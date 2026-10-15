Свой первый большой юбилей -50 лет Николай Басков сегодня и завтра отметит концертами в Live арене. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Свой первый большой юбилей - 50 лет Николай Басков сегодня и завтра отметит концертами в Live Арене.

За эти годы артист напел уже столько хитов, что и сам уже стал настоящим хитом.

Была в жизни Николая и яркая страница классики. Не только самый молодой народный артист России и самый молодой орденоносец, но и самый молодой Ленский блистал на сцене Большого театра. Великая Монтсеррат Кабалье - первый в мире классический музыкант, соединивший в своем репертуаре оперный жанр и поп-культуру, называла Баскова своим вокальным сыном.

Да-да, с 2000 года единственным учеником оперной дивы был наш российский тенор Николай Басков.

Николай Басков приехал на радио «Комсомольская правда» накануне юбилея

Золотой голос в эту золотую осень с раннего утра поздравляют в соцсетях друзья и коллеги. Первым Колю поздравил маэстро Игорь Крутой.

- Сегодня у Коленьки Баскова юбилей - ему исполняется 50!!! Эта цифра и Коля никак не стыкуются в силу продолжающейся творческой и жизненной Басковской юности… Лучезарней человека я не встречал и однажды, нарвавшись на заре туманной юности на юмор Коли, от которого мы с Валерием Леонтьевым умирали весь достаточно длинный перелёт, сложилось впечатление, что это был разовый всплеск, но… С того дня прошло уже более 25 лет и импровизирующий юмор Баскова, похоже, бездонный колодец… Коля очень тяжело пережил смерть своего отца Виктора… Он обожествляет маму и по совместительству мою подругу-красавицу Леночку… Дай Бог Юбиляру классных новых программ, талантливых песен, здоровья, прекрасного голоса на долгие годы, аншлагов и… Любви! С Юбилеем, мой младший Друг!

Фото Ольги Фоминой

- Мне кажется, вся наша жизнь — это цепь важных, знаковых, решающих встреч и знакомств. Благодаря Коле моя жизнь очень изменилась, - написал ведущий шоу «Сады искусств» Павел Токарев. - Знаковым стало знакомство с Монтсеррат Кабалье и ее семьей. Она для меня не просто одна из любимых певиц — я долгие годы просто живу с ее искусством, и вот так вдруг сбылась моя невероятная мечта. Все мои дальнейшие встречи с Кабалье, драгоценное личное общение с ней происходили только потому, что меня с ней познакомил Коля.

Коля уникален. Очень знаменитый и очень занятый, он умеет дарить себя другим — чем-то вдруг порадовать или поддержать в трудную минуту, создавать вокруг себя праздник и уделять людям простое человеческое внимание. Других таких я не встречал. Отдельно я хочу отметить, как тонко Коля понимает академический вокал. Это дано далеко не каждому певцу. Он настоящий знаток старых мастеров вокального искусства, отдельно нас объединяет безграничная любовь к творчеству Елены Васильевны Образцовой.

Я порой слышал предвзятые и негативные отзывы о творчестве Николая. Но удивительное дело: стоило таким критикам лично с ним познакомиться, как их отношение резко теплело и они с большим пониманием и даже восхищением начинали относиться к тому, что он делает.

Желаю Коле просто настоящего человеческого счастья, которое он абсолютно заслужил как по-настоящему добрый и счастливый для других человек. Очень надеюсь, что мое пожелание сбудется.

Фото Ольги Фоминой

- Мой дорогой, родной Коля, с днем рождения! Ты невероятный и редкий человек: ты и брат, и друг, и учитель, и наставник, и при этом всегда настоящий, всегда честный, всегда добрый, мудрый. Я счастлив, что когда-то 20 лет назад мы встретились и начали дружить, - поздравил Николая Баскова телеведущий Вячеслав Манучаров. - Сколько было, сколько есть и, уверен, еще много будет! Я невероятно горд за тебя, что к своему юбилею ты подошел с таким багажом друзей, зрителей, побед, неповторимых вершин. Я желаю тебе всего самого доброго, самого лучшего, чтобы ты так же был любим миллионами зрителей нашей страны, чтобы долгие десятилетия ты так же был в идеальной форме не только внешней, но и внутренней, чтобы твой голос так же звучал и лечил души людей. Ну и, конечно же, чтобы в сердце твоем жила любовь и чтобы ты так же парил и радовал всех нас своим талантом и счастьем, которое ты даришь!

За тебя, мой дорогой друг, с твоим днем!

- Дорогой Николай, ты у нас на всю страну такой один, поэтому береги свой «золотой голос», тело, душу и сердце, и пусть оно будет наполнено любовью! - поздравляет Николая Александр Ревва. - Мы дружим уже 20 лет, и я счастлив, что в шоу-бизнесе есть такой искренний, преданный Человек, который умеет радоваться чужим успехам так же, как своим собственным. С Днюхой, Колюня, и крутого тебе сегодня концерта в Live-Арене.

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям любимого артиста. Новых творческих побед и семейного благополучия!

Юбилейное интервью с Николаем можно посмотреть здесь, а прочитать – здесь.