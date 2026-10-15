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В мире15 октября 2026 14:35

Пресс-секретарь Трампа оконфузилась: назвала мужа «моим президентом»

Новая пресс-секретарь Трампа может лишиться должности после первого брифинга
Геннадий ШАХРОВ
Вечные критики Трампа из CNN назвали брифинг Захарии «жестким провалом»

Вечные критики Трампа из CNN назвали брифинг Захарии «жестким провалом»

Фото: REUTERS.

Первый выход к трибуне для общения с журналистами нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии длился всего 15 минут. За это время она успела прочитать речь по бумажке, ответить на три вопроса от тщательно отобранных репортеров и оговориться, назвав собственного мужа «моим президентом».

Вечные критики Трампа из CNN назвали брифинг Захарии «жестким провалом», а источники в Белом доме характеризовали его как «неловкий, скованный и странный».

Но действительно ли дебют Захарии прошел так плохо? KP.RU проанализировал брифинг нового пресс-секретаря и пришел к выводу: официальные представители президента США выглядели и похуже.

ВОПРОСЫ ИЗ ШПАРГАЛКИ

Во вторник Захария вышла к трибуне и почти восемь минут зачитывала заранее подготовленный текст, в котором превозносила достижения Трампа: «энергетическое доминирование» США, рекордную посещаемость его митингов, рост зарплат, снижение цен на лекарства и создание рабочих мест в энергетике.

Потом Кэти семь минут общалась только с тремя журналистами - от консервативных изданий Breitbart, Fox News и Daily Mail, - чьи вопросы, как выяснилось позже, были заранее вписаны в ее шпаргалку.

Не обошлось и без оговорок. Отвечая на вопрос о балансе между работой и семьей, она оговорилась, назвав мужа «моим президентом», но тут же исправилась: «Прошу прощения, мой муж». В целом же было заметно, что Захария очень нервничает и чувствует себя не в своей тарелке.

Антитрамповские американские СМИ обрушились на нового пресс-секретаря с критикой, лишний раз уколов и Дональда за некомпетентность в кадровой политике. Мол, опять выбрал обожающую его красивую блондинку, которая абсолютно не подходит для данной должности.

«Захария – метательница «бомб» Трампа, а не полноценный пресс-секретарь», - заявил представитель Белого дома при Клинтоне Джо Локхарт.

Первый выход к трибуне для общения с журналистами нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии длился всего 15 минут. За это время она успела прочитать речь по бумажке.

Первый выход к трибуне для общения с журналистами нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии длился всего 15 минут. За это время она успела прочитать речь по бумажке.

Фото: REUTERS.

НАСТОЯЛ ЛИЧНО ДОНАЛЬД

Да уж, ее первый блин вышел комом. Четверть часа общения с прессой против привычных 45 минут у предыдущего пресс-секретаря Кэролайн Левитт, три вопроса вместо десятков, чтение с листа и неловкая оговорка — все это создало впечатление неподготовленности. Но стоит вспомнить, что и у предшественников бывали куда более провальные моменты. Чего стоит одна лишь байденовская Джен Псаки, регулярно путавшая имена, страны и даты.

Кроме того, Захария не получила времени на подготовку. Трамп лично настоял на том, чтобы она вышла к прессе как можно быстрее - в ее второй официальный рабочий день. По данным NY Post, президент привел Кэти в Овальный кабинет прямо перед брифингом и попросил использовать интерес публики к ее дебюту, чтобы рассказать о достижениях администрации.

«Зачем ее вообще выпустили так быстро? Не было ни одной причины выставлять ее на брифинг неподготовленной буквально на второй день работы», - отметил CNN один из чиновников Белого дома.

Перспективы Захарии остаются туманными. Пока Белый дом официально поддерживает ее. Сам Трамп после брифинга сказал журналистам, что «она была очень хороша». Но в коридорах Белого дома уже шепчутся: «Мы все скучаем по Кэролайн».

ПОЧЕМУ УШЛА ЛЕВИТТ

Предшественница Захарии, 29-летняя Кэролайн Левитт - самая молодая пресс-секретарь в истории США - покинула свой пост в конце августа 2026 года. Официально она объяснила это желанием проводить больше времени с семьей после рождения второго ребенка. Позже Левитт уточнила, что в должности пресс-секретаря работала «60+ часов в неделю, путешествовала по миру и была на связи 24/7».

Трамп проводил ее теплыми словами, назвав «одной из моих самых доверенных помощников» и сообщив, что она станет его внештатным советником и влиятельным голосом в Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

Захария не получила времени на подготовку. Трамп лично настоял на том, чтобы она вышла к прессе как можно быстрее.

Захария не получила времени на подготовку. Трамп лично настоял на том, чтобы она вышла к прессе как можно быстрее.

Фото: REUTERS.

«НИКОГДА НЕ СНИМУ КЕПКУ ТРАМПА»

Кэти Захария, которой исполнилось 42 года, - не случайный человек в республиканской политике. Еще учась в Университете Пеппердайн в Калифорнии, она возглавляла местное отделение республиканцев и проходила стажировку в Белом доме при Джордже Буше.

Потом была работа в юридической фирме в Пекине и в консервативной некоммерческой организации Fix California, основанной союзником Трампа Риком Греннеллом. В начале 2026 года Захария поступила на службу в Министерство внутренней безопасности, но ушла оттуда через несколько недель, сославшись на трудности совмещения работы с уходом за детьми (у Захарии их четверо). С июня 2026 года она занимала должность старшего советника по коммуникациям в Trump Media & Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social.

Параллельно Кэти была частым гостем на Fox News, где зарекомендовала себя как яростная защитница Трампа.

Эффектная блондинка запомнилась противоречивыми заявления. В одном из интервью она, например, назвала принципы UFC (популярной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам. - Ред.) «принципами, на которых основана американская республика». В другой раз она написала колонку в New York Post о том, как ее попросили снять кепку «Make America Great Again» в спортзале.

«Я ответила, что никогда не сниму свою трамповскую кепку, чтобы умилостивить левых», - гордо заявила Захария.

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