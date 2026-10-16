Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Когда мы слышим слово «болото», воображение обычно рисует туман, трясину и место, которое лучше обойти стороной. Но за этим привычным образом скрывается сложная природная система, от состояния которой зависят движение воды, сохранение углерода и жизнь множества биологических видов. Вадим Петров — юрист-международник, заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ экологии, председатель Общественного совета при Росгидромете — рассказал, почему болота являются важной составляющей природной защиты.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ

Давайте мысленно представим два совершенно одинаковых города. В обоих выпало определенное количество осадков.

Один город полностью охвачен сетью канализации, бетонных сооружений и дорог, а другой включает водно-болотные ландшафты, озерца и иные болотные экосистемы. Каждый из этих городов (напомню, что даже 30 миллиметров осадков — это тысячи, десятки тысяч кубометров воды) по-разному отреагирует на распределение огромной водной массы.

Там, где рельеф спрятан в бетон, вода будет быстро подниматься, особенно если не работает ливневая канализация. А город, архитектурно и ландшафтно погруженный в природную экосистему, особенно созданную на болотах, начнет постепенно впитывать влагу, она будет равномерно распределяться.

Конечно, в нашем воображении болото чаще всего видится как некая мрачная пустошь. «Жизнь моя — жестянка, а ну ее в болото». Помните, как в известной песне Водяного? И в этих образах оно олицетворяет бесперспективность, кошмар, ужас и тихое забвение. На самом деле, болотная среда гораздо динамичнее, интереснее. Это уникальная система, технологии, созданные самой природой. Хотя долгое время заболоченные территории считали бесполезными.

РОССИЯ — ПРИРОДНЫЙ ДОНОР

В определенный момент их оценили как важный источник торфа, ресурс для развития торфяной энергетики.

В XIX–XX веках торф играл очень существенную роль. Считалось, что все болота нужно осушить и использовать только это ценное сырье. Подобная практика продолжалась на протяжении длительного времени, а ее неизбежные последствия дали себя знать спустя десятилетия.

В 2010 году жители Москвы и соседних регионов ощутили всю тяжесть ситуации, связанной с торфяными пожарами. Пришлось принимать срочные меры для её исправления.

В 2010–2013 годах в Московской области обводнили более 73 тысяч гектаров пожароопасных торфяников. Последующие спутниковые наблюдения показали: благодаря увлажненным участкам число и площадь торфяных пожаров в Подмосковье существенно снизились.

Однако даже обводнение требует постоянных наблюдений, поддержания на болотных территориях соответствующего уровня влаги, особенно в засушливые годы. Словом, рациональное использование болот требует гибких, нестандартных управленческих решений.

Научные исследования привели к пониманию, что болотная среда играет огромную регулирующую роль и в гидрологии, и в биоразнообразии.

С этой точки зрения, Россия — природный и климатический донор. У нас в стране насчитывается почти 140 миллионов гектаров торфяных болот. По данным Программы ООН по окружающей среде, эти цифры формируют российское лидерство в данной сфере. После развития международной науки и международной научной кооперации болота стали предметом исследования, охраны и международного научного сотрудничества.

Их наличие — это если не гарантия, то способ предотвращения опасных явлений в гидрометеорологии.

Только здесь, на заболоченных землях, живут и размножаются уникальные птицы, многие из которых относятся к краснокнижным. Самый известный пример — стерх, белый журавль. Все мы помним «полет надежды», который совершил наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Стерх в сибирских водно-болотных угодьях размножается, а зимует в китайских. Это стало элементом международного сотрудничества в сфере природоохраны между РФ и КНР. Только здесь можно встретить уникальные растения. Сохранять пирамиду биоразнообразия нужно и для того, чтобы избежать природных катаклизмов и потрясений. Изучение всех микроорганизмов и всех растений сегодня позволяет нам говорить, что болота являются важным фильтром для загрязняющих веществ и грязной воды.

Президент подчеркивал, что нам нужно найти баланс между биосферой и техносферой. И болота — это то природное решение, которое позволяет нам поддерживать этот паритет.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ЩИТ

Мы привыкли связывать защиту климата прежде всего с лесами. Однако огромные запасы углерода скрыты и под внешне неприметным болотным покровом. Их называют климатическим щитом, несмотря на то, что болота выделяют метан — сильный парниковый газ. Этот парадокс хорошо изучен и очень интересен.

Если простыми словами: болото обводнено и увлажнено, отсутствует доступ кислорода, и углерод, который содержат и поглощают растения в ходе фотосинтеза в этих обводненных экосистемах, потихонечку в них разлагается, при определенных процессах образуется торф. Торф содержит органический углерод. По данным международных организаций и последних исследований, треть всего почвенного углерода в мире находится в болотах, которые его «запечатывают» и, тем самым, понижают концентрацию в атмосфере. Считайте, что торфяные болота на треть спасают Землю от перенасыщения углеродом. Одновременно с этим в процессе существования болота может быть, конечно, метановое парение. Но, по последним оценкам, тот метан, который выделяется из болот, ничего страшного не несет, поскольку само болото в общей оценке углеродного цикла связывает гораздо большее количество органического вещества. Когда мы осушаем болото, почвенный углерод высвобождается. Это, кстати, в Арктике очень видно, где болота покрыты мерзлотой, но там, где они начинают таять, происходят определенные процессы. Если торф обводнен, он не позволяет высвободиться углероду, с которым мы боремся.

КАК УПРАВЛЯТЬ БОЛОТАМИ?

Болотными территориями нужно управлять по-разному, в зависимости от ситуации. Там, где водно-болотное угодье связано с развитием или устойчивым расширением городских систем, нужно научно обоснованно встраивать эти экосистемы в городские пространства.

Возьмем, например, знаменитые Васюганские болота — 800 тысяч озер, озерных экосистем, 200 притоков сибирских рек. Это уникальная экосистема, не имеющая по масштабу аналогов в мире. Для всего нашего Сибирского федерального округа она является уникальным способом сохранения климатического баланса, гидрологического режима, барьером от наводнений. Болота надо рассматривать не как часть природы, а как большую экосистему с рельефом, ландшафтом, с лесными насаждениями. Васюганские болота огромное количество площади занимают, в том числе, и за счет заболоченных лесов.

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

Ценность и уникальность водно-болотных экосистем подчеркивает и народное мифотворчество. Помните сказку про царевну-лягушку? Стрела попала в болото и чудесным образом полностью изменила жизнь главного героя.

У Пришвина в «Кладовой солнца» есть точные слова: «Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца». Писатель объяснял, как солнечная энергия, усвоенная растениями, сохраняется в торфе. Тогда еще не было климатической повестки, органического углерода, научных исследований. А Пришвин уже в 1945 году рассказал, по сути, основы значения болота для глобального климатического обмена и баланса.

На Урале болотная среда сохранила Шигирского идола, найденного в 1890 году. Возраст деревянной скульптуры составляет примерно 12 тысяч лет. Хрупкое дерево уцелело, сохранилось и донесло до нас свидетельство человеческой культуры из невероятно далёкого прошлого.

Таким образом, болото представляет собою гидрологическую, климатическую, сырьевую и культурно-историческую ценность. Это тонко устроенная уникальная природная система, сохраняющая в себе следы тысячелетий.

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