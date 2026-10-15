Эти препараты будут производить в России: правительство расширило перечень стратегически значимых лекарственных средств

Михаил Мишустин на заседании правительства. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Перечень стратегически значимых лекарственных средств дополнен четырьмя наименованиями. Теперь в него также включены лекарства, которые применяются при таких серьезных медицинских диагнозах, как сахарный диабет, острый инфаркт миокарда и злокачественные образования. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Распоряжение о расширении перечня опубликовано на официальном сайте кабмина.

Перечень стратегически значимых лекарственных средств включает в себя 354 препарата, которые нужны не только для лечения тяжелых заболеваний, но и для защиты от опасных инфекций. Теперь перечень дополнили генно-инженерные инсулины (растворимый и двухфазный), противоопухолевый препарат «Ленватиниб» и тромболитическое лекарство «Тенектеплаза», применяемое при остром инфаркте миокарда.

Что дает рядовому гражданину внесение лекарства в этот перечень? Прежде всего, доступность и отсутствие зависимости от поставок из-за рубежа. Для препаратов, которые включены в перечень, должен быть обеспечен полный цикл производства на территории страны. Заводам, производящим эти лекарства, гарантируется государственная поддержка. Кроме того, лекарства, входящие в перечень, имеют приоритет при госзакупках. Именно поэтому для российских производителей включение препарата в перечень - это важный стимул к локализации и развитию производства.

Перечень стратегически значимых лекарственных средств дополнен четырьмя наименованиями. Фото: Александр ГАЛЬПЕРИН/РИА Новости

Решение о создании такого перечня было принято для снижения зависимости от импорта по наиболее востребованным и социально значимым препаратам, а также для поддержки отечественного производства. Все самое необходимое должно производиться внутри страны. В правительстве объясняют, что такой подход гарантирует стабильность поставок необходимых медикаментов в поликлиники и больницы.

Заседание правительства РФ. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Перечень регулярно обновляется и утверждается специальной межведомственной комиссией, в которую входят представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Федерального медико-биологического агентства, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора, Роспотребнадзора.

- Важно продолжать наращивать объемы производства и расширять ассортимент российских фармкомпаний, чтобы наши граждане были надежно и качественно обеспечены отечественными медикаментами как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, - заявил Михаил Мишустин, выступая на заседании кабмина.

В перечень включают лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших, которые уже вошли в стандарты лечения и клинические рекомендации. Благодаря включению в стратегический перечень пациенты получают необходимое лечение современными препаратами вне зависимости от внешних факторов. И при этом стоят такие препараты, как правило, дешевле импорта.

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