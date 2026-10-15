Россия как минимум до конца этого года будет продолжать частично покупать бензин за рубежом Фото: Ольга ЮШКОВА.

НОВАК РАССКАЗАЛ, ЗАЧЕМ РОССИЯ ПРОДОЛЖИТ ПОКУПАТЬ БЕНЗИН ЗА ГРАНИЦЕЙ

Россия как минимум до конца этого года будет продолжать частично покупать бензин за рубежом. Это позволит пополнить запасы на внутреннем рынке топлива. Об этом в четверг сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Отвечая на вопрос журналистов, Новак рассказал, что доля импортного бензина на нашем топливном рынке сейчас составляет примерно 10%. В ближайшее время такие объемы поставок будут сохраняться. Вице-премьер уточнил, что Россия будет продолжать покупать бензин в других странах как минимум до конца этого года.

- Нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и, с другой стороны, увеличивать запасы, которые мы в летний период снизили для насыщения внутреннего рынка, - пояснил Новак.

Вице-премьер Александр Новак уточнил, что Россия будет продолжать покупать бензин в других странах как минимум до конца этого года. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ранее президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что «трудности на топливном рынке РФ носят временный характер. Такой прогноз заложен и в базовом сценарии Центробанка, который был озвучен 30 сентября. В документе отмечается, что ЦБ ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца 2026 г. В Банке России предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция, по прогнозу регулятора, возобновит снижение.

Напомним, России пришлось прибегнуть к закупке топлива за рубежом нынешним летом. В правительстве это объяснили тем, что в летний период нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ведут плановые ремонты и сокращают объемы производства топлива. Плюс на работу НПЗ повлияли регулярные атаки украинских БПЛА.

Накануне, в среду, Александр Новак сообщил, что атакам беспилотников подверглись еще два НПЗ - в Саратовской и Рязанской областях. Одновременно официальный Киев заявил, что атаки на российские НПЗ будут продолжаться, несмотря на требования США их прекратить.

ОБ ЭКСПОРТЕ РОССИЙСКОГО ДИЗЕЛЯ НА ЗАПАД

Александр Новак сообщил журналистам, что Россия готова в любой момент начать экспорт дизельного топлива в США и другие страны.

- Наши компании готовы к отгрузкам немедленно, в любой момент, - сказал Новак. По его словам, сейчас нефтяные компании ведут переговоры.

Ранее Новак сообщил, что речь идет именно о прямых поставках российского дизельного топлива за рубеж. Простыми словами, поставки будут вести без посредников и маскировать российский дизель под какой-то другой никто не собирается. По словам вице-премьера, Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков.

Россия готова в любой момент начать экспорт дизельного топлива в США и другие страны. Фoто: rocharibeiro/Shutterstock/Fotodom

Американский Минфин уже выдал лицензию, разрешающую импорт топлива до апреля 2027 года. Но поскольку крупнейшие нефтяные компании России находятся под санкциями Запада, сторонам требуется согласовать механизм поставок.

Новак также подчеркнул, что в российском дизеле заинтересованы не только США, что он «востребован во всем мире». При этом Новак не назвал страны, кроме США, в которые в ближайшее время начнутся поставки российского дизельного топлива. Он лишь отметил, что Россия - один из ведущих поставщиков этого вида топлива на мировом рынке.

По словам Новака, Россия имеет возможность ежемесячно экспортировать за рубеж 3,5 миллиона тонн дизеля. Но на данный момент речь идет о поставках в США 300 тысяч тонн дизеля в октябре, 500 тысяч тонн - в ноябре и росте поставок до 1 млн. тонн в декабре.

КАКИЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ТОПЛИВНОГО РЫНКА МОГУТ БЫТЬ ЕЩЕ ПРИНЯТЫ

Александр Новак сообщил журналистам, что министерство энергетики обсуждает вопрос о запрете экспорта сжиженного углеводородного газа для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и мини-НПЗ . По его словам, решения пока нет, но с учетом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа, такой запрет целесообразен.

Сжиженный углеводородный газ используется, в том числе, в качестве моторного топлива. Его стоимость остается ниже цен на бензин и дизель, что, в частности, обеспечивается отсутствием акциза на этот товар. Возможный запрет на вывоз сжиженного углеводородного газа может стать еще одним инструментом балансировки внутреннего рынка топлива. Напомним, ранее Россия уже применила такие ограничительные меры, как запрет на экспорт бензина и дизеля.

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