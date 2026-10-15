Слабоумие без отваги: Зеленский бросил Трампу прямой вызов

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Все-таки прошлое актерство украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского сыграло с ним не просто злую шутку, а по-настоящему роковую для него роль. Страсть к позе, к эффектному жесты в ожидании аплодисментов зрителей привели к тому, что вчера в интервью в Лондоне Зеленский бросил прямой вызов Трампу, фактически заявив, что тот для него никто и звать его никак.

- Я не уйду в отставку: эта война – моя ответственность. Некоторые влиятельные фигуры хотят меня сменить, потому что я никогда не признаю украинские земли российскими, – заявил окончательно осмелевший и опьяневший от воздуха Лондона «просроченный». И это прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен уйти, чтобы его сменщик заключил мирный договор с Россией.

- Да пошел ты, Трамп, а я буду делать, что сам посчитаю нужным, - именно так следует расценивать заявление «просроченного», который при этом не снял свои требования восстановить работу «Старлинк» для ВСУ и снабдить украинскую армию американскими вооружениями, особенно – по части ПВО. Новое амплуа в мировом театре — наглый попрошайка-хам. А он, он останется президентом, пока идут боевые действия. Поэтому они будут длиться, как можно дольше.

Лондон. Зеленский в объятиях очередного британского премьера Фото: REUTERS.

Пока Украину продолжают сокрушать русские беспилотники и ракеты, Зеленский заявляет не о том, что нужно стране, а о том, что нужно ему. Он представляет свою отставку угрозой всем национальным интересам сразу. Будущее государства, по его мнению, таким образом, зависит от его личного будущего, а обсуждение его отставки, даже вероятной он считает покушением на Украину. Французский король-солнце, заявивший, что «государство — это он» - просто жалкий подмастерье на фоне «великого просрочки», который еще несколько лет тому назад играл на пианино без рук на потеху публике.

Более того, хотя еще пару дней тому назад он униженно выпрашивал 60 дней перемирия для проведения выборов президента, на этот раз Зеленский гордо (как он сам себя видит в этой ситуации) отказался от их проведения.

- Ни Трамп, ни Маск, ни кто-либо другой в мире не может выбрать президента Украины. Это могут сделать только граждане Украины. На Украине невозможно провести выборы, о которых говорил Трамп: граждане не изберут нового президента в таких условиях, - продолжил «просроченный» линию на конфронтацию с Вашингтоном.

Он и третий вызов бросил Трампу, когда заявил, что Украина возобновляет удары по российским НПЗ,

- Запрет снят. С нас хватит! — провозгласил он и начал шантажировать американского президента, что Украина может снова прекратить удары по РФ, но только в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot. - Это минимальное требование.

Что касается мирного соглашения и гарантий безопасности Украины, то «просрочка» и тут выставил Вашингтону свои жесткие условия.

- «Если Путин нападет на территорию Украины, Трамп нападет на Путина» — это единственные «гарантии безопасности», которые я готов подписать, — заявил «просроченный», явно рисуясь и упиваясь своей «смелостью».

Сразу четыре вызова брошены Трампу за один вечер, при этом ни один из них не может быть истолкован в каком-то ином смысле. Украинский «просрочка» дал Дональду Трампу полный отлуп по всем важнейшим вопросам. И согласился принять от него ракеты. Такой вот жесткий ультиматум от выращенного в атмосфере поклонения ему «анфан террибль».

Слушайте, да он просто сошел с ума. Обычно про такие проявления говорят, что это «слабоумие и отвага». Но отваги лично я тут не вижу — только слабоумие.

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