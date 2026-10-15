Киев на игле Starlink: почему на Украине стоит вой из-за спутников

Разведывательная система предупреждения связана не стопроцентно со Starlink - там несколько источников разведданных Фото: REUTERS.

Starlink, который обеспечивал военных отличной связью, в том числе, интернетом, в начале этого года отключали — для россиян, не для украинцев. Но мы справились с этой ситуацией, и сейчас успешно развиваем свой аналог. А из Киева сегодня звучат жалобы: нам отключили Starlink американцы! «Хозяин» системы спутников, Илон Маск, прикинулся ветошью. Говорит: я ничего не отключал! В чем правда, брат?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с экспертом по кибербезопасности Андреем Масаловичем.

ЗАГАДКИ И ВОПЛИ

- То ли перестал работать у украинцев Starlink, то ли нет - что за загадочная история?

- А что конкретно отключалось? Разведывательная система предупреждения. Она связана не стопроцентно со Starlink - там несколько источников разведданных. Американцы видели, поняли, что мы умеем пускать ракеты с «Белых лебедей», умеем «Кинжалы» пускать с МиГов, умеем пускать ракеты с подлодок. Американцы научились это засекать на старте, - и сообщать Украине.

- И вот в ночь на 14 октября янки ничего не передали?

- Похоже, да - и наши ракеты полетели спокойно. Тревога в Киеве включалась, когда ракеты уже прилетали. Фактически, их разведка ослепла. Это была первая часть атаки.

АМЕРИКАНСКИЙ НАМЕК

- В Штатах сказали что-то невнятное...

- Ну да, типа, погода была плохая, облака мешали рассмотреть пуски. Хотя, на самом деле, разведывательные спутники облака пробивают. Они работают с низких диапазонов.

- Это был намек Киеву?

- Похоже. Потом у них отключилось управление дронами на скоростях 160 километров в час. А потом отключилось и на скоростях 60-70 километров в час.

- Почему это так сложно и странно?

- Дроны самолетного типа, которые пытаются кошмарить российские регионы, управляются по-другому. Их это не касается. Это касается управления дронами вблизи передовой. Там, действительно, работают дроны, которые притаскивают на метеозондах на высоте 10 километров, потом ими пытаются управлять через Starlink - кошмарить линию боевого соприкосновения. Вот они отключились и не работали полтора суток.

ЭТО ВСЕ ТРАМП?

- Что украинские военные говорили?

- Что им американские военные неофициально сообщили, мол, да, это так, мы вас поотключали, и якобы это по приказу Трампа...

- Но официально Трамп ничего такого не говорил.

- Официально — нет. Это была пугалочка для Зеленского на пару дней: вы от нас зависите на 200 процентов.

- И это правда?

- Они зависят на 200 процентов. Но когда Starlink для России, который мы научились на коленке подключать, отключился в феврале, то на темпы нашего продвижения это не повлияло. Мы научились без Starlink обходиться. А украинцы уже не могут. Они на игле.

У НАС РАССВЕТАЕТ

- В России развивается аналог Starlink - спутниковая система «Рассвет».

- У «Рассвета» есть большой технологический плюс - широкополосный канал связи, в том числе, лазерный. Качество и скорость сигнала выше, чем у Starlink. Почему вскинулась Европа? Они тоже сидят на игле Starlink - и тоже от него зависят. И они разворачивают свою группировку IRIS2. Но она по характеристикам и по времени развертывания уже на четыре года отстает от «Рассвета».

- По спутникам Россия на четыре года опережает Европу?

- Да, и это пока только опытная группировка, которая развернута в марте, из 16 спутников. Когда спутник забрасывают, потом он идет на своем движке. А эти движки - они лучшие в мире, и почти единственные. Их выпускает ОКБ «Факел» в России. И британско-индийская система OneWeb, конкурент Starlink, летает именно на российских маневровых двигателях. При всех их понтах, без наших технологий у них тут не получается.

ТАКАЯ ТОЧНОСТЬ

- Когда в марте наши развернули «Рассвет», что произошло?

- Например, пара странных событий. Скажем, когда «Герань» влетала в окошко движущегося локомотива, не зацепив первый вагон. Подозреваю, что это как-то связано.

- Когда делегация европейская из Киева домой ехала, и на польско-украинской границе прилетело?

- Вероятно. Высокая точность наведения впрямую зависит от хорошей электронной разведки. А значит, она у нас появилась. «Рассвету» - привет.

- Когда система заработает на полную?

- 16 спутников – это уже нормально. Если вы обращали внимание, как летают в чистом небе спутники Starlink - они же летят цепочкой. А когда летит цепочка спутников, у нее есть окно, когда она пролетает над заданной поверхностью. И в этом окне она видит почти все. Так что 16 спутников не размазаны по всему миру. Они накрывают некоторый локальный район. И в это время в этом районе могут очень здорово помогать - уже сейчас...

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