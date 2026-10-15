«Ни стыда, ни совести»: Володин предложил усилить контроль за тарифами ЖКХ

Тема повышения тарифов ЖКХ обсуждается чиновниками уже давно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал проверить причины роста коммунальных платежей в регионах и не допускать необоснованного повышения.

По его словам, депутаты должны изучить причины разницы в росте стоимости коммунальных услуг в разных регионах и потребовать от властей субъектов обоснований.

«При обсуждении бюджета обязательно будем слушать вопросы ЖКХ с точки зрения тарифов. Мы должны сделать всё для того, чтобы они были обоснованными», — заявил Володин на пленарном заседании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал проверить причины роста коммунальных платежей в регионах и не допускать необоснованного повышения. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Тема повышения тарифов ЖКХ обсуждается чиновниками уже давно. Президент России Владимир Путин ранее также говорил о необходимости обосновывать рост коммунальных платежей и учитывать его влияние на граждан. На первом заседании Госдумы нового созыва о предстоящем повышении тарифов упомянула и депутат Сардана Авксентьева, сказав, что предстоит непростое дело - повышать стоимость услуг ЖКХ.

И вот сейчас, когда депутаты работают над федеральным бюджетом, Володин предложил принять дополнительные меры против необоснованного роста тарифов. Он напомнил, что решения в этой сфере принимают регионы, а значит, именно региональные власти должны отвечать за их последствия.

«Тарифы — это полномочия регионов. И тот, кто увеличивает их выше установленного уровня, должен обосновать такое решение», — подчеркнул спикер.

Володин призвал сравнить ситуацию в субъектах Федерации: в одних регионах рост тарифов составил около 11%, тогда как в других достиг 22%. По его мнению, необходимо разобраться, чем вызвана такая разница.

В одних регионах рост тарифов составил около 11%, тогда как в других достиг 22% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

«Там, где ни меры не знают, ни совести нет, есть прокуратура, есть ФАС», — сказал председатель Госдумы. Позднее он сформулировал претензию к ответственным за необоснованный рост платежей ещё жёстче: «Нет совести у тех, кто это делает. Ни стыда, ни совести».

Спикер напомнил, что Федеральная антимонопольная служба наделена полномочиями снижать завышенные тарифы. Он также предложил обсудить отказ от отдельных концессионных соглашений в пользу государственных предприятий и усиления государственного контроля за их работой.

По словам Володина, следить за ситуацией будет комиссия Госдумы по защите жилищных прав граждан. Решения по тарифам, заявил спикер, должны быть прозрачными и обоснованными, а регионы — нести за них прямую ответственность.