Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс уже выдал свой рецепт спасения Украины. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Не подумайте плохого, но наши нынешние враги не устают поражать лично меня скудостью своего мышления. Вот, к примеру, украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский вчера в ходе интервью в Лондоне выдал, на его взгляд, очень содержательное умозаключение.

- Оружие это не всегда пистолет, а вот деньги, на которые вы можете купить много пистолетов – оружие, — заявил Зеленский с очень умным видом. Понятно, что он выдал себя практически полностью, обозначив свой главный приоритет, но хочется посоветовать ему попытаться застрелить кого-либо пачкой долларов. А мы посмотрим. При этом лично у меня нет сомнений, что его рано или поздно расстреляют не пачкой банкнот.

Зеленский выдал себя практически полностью, обозначив свой главный приоритет Фото: REUTERS.

Но он такой не один. «Афоризмы», если позволено так сказать, Каи Каллас соперничают по глубине своей бессмыслицы с высказываниями Лизы Трасс и Анналены Бербок, а «глубокомыслие» Мерца может оспорить только Шольц. Или, скажем так, какой-нибудь лидер одной из стран Прибалтики. Тут на саммите Евросоюза, который открылся сегодня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс уже выдал свой рецепт спасения Украины. Для этого, по его словам, европейцам надо всего лишь совсем немного ограничить себя в потреблении … пива.

- Поддержка Украины — это деньги. Для одного европейца это один бокал пива в год или даже меньше, - глубокомысленно изрек Кулбергс. - Мы можем себе это позволить. Мы выпьем меньше, а их жизни будут в безопасности. Все просто.

Да уж, действительно, не просто, а очень просто. Проще некуда. Даже напомнило мою бурную комсомольскую юность и наше знаменитое изречение: «Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган».

Впрочем, это еще относительно приемлемо. Правительство Латвии, оказывается, является сборищем таких непрофессионалов, которым впору снова идти в школу, чтобы учить арифметику, знакомиться с понятиями логики, учиться мыслить хотя бы на примитивном уровне. Потрясающая история, сравнимая разве с просьбой Латвии принять ее в «танковую коалицию» помощи Украине, когда министр обороны заявил на полном серьезе: «Да, у нас нет танков, но у нас есть мнение о танках, поэтому мы рассчитываем, что нас примут».

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил на полном серьезе: «Да, у нас нет танков, но у нас есть мнение о танках, поэтому мы рассчитываем, что нас примут». Фото: IMAGO/Arvo Meeks/www.imago-images.de/Global Look Press

В общем, в начале сентября все тот же Андрис Куолбергс сообщил всему миру, надуваясь от гордости и осознания собственной значимости, что правительство Латвии намерено установить пошлину в 300% на транзит зерна из России и Белоруссии через территорию республики. Конечно, кто из этих прибалтийских микротигров, которыми мнят себя данные вымираты, не хотел почувствовать себя Трампом. Тарифом туда, тарифом сюда, совсем, как поручик Ржевский в пошлом анекдоте.

Такой решительный шаг и, главное, абсолютно в духе европейской русофобской солидарности. Хороший план, просто замечательный. Но что-то, как и следовало ожидать, в планах Кулбергса не срослось. Оказалось, что совершенно непонятно, как этот замечательный план латышей исполнить.

- В настоящее время Латвия не может повысить плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна на 300% или полностью запретить такой транзит, - признался премьер Латвии, все тот же Кулбергс. — Самая большая проблема заключается в том, что ЕС обладает исключительными полномочиями в вопросах установления тарифов и регулирования транзита. Мы сможем принимать такие решения при определенных условиях, но это связано с конкретными рисками.

Можно даже сказать, что не просто с рисками, а с конкретными исками. В случае запрета транзита зерна Латвия столкнется с риском судебных разбирательств, с потенциальными требованиями от 200 миллионов до 800 миллионов евро. Более того, уже сейчас Латвия участвует в суде по аналогичному делу, в котором сумма требований достигает 12 млрд. евро и, как опасается Кулбергс, вероятнее всего, еще в этом году Риге придется выплатить по этому иску не менее 450 млн евро. Где их взять, если бедность латышей даже вошла в народный фольклор? «А у латыша только хрен да душа».

В случае запрета транзита зерна Латвия столкнется с риском судебных разбирательств, с потенциальными требованиями от 200 миллионов до 800 миллионов евро. Фото: AnBoris/Shutterstock/Fotodom

Сейчас, по признанию Кулбергса, правительство республики уже прикидывает, какие статьи бюджета секвестировать для выплаты компенсаций. И, как он говорит, остается только пожалеть, что когда принимали решение о повышении платы за транзит, правительству было неизвестно, что увеличить тарифы невозможно.

Есть и еще нюанс, который Куолбергс и остальные «знатоки» узнали постфактум. Зерно, провоз которого Рига решила обложить тарифами, как оказалось, принадлежит не России и не Белоруссии, а крупнейшим корпорациям из стран, являющихся стратегическими партнерами Латвии — США, Швейцарии и Японии.

- Именно они, крупнейшие корпорации мира, покупают это зерно, - не смог скрыть своего изумления этим фактом глава правительства Латвии. Эх, не смотрел Кулбергс советское кино «Не бойся, я с тобой», где один уголовник в тюрьме объяснял персонажу Льву Дурова, проиграв зуб Дурова сокамерникам: «Понимаешь, это не твой зуб, и не мой зуб, это их зуб». А то бы раньше понял, что с момента оплаты по условиям договора это уже не российское зерно...

Но Кулбергс продолжает сохранять надежду. Он сообщил, что на прошлой неделе он, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа направили совместной письмо главе Европейского совета Антониу Коште и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через ЕС. Наверное, он думает, что ведущие корпорации мира, покупающие это зерно, скажут ему спасибо за такое письмо, или что Урсуле на них наплевать.

Впрочем, чего еще ожидать от правительства, которое принимает важнейшее решение без юридической экспертизы, просто по пожеланию его главы, а понятие оценки рисков просто не вмещается в их черепную коробку. Собственно, «просрочка» Зеленский в этом ничем от Кулбергса не отличается. Как и от большинства функционеров ЕС, обожающих антироссийскими санкциями «стрелять в ногу», в первую очередь, себе.

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