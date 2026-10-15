Французская молодежь разочаровалась в жизни при Макроне и запела «Катюшу»: что показали протесты школьников в Париже

Во Франции проходят бунты французских школьников, к которым присоединились и лицеисты, и студенты, и преподаватели. Фото: REUTERS.

«ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ»

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Зюганова.

- Привет, вездесущий помощник.

- Вы наверняка видели по телевизору бунты французских школьников, к которым присоединились и лицеисты, и студенты, и преподаватели.

И вот там - в Париже - симфонический оркестр появился, который заиграл «Интернационал». И еще толпа поет песню военных лет «Катюша», причем и на французском, и на русском. Как вы думаете, почему в Париже вспомнили эти наши мелодии?

- Ну, я тебе прямо скажу… Как-то встречался с Шираком (был президентом Франции. - А.Г.), мы обсуждали с ним многие проблемы. И вот он мне говорит: «Франция – такая страна, которая раз в 10 лет хоть маленькую революцию, но обязательно устроит».

В этом, Саша, есть глубокая истина.

- И в чем же она состоит?

- А ты знаешь, во Франции (я знаком с ее историей, культурой) в любой области знаний были и есть выдающиеся люди – и в литературе, и в кинематографе, и в математике.

Ну, и в целом Франция прежде отличалась своими социальными программами.

Даже правые президенты не покушались на эти программы.

- Ну, надо же!

- Но в последние десятилетия, в связи с тем, что Советский Союз предали, не стало противовеса, и капитал приобретает все более агрессивные, хищнические формы, даже фашитизируется.

А у нас он был компрадорско-олигархическим. Хрен редьки не слаще.

- Какие интересные политические термины!

- И этот капитал не желает вкладывать средства ни в социальные программы, ни в детей, ни в школы. У них, у представителей этого капитала, главная задача – усидеть в кресле и обогатиться.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ.

ЧТО ПОНЯЛА МОЛОДЕЖЬ ФРАНЦИИ

- Вот эти проявления во Франции, Саша, наиболее ярко и вылились, прежде всего, в выступления молодежи. Молодежь поняла, что никакого будущего у нее нет.

- То есть?

- В школьных классах – по 35 - 40 человек, здания давно не ремонтировались…

А еще - и наплыв мигрантов. В Европе уже каждый пятый житель - это мигрант.

И в таких школах, где смешанный состав, многие учащиеся не говорят по-французски. В результате учебный процесс превращается в мучение и пытку.

И еще старшеклассники осознают – некуда податься, некуда поступить, везде надо платить, все дорожает, никакой перспективы.

В принципе, уже и новое молодое поколение осознало, что капитализм – огромное зло. И в противовес этому есть Великая Победа, есть «Катюша».

А наша Победа 1945-го спасла и Францию тоже.

А пока был пример советской державы и советский опыт, советская школа… У нас даже учились.

ЭТО - ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОЛИТИКИ МАКРОНА

…- А вот эта новая плеяда руководителей - она сильно вредит народам Европы.

- Я, Геннадий Андреевич, догадываюсь, кого вы имеете ввиду. И все же…

- Макрон – это вообще, на мой взгляд, политическое убожество, смотреть без тоски невозможно… Начиная от того, что его жена по морде бьет, включая то, что этот «петушок» собирается атомным оружием воевать с Россией.

Ну… (Зюганов употребляет довольно резкое слово. - А.Г.) А от таких ждать серьезную молодежную политику бессмысленно.

Поэтому надо всем бороться активнее, прежде всего, - с этим финансово-олигархическим капитализмом, которому не нужны умные и грамотные люди, им нужны послушные и глупые.

Так что эта борьба приобретает сейчас планетарный характер.

ШКОЛУ «СНЕГИРЕЙ» ПРОШЛИ 30 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

- Геннадий Андреевич, знаете, у меня такое вот наблюдение… У нас Владимир Путин, Геннадий Зюганов, другие политики, они с детьми, с подростками встречаются не только 1 сентября и 1 июня, в День защиты детей, но и - постоянно.

- Да, у нас это - регулярно. Я со своими соратниками, вот, к примеру, каждый день занимаюсь с детьми Новороссии - здесь и оздоровление, учебники вот им подготовили хорошие.

- Что это дает?

- Понимаешь, ребенок должен знать свою страну, чувствовать ее историю, понимать традиции наши. А когда его пичкают русофобией…

Вон, посмотри на нацистов, бандеровцев, которых накачали на Украине. Просто омерзительное зрелище.

Ну, и кто им руки подает, кто их обнимает? Наследники тех же гитлеровских мерзавцев, которые насиловали Европу и полезли убивать нашу страну.

Поэтому - что тут нового? На нынешнем витке - те же происки финансового капитала, те же мерзости.

- А сколько ребятишек с Донбасса вы уже приняли, товарищ Генеральный секретарь, в «Снегирях»? (Санаторий в «Подмосковье».)

- 30 тысяч уже. Принимаем круглый год.

Прямо скажу, когда первый раз встретился с этими ребятишками, я удивился, потому что со второго класса они учились по учебникам Сороса.

- Понятно, чему их учила «новая демократичная Украина»…

- Абсолютно мерзкое варево, сплошная ложь и грязь.

Ну, а дети не виноваты. Но я им дал другую программу – это Красная площадь, храм Христа Спасителя, ВДНХ, Школа мастеров, места боевой и трудовой славы, совместные занятия, посещение своих друзей, прогулка по столице.

- И - в итоге?

- Ребята быстро приходят в себя, они начинают понимать, что их просто обманывали.

Но работать с детьми надо плотно и постоянно. Это и им интересно, и - стране.

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай.