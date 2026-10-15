Пресс-секретарь Трампа оконфузилась: назвала мужа «моим президентом»

Вечные критики Трампа из CNN назвали брифинг Захарии «жестким провалом» Фото: REUTERS.

Первый выход к трибуне для общения с журналистами нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии длился всего 15 минут. За это время она успела прочитать речь по бумажке, ответить на три вопроса от тщательно отобранных репортеров и оговориться, назвав собственного мужа «моим президентом».

Вечные критики Трампа из CNN назвали брифинг Захарии «жестким провалом», а источники в Белом доме характеризовали его как «неловкий, скованный и странный».

Но действительно ли дебют Захарии прошел так плохо? KP.RU проанализировал брифинг нового пресс-секретаря и пришел к выводу: официальные представители президента США выглядели и похуже.

ВОПРОСЫ ИЗ ШПАРГАЛКИ

Во вторник Захария вышла к трибуне и почти восемь минут зачитывала заранее подготовленный текст, в котором превозносила достижения Трампа: «энергетическое доминирование» США, рекордную посещаемость его митингов, рост зарплат, снижение цен на лекарства и создание рабочих мест в энергетике.

Потом Кэти семь минут общалась только с тремя журналистами - от консервативных изданий Breitbart, Fox News и Daily Mail, - чьи вопросы, как выяснилось позже, были заранее вписаны в ее шпаргалку.

Не обошлось и без оговорок. Отвечая на вопрос о балансе между работой и семьей, она оговорилась, назвав мужа «моим президентом», но тут же исправилась: «Прошу прощения, мой муж». В целом же было заметно, что Захария очень нервничает и чувствует себя не в своей тарелке.

Антитрамповские американские СМИ обрушились на нового пресс-секретаря с критикой, лишний раз уколов и Дональда за некомпетентность в кадровой политике. Мол, опять выбрал обожающую его красивую блондинку, которая абсолютно не подходит для данной должности.

«Захария – метательница «бомб» Трампа, а не полноценный пресс-секретарь», - заявил представитель Белого дома при Клинтоне Джо Локхарт.

Первый выход к трибуне для общения с журналистами нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии длился всего 15 минут. За это время она успела прочитать речь по бумажке. Фото: REUTERS.

НАСТОЯЛ ЛИЧНО ДОНАЛЬД

Да уж, ее первый блин вышел комом. Четверть часа общения с прессой против привычных 45 минут у предыдущего пресс-секретаря Кэролайн Левитт, три вопроса вместо десятков, чтение с листа и неловкая оговорка — все это создало впечатление неподготовленности. Но стоит вспомнить, что и у предшественников бывали куда более провальные моменты. Чего стоит одна лишь байденовская Джен Псаки, регулярно путавшая имена, страны и даты.

Кроме того, Захария не получила времени на подготовку. Трамп лично настоял на том, чтобы она вышла к прессе как можно быстрее - в ее второй официальный рабочий день. По данным NY Post, президент привел Кэти в Овальный кабинет прямо перед брифингом и попросил использовать интерес публики к ее дебюту, чтобы рассказать о достижениях администрации.

«Зачем ее вообще выпустили так быстро? Не было ни одной причины выставлять ее на брифинг неподготовленной буквально на второй день работы», - отметил CNN один из чиновников Белого дома.

Перспективы Захарии остаются туманными. Пока Белый дом официально поддерживает ее. Сам Трамп после брифинга сказал журналистам, что «она была очень хороша». Но в коридорах Белого дома уже шепчутся: «Мы все скучаем по Кэролайн».

ПОЧЕМУ УШЛА ЛЕВИТТ

Предшественница Захарии, 29-летняя Кэролайн Левитт - самая молодая пресс-секретарь в истории США - покинула свой пост в конце августа 2026 года. Официально она объяснила это желанием проводить больше времени с семьей после рождения второго ребенка. Позже Левитт уточнила, что в должности пресс-секретаря работала «60+ часов в неделю, путешествовала по миру и была на связи 24/7».

Трамп проводил ее теплыми словами, назвав «одной из моих самых доверенных помощников» и сообщив, что она станет его внештатным советником и влиятельным голосом в Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

Захария не получила времени на подготовку. Трамп лично настоял на том, чтобы она вышла к прессе как можно быстрее. Фото: REUTERS.

«НИКОГДА НЕ СНИМУ КЕПКУ ТРАМПА»

Кэти Захария, которой исполнилось 42 года, - не случайный человек в республиканской политике. Еще учась в Университете Пеппердайн в Калифорнии, она возглавляла местное отделение республиканцев и проходила стажировку в Белом доме при Джордже Буше.

Потом была работа в юридической фирме в Пекине и в консервативной некоммерческой организации Fix California, основанной союзником Трампа Риком Греннеллом. В начале 2026 года Захария поступила на службу в Министерство внутренней безопасности, но ушла оттуда через несколько недель, сославшись на трудности совмещения работы с уходом за детьми (у Захарии их четверо). С июня 2026 года она занимала должность старшего советника по коммуникациям в Trump Media & Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social.

Параллельно Кэти была частым гостем на Fox News, где зарекомендовала себя как яростная защитница Трампа.

Эффектная блондинка запомнилась противоречивыми заявления. В одном из интервью она, например, назвала принципы UFC (популярной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам. - Ред.) «принципами, на которых основана американская республика». В другой раз она написала колонку в New York Post о том, как ее попросили снять кепку «Make America Great Again» в спортзале.

«Я ответила, что никогда не сниму свою трамповскую кепку, чтобы умилостивить левых», - гордо заявила Захария.

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