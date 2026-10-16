Земля пережила очередное предсказание конца света: когда ожидали Апокалипсис и как к нему готовились жители планеты в разные эпохи

Человечество не один раз ожидало конца света. Но так и не дождалось. Фото: N. Steele/shutterstock/fotodom

Может быть, вы не заметили, но 12-13 октября 2026 года мы в очередной раз избежали конца света. Его предрекал Джошуа Млакела, бывший пастор из ЮАР. То есть он сначала назначил его на 23 сентября 2025-го, но ничего не произошло, и пастор назначил другую дату - теперь уже с точностью 100%. А как иначе - ведь это ему обещал сам «Иисус Христос», которого он узрел в своем видении сидящим на небесном троне (подобные галлюцинации у пастора наблюдаются с семилетнего возраста).

Много кто поверил Джошуа. И очень многие верили десяткам (и сотням!) других проповедников, которые были до него. И шарлатанам. И шизофреникам. И психически вполне здоровым, честным, но наивным и тревожным людям. Вот далеко не полный список концов света, которые в разные века ожидались человечеством.

«Темные века». Антихрист уже здесь

После падения Римской империи и нашествия варваров конец света предсказывали многие христианские богословы. Жизнь была тяжелой и полной самых разнообразных опасностей (от неуправляемых сил природы до набегов врагов), так что страх и уверенность в том, что наступают последние дни, пронизывали всех до костей.

Мартин Турский, один из самых почитаемых во Франции святых, еще в IV веке был уверен, что конец света наступит до 400 года. За несколько десятилетий до этой даты он говорил: «Нет сомнения, что антихрист, зачатый от нечистого духа, уже родился и уже дорос до отроческих лет, чтобы воцариться, едва исполнится его возраст». А священник Беат Лиебанский, автор книги «Комментарий на Апокалипсис», считал, что конец света наступит до 800 года, и с ним, в общем, был согласен Григорий Турский - он точно вычислил, что Апокалипсис наступит между 799 и 806 годами.

1000 год. Золото в канавах

1000 - очень красивое число, и к 1000 году, по прикидкам мистиков, наш мир гарантированно должен был сгинуть. Есть интересная книга о Средневековье «Вокруг Апокалипсиса», изданная под именем Гая Анонима (псевдоним историков Андрея Мартьянова и Стаса Литвинова): уже из названия видно, вокруг чего крутились умонастроения людей в ту эпоху. Авторы сообщают, что самые нетерпеливые назначали Апокалипсис даже не на 1000-й, а на 992 год, когда Пасха совпала с Благовещением (это ли не знамение?) «Монастыри оказались переполнены кающимися мирянами, толпы осаждали церкви, богатые раздавали имущество и деньги беднякам, те, в свою очередь, выбрасывали золото в канавы, как не имеющее никакой ценности перед Страшным судом. Назначенный день прошел, но, разумеется, ничего не случилось».

Тогда прорицатели объявили, что 992 год - всего лишь дата появления Антихриста, которого, правда, пока не заметно, но очень скоро он себя проявит и тогда... Но «конца света не случилось ни в 993-м, ни в 994-м, ни в 995-м, ни в 996 году. Внимание общественности сосредоточилось на 999 годе — символика очевидна: перевернутое «число зверя», 666, понятное, правда, лишь для образованных людей, знакомых с арабскими цифрами. И снова ничего. Наконец, римский папа Сильвестр II (...) предсказывает апокалипсис на Рождество 1000 года — тысячелетие Пришествия Спасителя. Опять мимо. Сильвестр, поразмыслив, предлагает новую версию — конец света приходится не в тысячелетие рождения Иисуса, а в тысячелетие распятия, то есть на Страстную неделю 1033 года».

Опять неудача. И снова - уловка с Антихристом, который пришел в мир и должен находиться в нем три с половиной года, прежде чем будет повергнут («дана ему власть действовать сорок два месяца» - сказано в Откровении Иоанна Богослова). Так что в 1037 году уж обязательно Апокалипсис наступит.

Как замечают Мартьянов и Литвинов, «последняя версия о конце света в 1037–1038 годах была всерьез принята на Руси - как раз в 1038 году Великая суббота совпадала с Благовещением, что являлось очевидным знаком. Есть мнение, что Золотые ворота в Киеве были построены Ярославом Мудрым как раз к этой дате — чтобы достойно встретить явившегося на грешную землю Спасителя».

Христиане всегда ждут Второго пришествия. Фото: Benjamin Haas/shutterstock/fotodom

1492 год. 7000 лет как 7 дней

К еще одной красивой дате - 7000 году от сотворения мира (то есть 1492-му от Р.Х.) очень болезненно относились на Руси. Некоторые сочли, что каждое тысячелетие соответствует одному из семи дней, за которые Бог сотворил мир (апостол Павел утверждал, что «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» - эти слова истолковали буквально). Ну, а когда семь тысячелетних дней кончатся - наступит конец всему.

