Тулча пришли тревожные сообщения.

Район говорит сам за себя: устье Дуная и подходы к Одессе. Только с 3 по 9 октября Минобороны насчитало 14 поражённых сухогрузов и танкер, да и Измаил в этом месяце под ударом не впервые.

На суше главной точкой ночи стал Кропивницкий. По данным областной администрации, на Кировоградщину пришлось почти 360 беспилотников — самый массированный налёт на регион за всю войну. Тревога длилась больше 14 часов, попадания зафиксированы в 25 местах. Глава администрации Андрей Райкович сам признал: под ударом критическая инфраструктура, логистика, транспортные и промышленные предприятия. Спасатели уточнили — склады, логистические центры и территории предприятий в областном центре, объекты транспорта в Кропивницком и Новоукраинском районах.

Через этот центр страны железная дорога связывает черноморские порты с остальной Украиной. «Прошу ничего не выкладывать в сеть», — писал Райкович посреди атаки. Почему — догадаться несложно.

Одной ночи мало, чтобы увидеть картину, а неделя складывается в систему. Локомотивное депо в Жмеринке горело вечером 13-го и в ночь на 14-е. Этой ночью местные паблики сообщают о новом пожаре там же, хотя Винницкая администрация пока молчит.

Накануне «Укрзализныця» отчитывалась об ударах по депо, вокзалам и станциям в пяти областях. Сегодня к ним добавились склады в центре страны, порт на Дунае и суда на подходе к Одессе. Цепочку от трюма до вагона режут по всей длине — и латать её Киеву приходится везде разом.

Дальше реактивные дроны полетели на запад. Взрывы гремели в Луцке, Ровно и Коломые. В Чорткове после удара горело производственное предприятие, на Полтавщине попадания пришлись на два промышленных предприятия в Полтавском и Миргородском районах.

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