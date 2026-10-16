Новое открытие ученых: грецкие орехи помогают продлить молодость

Ученые выяснили, что ежедневное употребление грецких орешков снижает уровень нескольких маркеров воспаления в крови. Фото: Krakenimages.com/Shutterstock/Fotodom

Новое исследование Университета Лома-Линда (США) показало: у людей старшего возраста, которые в течение двух лет ежедневно съедали 30-60 г грецких орехов (примерно 1-2 горсти), «тихое» воспаление в организме было слабее, чем у тех, кто не ел орехи так регулярно.

Хроническое системное вялотекущее воспаление связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и других возрастных проблем. Рацион с более низким воспалительным потенциалом помогает снижать эту нагрузку.

Новый эксперимент дополняет более ранние результаты большого проекта «Грецкие орехи и здоровое старение». Так, ученые уже выяснили, что ежедневное употребление таких орешков снижает уровень нескольких маркеров воспаления в крови (в том числе интерлейкина-1β и других цитокинов).

Грецкий орех заслуженно считают одним из самых полезных. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Грецкий орех заслуженно считают одним из самых полезных, - рассказала научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Татьяна Солнцева. - В нем содержатся уникальные вещества - эллаготанины. Попадая в кишечник, они под действием бактерий превращаются в уролитин А - мощный антиоксидант, который поддерживает работу митохондрий (энергетических станций клеток).

Кроме того, грецкий орех богат растительной омега-3 (альфа-линоленовой кислотой). Она помогает защищать сосуды и снижать хроническое низкоуровневое воспаление - одну из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Оптимальная порция - около 14 половинок в день (примерно 30 г).

И лучше не очищайте тонкую горьковатую кожицу. Именно в ней сосредоточена основная часть антиоксидантов.

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