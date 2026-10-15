Что случилось в Харьковском Момотово. Правда ли, что российский пленный расстрелял пятерых украинских военных

Официальная версия от украинских силовых структур - задержан российский диверсант Фото: социальные сети.

13 октября в посёлке Момотово, у восточной окраины Харькова, в частном доме застрелили пятерых «захистников» 72-й бригады ВСУ. Операторы ударных дронов, от 24 до 40 лет. Почти все — в домашнем: шорты, футболки, спортивные штаны. Один так и остался в спальнике на нижнем ярусе койки. Ранения в голову. Броники и шлемы лежат там, где их сняли. У батареи стоят сборки аккумуляторов для тяжёлых дронов-бомбардировщиков.

«Як сказав командир, хлопці відпочивали», — говорит за кадром кто-то из осматривающих дом.

Отдыхали. В 20 километрах от фронта.

За двое суток украинское инфополе выдало пять версий.

Первой пошла история о беглом пленном. Местные паблики подхватили, Би-би-си вынесла в заголовок: российский пленный сбежал и расстрелял пятерых. Нашлось даже имя — 21-летний Михаил Лебедкин из Каменска-Уральского. Только Лебедкин бежал из-под стражи в Запорожской области и, по украинским же данным, был пойман на Днепропетровщине 12 октября. За день до Момотово.

Вторая — нападавших было двое, одного «ликвидировали на месте». Харьковские каналы разгоняли её с удовольствием, но ни полиция, ни прокуратура подтверждать не стали.

Третья — свои. Харьковский канал предположил пьяную ссору «летунов и штурмовиков». Командование в ответ дало погибшим положительные характеристики: без взысканий, дружили с сослуживцами.

Четвёртая — силовая. Стрелял «принудительно мобилизованный украинец, который не хотел ехать в мясорубку под Волчанск».

И пятая, официальная. Вечером 14 октября в Харькове задержали 36-летнего уроженца Петербурга, бойца 2-го батальона 1009-го мотострелкового полка, ранее судимого в России. По версии украинского следствия, он переоделся в гражданское, застрелил у водоёма в Циркунах мужчину с удочкой, чтобы тот его не выдал, а 13 октября дошёл до Момотово. После расстрела бросил автомат и ушёл лесополосой к Харькову. Генпрокуратура пишет, что он мог входить в состав диверсионно-разведывательной группы.

Человек на фото больше похож на пленного, сбежавшего из пыточной камеры Фото: социальные сети.

От Момотово до рубежа Глубокое — Лукьянцы, где на Липецком направлении проходит фронт, — 21–23 километра по прямой. 1009-й полк с 2024 года воюет под Волчанском, до него 43 километра. А первый след задержанного — Циркуны, к северу от Харькова, совсем на другой оси.

Переодеваться и просачиваться в тыл — тактика для этих мест не новая. Ещё летом начальник Дергачёвской военной администрации Вячеслав Задоренко рассказывал, что небольшие группы россиян переодеваются в гражданское и заходят на улицы Казачьей Лопани. Только Казачья Лопань стоит в двух километрах от границы. А до Момотово от фронта больше 20 километров.

Фото: социальные сети

Знаете, чего нет на этих кадрах? Осмотра подвала. Женский голос за кадром говорит, что там ничего нет. И оператора это объяснение устраивает. Хотя к нему ведет кровавый след волочения. Или от него. Я бы предположил, что в подвале была пыточная для «неучтенных» пленных. Просто, чтобы удовлетворить свои садистские прихоти. В какой-то момент обитателя подвала вытаскивали, и больше он не возвращался. Задержанный в Харькове, видимо, смог его открыть, выбраться наружу, завладеть оружием душегубов и расправиться с ними. Подвиг, заслуживающий экранизации.

Надеюсь, он вернется по обмену и расскажет все сам.

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