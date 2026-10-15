Французская молодежь разочаровалась в жизни при Макроне и запела «Катюшу»: что показали протесты школьников в Париже

Фото: REUTERS.
…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Зюганова.
- Привет, вездесущий помощник.
- Вы наверняка видели по телевизору бунты французских школьников, к которым присоединились и лицеисты, и студенты, и преподаватели.
И вот там - в Париже - симфонический оркестр появился, который заиграл «Интернационал». И еще толпа поет песню военных лет «Катюша», причем и на французском, и на русском. Как вы думаете, почему в Париже вспомнили эти наши мелодии?
- Ну, я тебе прямо скажу… Как-то встречался с Шираком (был президентом Франции. - А.Г.), мы обсуждали с ним многие проблемы. И вот он мне говорит: «Франция – такая страна, которая раз в 10 лет хоть маленькую революцию, но обязательно устроит».
В этом, Саша, есть глубокая истина.
- И в чем же она состоит?
- А ты знаешь, во Франции (я знаком с ее историей, культурой) в любой области знаний были и есть выдающиеся люди – и в литературе, и в кинематографе, и в математике.
Ну, и в целом Франция прежде отличалась своими социальными программами.
Даже правые президенты не покушались на эти программы.
- Ну, надо же!
- Но в последние десятилетия, в связи с тем, что Советский Союз предали, не стало противовеса, и капитал приобретает все более агрессивные, хищнические формы, даже фашитизируется.
А у нас он был компрадорско-олигархическим. Хрен редьки не слаще.
- Какие интересные политические термины!
- И этот капитал не желает вкладывать средства ни в социальные программы, ни в детей, ни в школы. У них, у представителей этого капитала, главная задача – усидеть в кресле и обогатиться.
Фото: Иван МАКЕЕВ.
- Вот эти проявления во Франции, Саша, наиболее ярко и вылились, прежде всего, в выступления молодежи. Молодежь поняла, что никакого будущего у нее нет.
- То есть?
- В школьных классах – по 35 - 40 человек, здания давно не ремонтировались…
А еще - и наплыв мигрантов. В Европе уже каждый пятый житель - это мигрант.
И в таких школах, где смешанный состав, многие учащиеся не говорят по-французски. В результате учебный процесс превращается в мучение и пытку.
И еще старшеклассники осознают – некуда податься, некуда поступить, везде надо платить, все дорожает, никакой перспективы.
В принципе, уже и новое молодое поколение осознало, что капитализм – огромное зло. И в противовес этому есть Великая Победа, есть «Катюша».
А наша Победа 1945-го спасла и Францию тоже.
А пока был пример советской державы и советский опыт, советская школа… У нас даже учились.
…- А вот эта новая плеяда руководителей - она сильно вредит народам Европы.
- Я, Геннадий Андреевич, догадываюсь, кого вы имеете ввиду. И все же…
- Макрон – это вообще, на мой взгляд, политическое убожество, смотреть без тоски невозможно… Начиная от того, что его жена по морде бьет, включая то, что этот «петушок» собирается атомным оружием воевать с Россией.
Ну… (Зюганов употребляет довольно резкое слово. - А.Г.) А от таких ждать серьезную молодежную политику бессмысленно.
Поэтому надо всем бороться активнее, прежде всего, - с этим финансово-олигархическим капитализмом, которому не нужны умные и грамотные люди, им нужны послушные и глупые.
Так что эта борьба приобретает сейчас планетарный характер.
- Геннадий Андреевич, знаете, у меня такое вот наблюдение… У нас Владимир Путин, Геннадий Зюганов, другие политики, они с детьми, с подростками встречаются не только 1 сентября и 1 июня, в День защиты детей, но и - постоянно.
- Да, у нас это - регулярно. Я со своими соратниками, вот, к примеру, каждый день занимаюсь с детьми Новороссии - здесь и оздоровление, учебники вот им подготовили хорошие.
- Что это дает?
- Понимаешь, ребенок должен знать свою страну, чувствовать ее историю, понимать традиции наши. А когда его пичкают русофобией…
Вон, посмотри на нацистов, бандеровцев, которых накачали на Украине. Просто омерзительное зрелище.
Ну, и кто им руки подает, кто их обнимает? Наследники тех же гитлеровских мерзавцев, которые насиловали Европу и полезли убивать нашу страну.
Поэтому - что тут нового? На нынешнем витке - те же происки финансового капитала, те же мерзости.
- А сколько ребятишек с Донбасса вы уже приняли, товарищ Генеральный секретарь, в «Снегирях»? (Санаторий в «Подмосковье».)
- 30 тысяч уже. Принимаем круглый год.
Прямо скажу, когда первый раз встретился с этими ребятишками, я удивился, потому что со второго класса они учились по учебникам Сороса.
- Понятно, чему их учила «новая демократичная Украина»…
- Абсолютно мерзкое варево, сплошная ложь и грязь.
Ну, а дети не виноваты. Но я им дал другую программу – это Красная площадь, храм Христа Спасителя, ВДНХ, Школа мастеров, места боевой и трудовой славы, совместные занятия, посещение своих друзей, прогулка по столице.
- И - в итоге?
- Ребята быстро приходят в себя, они начинают понимать, что их просто обманывали.
Но работать с детьми надо плотно и постоянно. Это и им интересно, и - стране.
- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.
- Давай.