Как сообщает историк Николай Борисов, мать Ивана III княгиня Мария Ярославна. 1 сентября 1477 года «послала в Кирилло-Белозерский монастырь огромный денежный вклад - 495 рублей. По условиям вклада монахи должны были непрестанно молить Бога за род московских князей в течение 15 лет, то есть до 1 сентября 1492 года. В этот день, который по тогдашнему счету лет означал начало нового 7001 года, княгиня ожидала конца света». И не она одна! Росписи «кочующих» по календарю церковных праздников (так называемые «пасхалии») обычно составлялись на много лет вперед, но в XV веке они все заканчивались на 1492 году, дальше - тишина.

1843-44 годы. Великое разочарование

Дальше придется перескочить через века. Мимо художника Сандро Боттичелли (он назначал Апокалипсис на 1503-1504 годы). Мимо британских астрологов (считавших, что конец света начнется с наводнения, которое погубит Лондон 1 февраля 1524 года; 20 000 жителей города тогда покинули дома и отправились искать возвышенности). Мимо математика Михаэля Штифера (уверенного, что все начнется 19 октября 1533 года в 8 часов утра - когда ничего не началось, его на месяц посадили в тюрьму). Мимо Мартина Лютера, убежденного, что мир завершит существование не позже 1600 года. Мимо самого Христофора Колумба (он в 1501 году выпустил «Книгу пророчеств», где пророчил конец света в 1656-м)...

И вот мы в США. На 1843 год баптистский проповедник Уильям Миллер назначил Второе пришествие Христа и вознесение верующих. Он не был мошенником - очень серьезно изучал Библию, уверовал в то, что все вычислил правильно, а потом просто не мог держать такое важное открытие в себе. Многие над ним смеялись, но и последователей у него были десятки тысяч. Когда в 1843 году ничего не произошло, Миллер ободрил паству: произошла маленькая ошибка, Христос вернется на Землю в день весеннего равноденствия 1844 года. Потом еще чуть-чуть поправился: не в марте, а 22 октября...

Ну, а потом произошло то, что вошло в историю США под названием «Великое разочарование». Миллеритов начали травить и глумиться над ними. Сам Миллер в отчаянии писал другу: «Люди насмешливо спрашивают меня: «А вы еще не вознеслись?» Даже дети на улицах то и дело кричат прохожим: «А у вас есть билет на небо?» В одном городе разочарованные сожгли церковь миллеритов, в другом вооруженная толпа напала на верующих, в третьем ждавших вознесения вываляли в дегте и перьях... Миллер умер через пять лет, сохраняя веру во Второе пришествие, а «разочарование» объясняя тем, что в библейскую хронологию по вине людей вкралась ошибка.

Некоторые считали, что старый мир должен рухнуть, чтобы дать начало новому лучшему времени. Фото: Ronnie Chua/shutterstock/fotodom

Ноябрь 1899 года. Комета и цунами

Рудольф Фарб, бывший католический священник, ставший популяризатором науки, выдвинул теорию, что извержения вулканов и землетрясения можно предсказать, исходя из взаимного расположения Солнца и Луны (якобы это влияет на движение лавы под землей). Парочка пророчеств - землетрясение на севере Италии и извержение Этны в 1873-74 годах - сбылись, и некоторые стали относиться к Фарбу серьезно. А он взял да и напугал всех предположением, что 13 ноября 1899 года Земля столкнется с кометой и будет если не полностью, то частично уничтожена. (Также на 1899-й он назначал гигантскую приливную волну, которая должна была обрушиться на США).

1914 год. Царство Божие на Земле

«Великое разочарование» не прошло бесследно: многие продолжали ждать Второго пришествия (в итоге возникла, например, церковь адвентистов седьмого дня). Впечатлительный молодой человек Чарльз Тейз Расселл вместе с некоторыми ждал этого события в 1878 году, а когда ничего не произошло, взялся за расчеты по Библии лично. И объявил, что «окончательное завершение царства этого мира и полное установление Царства Божия будет завершено к концу 1914 года. 1914 год увидит Царство воздвигнутым или прочно установленным на Земле, на руинах современных учреждений»...

В 1914 году, как известно, началась Первая мировая; через два года Расселл умер; из его движения в конце концов родилась секта «Свидетели Иеговы» (в 2017-м ее деятельность запретили в России, организация была признана экстремистской). Последователи этого учения верят, что в 1914 году начались «последние дни», и Второго пришествия ждать недолго. (Надежды возлагались на 1975 год, говорят, некоторые тогда брали долги и кредиты в расчете, что возвращать их не придется, - но пришлось).

В продолжении статьи, которое выйдет завтра, читайте о падении станции «Мир» на Париж, тревожных сигналах из звездной системы Дзета Сетки и гибели 80% населения Земли в 2007 году.