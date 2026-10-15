Владимир Зеленский в Лондоне Фото: REUTERS.

Зеленский вчера улетел зализывать нанесенные Трампом раны в Британию. И сразу направился в Букингемский дворец.

25-минутный прием у короля, пусть и декоративного - Карла III, явно вскружил голову украинцу. Почувствовав себя вершителем мировых судеб, он вчера вечером процедил в интервью Financial Times: «Запрет (на удары по нефтеперерабатывающим заводам России – Ред.) снят. Мы закончили».

Ожидать, что президент США молча это проглотит, было бы опрометчиво. Как сегодня сказал журналистам наш министр иностранных дел Сергей Лавров, Зеленский бросил хозяину Белого дома прямой и грубый вызов.

Так главарь киевского режима попытался «умыть» Трампа, который долго убеждал его не бить по НПЗ.

Но при всем этом Зеленскому пришлось признать: американцы частично прекратили оказывать поддержку Украине разведданными и замедлили работу военного варианта спутниковой связи Starlink.

«Это была не техническая проблема, это была воля», - негодовал нелегитимный президент. И упомянул, что американские коллеги ранее пригрозили украинским военным: если те не прекратят удары, лишатся разведданных.

Очевидно, что британский премьер Энди Бернем, к которому криворожский вождь отправился после аудиенции у короля, подсобить с разведывательными данными вместо американцев не сможет. Зато знатную моральную поддержку окажет - пообещает в будущем и деньжат подбросить (если найдет), и пригреть, если в Киеве станет слишком холодно.

25-минутный прием у Карла III явно вскружил голову Зеленскому Фото: REUTERS.

ИЛИ В ЗАГС, ИЛИ К ПРОКУРОРУ

Из Британии Зеленский поспешил в Брюссель, где сегодня начался двухдневный саммит ЕС.

Среди главных вопросов, наряду с новым семилетним бюджетом и энергокризисом, будет и поддержка Украины. Включая возможность наскрести ей дополнительную матпомощь из-за огромных дыр в киевском бюджете. Без незалежной Евросоюзу теперь просто никуда – совсем как по известной формуле героя «Кавказской пленницы» товарища Саахова. «Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору».

Дело зашло так далеко, что Европа, с азартом защищая режим Зеленского от «нападок» Трампа, не отдает себе полностью отчет: этим она напрочь портит отношения с Вашингтоном. Ну а президент США лишний раз убеждается в правильности сделки с Москвой.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Критикуя главу Белого дома за соглашение по дизелю, европейцы, по сути, вмешиваются в избирательную борьбу перед ноябрьскими выборами в Конгресс на стороне противников Дональда. Не понимая, что таким образом косвенно играют на стороне России, только углубляя его ярость.

«СРАВНИМО С ЯДЕРНЫМ УДАРОМ»

Украинские военные заявили корреспондентам Axel Springer, что замедление работы Starlink «сравнимо с ядерным ударом по нам».

Так что слова Зеленского «Запрет снят. Мы закончили» - это приговор бойцам ВСУ, потому что одновременно - вызов Трампу.

Один из украинских офицеров сказал, что ограничения на Starlink дадут российским войскам критически важную возможность укрепить свои позиции: «Начиная с сегодняшнего дня, противник будет наращивать логистические маршруты в Крым».

«Украинская линия фронта очень сильно зависит от ударных беспилотников, управляемых Starlink», - признала и Ирина Терех, гендиректор украинской компании по производству ракет Fire Point.

А Илон Маск комментарием в соцсети умыл руки: «Системы Starshield (военное подразделение Starlink) контролирует правительство США. Любые ограничения на скорость или использование определяются военными Соединенных Штатов и, в конечном счете, президентом». Более чем доходчиво.

Сегодня из Киева со ссылкой на минобороны Украины пришла новость: «На данный момент сервис Starshield в движении восстановлен и продолжает работать».

Правда, не уточняется, были ли сняты все ограничения скорости для управляемых беспилотников. В любом случае, решение принимает только Пентагон по команде Трампа. Так что если что-то включили, могут так же и выключить.

СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА

«Слабоумие и отвага» - так можно можно назвать суть интервью главного дипломата ЕС Кайи Каллас каналу Euronews.

«Россия просчиталась после прошлогоднего саммита в Анкоридже, пытаясь заставить Украину пойти на уступки в рамках сделки с Соединенными Штатами, - распалялась эстонка. - Россияне хотят вести переговоры с США, чтобы американцы дали им то, чего они хотят. Но у нас есть свои требования к России».

Starlink и разведданные Каллас Зеленскому вместо американцев не предоставит. Зато выставит русским свои требования, на которые в Москве давно не обращают внимание. И еще она со всем Евросоюзом продолжит опекать киевский режим, который так коварно бросил Трамп.

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