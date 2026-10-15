Владимир Зеленский в интервью британской Financial Times пафосно заявил о возобновлении атак на НПЗ в РФ. Фото: REUTERS.

Получается, что советник Зеленского Литвин совершенно напрасно вчера наступал на горло собственной «переможной» песне и врал, опровергая слова вице-премьера правительства России Александра Новака о попытках украинской стороны атаковать НПЗ в Саратовской и Рязанской областях, что, мол, Украина не наносит удары по российским НПЗ, и это все враги клевещут. Спустя какую-то пару-тройку часов его «просроченный» шеф Владимир Зеленский в интервью британской Financial Times пафосно заявил о возобновлении атак на НПЗ в РФ.

- Запрет снят. С нас хватит! — провозгласил Зеленский, наплевав на указания и просьбы американского президента, и тут же начал шантажировать его, что, мол, Украина может снова прекратить удары по РФ, но только в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot. - Это минимальное требование.

Собственно, никакого запрета, по факту, и не было. Как сообщают информированные источники, все эти дни ВСУ пытались проводить атаки на НПЗ, но своих целей они не достигали. Посмотрим, что будет дальше, поскольку понятно, что отныне, в отместку Трампу, и чтобы досадить ему, Киев станет атаковать именно НПЗ удвоенными, если не утроенными силами.

Зеленский настолько нагло хамит Трампу, что даже европейские лидеры призвали его смягчить критику в адрес американского президента. Фото: REUTERS.

Изменилось и поведение Зеленского в отношении Дональда Трампа. Если раньше он хотя бы прислушивался к президенту США только на словах, предпочитая хамить относительно завуалированно, то теперь перешел к открытой конфронтации. Во вчерашних вечерних и ночных интервью в Лондоне он обвинил Трампа в предательстве интересов Украины, переходе на «неправильную сторону истории» и куче других грехов, что не помешало ему тут же снова попросит ракеты. При этом, главарь бандеровского режима лицемерно продолжал утверждать о готовности Киева к «энергетическому перемирию».

Риторика Зеленского, обращенная к американскому президенту, изменилась настолько, что лидеры стран ЕС, собравшиеся на свой саммит, как сообщила все та же Financial Times, решили завтра призвать Зеленского смягчить критику Трампа, опасаясь еще большего ухудшения их отношений. Как пишет газета, последние резкие высказывания Зеленского «поразили» лидеров ЕС, которые встретятся с ним в Брюсселе в пятницу. Кстати, еще один характерный штрих — вопросы по Украине будут обсуждаться на саммите Евросоюза только во второй день, первый они посвятят более насущным проблемам жизни внутри ЕС — финансам, энергетике, отопительному сезону, бюджету и т.д. Украинский «просрочка» и европейских лидеров поставил, что называется, «на растяжку».

Похоже, что Илон Маск, который увидев последние интервью Зеленского, был прав, когда заключил: «Значит, бойня будет продолжаться, Пора Зеленскому уйти». Только сам он не уйдет, о чем заявил в одном из тех интервью.

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