За воинский подвиг и смекалку Владимир Полуполтинных (крайний слева) удостоен ордена Мужества. Фото из архива атамана Луганского округа донских казаков Владимира Полуполтинных.

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова, гвардии полковник Владимир Полуполтинных отмечен высокой государственной наградой — орденом Мужества. Он также вошёл в историю как первый Герой Луганской Народной Республики.

Владимир Сергеевич — донской казак, уроженец ЛНР. Свой боевой путь он начал в 2014 году, когда на Донбассе развернулись активные боевые действия. Вступив в отряд народного ополчения, он вместе с простыми рабочими неоднократно отражал атаки подготовленных украинских военных и боевиков националистических батальонов.

Особую роль в его биографии сыграл февраль 2022 года. Тогда командование поставило задачу форсировать реку Северский Донец — на манёвр отводилось пять дней. Полуполтинных, знавший каждый уголок родной земли, решил действовать стремительно. Он проложил маршрут по трассе Новоайдар — Северодонецк, и его подразделение, прорываясь сквозь оборону и блокпосты противника, выполнило задачу за два дня. В рядах ВСУ началась паника — такого напора казаков противник не ожидал.

В дальнейшем подразделение Полуполтинных приняло участие в освобождении Попасной, а боевой путь полка был отмечен славными боями за Камышеваху, Золотое, Горское, Мирную Долину и Лисичанск. За освобождение стратегически важного города полку было присвоено почётное звание «Лисичанский». На его основе позже была сформирована знаменитая 6-я гвардейская отдельная мотострелковая Лисичанская казачья бригада.

За воинский подвиг и смекалку Владимир Полуполтинных удостоен ордена Мужества. Его имя стало первым в списке Героев Луганской Народной Республики.