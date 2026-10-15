«Хакеры едут на авто, а мы бежим следом»: что кибербезопасники говорят о современных угрозах бизнесу

Фото: предоставлено пресс-службой GIS DAYS.

В России прошёл международный форум по информационной безопасности и ИТ GISDAYS 2026. Одним из лейтмотивов мероприятия стал меняющийся ландшафт киберугроз. Значит, контрмеры со стороны бизнеса нужны были «ещё вчера». А с этим, как оказалось, всё непросто. На московской площадке мероприятия работала выездная студия радио «КП». Вот о чём говорили наши гости.

НЕ АЙТИШНИКАМИ ЕДИНЫМИ

Секретарь Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта Дмитрий Служеникин определяет текущее состояние отрасли кибербеза как «жесточайший кризис».

— Стоимость вхождения на тёмную сторону для хакеров благодаря технологиям ИИ стала минимальной. А что у нас? Уровень цифровой грамотности примерно на уровне 2022 года. Тогда был классный скачок, рост уровня технологий и знакомства с ними. Но вот уже четвёртый год мы отстаём. Можно сказать, что тогда мы научились бежать со скоростью автомобиля. Но машины — атаки хакеров — стали быстрее, а мы до сих пор на своих двоих за ними бежим. Пора самому уже сесть за руль, чтобы поспевать за темпом.

Руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин указывает, что далеко не весь бизнес сегодня осознаёт роль кибербеза. Во многих компаниях отсутствуют такие специалисты: для кого то это дорого, для других непонятна их функция. Ведь есть же айтишники!

— Пока не происходит первый инцидент. Появляются вопросы: «Чем наши айтишники занимаются?». Начинаешь объяснять, что IT — это немного другая специальность, нежели кибербезопасность. Тогда начинают искать профильного специалиста. Он зачастую один не может справиться — ему нужна команда. Да, это расходы. Поэтому часто обращаются к подрядчикам. Но это всё равно дешевле, чем простой компании из за мощной атаки или её закрытия из за невозможности восстановить работу.

Руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис» Григорий Ковшов сравнивает кибербез с миттельшпилем — затянувшейся частью шахматной партии, где обычно разворачивается основная часть борьбы за центр, атакующие комбинации и маневрирование фигур.

— Есть нападение и защита. Важен каждый ход и каждая фигура на поле. То есть переломить ход партии может как линейный сотрудник, так и руководитель. И при этом, как и в шахматах, кибербезопасники противостоят злоумышленникам каждый день и каждый час. А порою счет идет в прямом смысле «на минуты».

«ЭТО ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»

Замгендиректора по ИТ и кибербезопасности «Невского экологического оператора» Александр Васильев констатировал: сегодня ИИ играет на стороне не только добросовестных компаний.

— Он сильно помогает и злоумышленникам: с ИИ они быстрее проникают в системы и ломают их. Киберугроз стало больше, но куда опаснее то, что они стали изощрённее.

Поэтому бизнес принимает комплекс мер для защиты как внутреннего, так и внешнего периметра. Сеть сегментируют, рабочие аккаунты получают двухфакторную аутентификацию, в договорах с внешними IT подрядчиками прописывают требования по информационной безопасности и ответственность за их нарушение. Плюс регулярная профилактика на местах: напоминание сотрудникам соблюдать правила цифровой гигиены.

Замдиректора по развитию бизнеса «АйТи Бастион» Константин Родин замечает, что темпы развития кибербеза сейчас отстают от IT сферы в целом. «Безопасники» вынуждены всегда быть в роли догоняющих: IT сегмент что то придумал и ввёл — и теперь от этого нужно либо защищаться, либо защищать.

— О безопасности ИИ задумались после того, как он показал свои первые классные результаты и поломал несколько систем, которых его не просили ломать, — говорит Родин.

Эксперт также обращает внимание, что любая атака — это не просто вымогательство денег хакерами или кража данных. Есть сторона, о которой щироко не говорят. Но именно этот негатив становится тяжёлым ударом для бизнеса. Речь о подрыве операционной деятельности. Проще говоря, работа компании останавливается целиком или частично.

— День простоя — не бесплатный. Хотя сотрудники и рады, что могут не работать. Но в закулисье таких атак всегда много тяжёлых решений. Приходится отключать IT инфраструктуру, чтобы её восстановить. Параллельно придумать, чем иным заменить привычные бизнес процессы. Остановка твоей работы ведёт к эффекту домино: страдают подрядчики, клиенты… — перечисляет Родин.

ЗАКРУТИТЬ ГАЙКИ — НЕ ВАРИАНТ

Технический директор Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар» Евгений Фёдоров приводит интересные (и тревожные) цифры. За прошлый год объём данных, которые сотрудники компаний отправляют разным ИИ, вырос в 30 раз. И около половины этих данных — конфиденциальные. С одной стороны, игнорировать ИИ в работе нельзя. Но и с рисками нужно что то делать.

— Подразделения информационной безопасности внутри компании, конечно, могут закрутить гайки. Но тогда бизнес перестанет работать. Угрозы от ИИ есть, но реагировать на угрозы мы должны также через ИИ. Возможностей человека в таких условиях уже недостаточно, потому что количество атак будет расти, разобрать столько инцидентов только с привлечением экспертов уже не под силу.

При этом, как и в ряде других сфер, в кибербезе наблюдается нехватка специалистов. Коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун говорит, что сегодня в российской системе образования постепенно начинают готовить молодёжь.

— Кроме уроков информатики добавляют кибербезопасность — в школах, институтах. То есть процесс выращивания кадров запущен. Но квалифицированных специалистов на этом рынке труда не хватает. Даже если открыть платформы с резюме — там кандидаты есть. Но достойных, с опытом, которые смогут прийти в компанию и отстроить процессы, — мало. Поэтому приходится использовать ИИ. Другое дело, что целиком отдать ему реагирование на инциденты пока невозможно.

КВАНТОВЫЕ УГРОЗЫ

Гендиректор R Vision Валерий Богдашов убеждён, что в ближайшие годы одной из ключевых задач кибербезопасности станет защита данных в распределенной инфраструктуре, наряду с развитием автоматизации и ИИ.

— Для распределённых компаний данные могут находиться в нескольких облаках и локальных системах, но управляться через единый контур контроля. Поэтому будет расти спрос на защищённые облачные решения, особенно с учётом требований к локализации и защите данных. Ключевой вопрос для бизнеса будет уже не только в выборе конкретного инструмента. Важнее способность компании выстроить вокруг данных понятные процессы: провести их инвентаризацию, определить права доступа, настроить контроль и связать технологические решения в единую систему.

ИИ — его возможности и угрозы — проблема дня сегодняшнего. О ней знали, но готовы оказались слабо. А какие проблемы могут встать перед кибербезопасниками в отдалённом будущем? Об этом рассказал начальник аккредитованного удостоверяющего центра компании «Газинформсервис» Сергей Кирюшкин.

Безусловно, одной из наиболее серьезных угроз для криптографической защиты информации являются потенциальные вычислительные возможности квантового компьютера. Когда и если будет создан квантовый компьютер мощностью, по современным оценкам, от 1200 логических кубитов (рекорд 2026 года - 96 логических кубитов), его вычислительной мощности хватит, чтобы взломать криптографическую защиту, стойкость которой определялась исходя из вычислительных возможностей современных классических компьютеров и серверов .

Поэтому ученые-криптографы и ведущие производители криптографических средств защиты информации работают по принципу - “защити информацию сегодня от угроз, которые возникнут завтра”, уже сейчас применяя методы криптографической защиты, стойкие к квантовым вычислениям.