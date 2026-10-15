Анна Чиповская рассказала о причинах ухода Юры Борисова из «Гамлета»

На сцене Учебного театра Школы-студии МХАТ прошел творческий вечер актрисы Анны Чиповской Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

«Моя Школа» - новый формат встреч артистов, которые уже закончили Школу-студию, со зрителями и нынешними студентами театрального вуза.

О чем они говорят? Те, кто на сцене рассказывают тем, кто в зале, как они поступали, о первых шагах в профессии, о провалах и разочарованиях, о победах и успехе. Чиповская поступала в два театральных вуза – в Щукинское училище при Театре Вахтангова, в котором служила её мама. И в Школу-студию МХАТ.

Актриса Анна Чиповская Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Поступила в Школу-студию на курс к Константину Райкину. Первый курс - это невероятный хаос и учеба с 9 утра до 22.00. Практически без выходных. Этюды, занятия по актерскому мастерству и по беспредметным действиям, показы животных... Чиповская взялась сыграть птицу-адвокат – есть такое прозвище у мексиканского ходулочника. Константин Аркадьевич Райкин, который хорошо знает животный мир, особенно пернатых, поправил студентку: ну в самом деле, кисуля, какая птица-адвокат? Есть птица-секретарь… Да, нет же, Константин Аркадьевич - именно птица-адвокат. Этот спор двух орнитологов продолжался долго: тогда, ещё не было Интернета, не было возможности загуглить и посмотреть правильный ответ.

Помогал вспоминать учебные будни однокурсник Чиповской - Никита Ефремов. С ними учились на курсе: Карина Андоленко, Павел Прилучный (его отчислили после 1-го курса, не «сработался» с мастером Константином Райкиным), Гела Месхи, Иван Макаревич (тоже был отчислен после 1-го курса примерно по той же причине, что и Прилучный, Иван не хотел заниматься этюдами, изображать неодушевлённые предметы и животных).

Помогал вспоминать учебные будни однокурсник Чиповской - Никита Ефремов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Чиповская и Ефремов вспомнили, как с учебным спектаклем летали в Америку, и там их встречал знаменитый танцовщик Михаил Барышников – «это было фантастическое общение с очень светлым человеком».

Будучи студенткой Анна начала играть в Театре Олега Табакова. И точно знала, куда пойдет после вуза – в Табакерку, где её прекрасно приняли: «там небольшая труппа и никто не наступает друг другу на ноги» – в смысле не забирают роли. Рассказала, чем работа с Константином Богомоловым отличается от работы в спектаклях Евгения Писарева, хотя оба режиссера ей нравятся. Много лет она дружит с актрисой Табакерки Яной Сексте и считает прекрасной актрисой Алёну Лаптеву. Но из этого театра Чиповская всё-таки ушла – «по личным причинам». Она играла 15-17 спектакль в месяц. Наступило выгорание.

Сейчас она играет на сцене МХТ им.Чехова и Театра Наций. Говорит, что наконец появилось волшебное ощущение легкости на сцене, уверенности и опыта. Назвала свои любимые спектакли из прошлого – «Бумбараш», из настоящего - «Тартюф», «Сирано де Бержерак» и… скандальный «Гамлет» с Юрой Борисовым – спектакль, который не обругал только ленивый.

- Меня очень удивила волна холода, которая обрушилась на наш спектакль. Даже был внутрицеховой хейт и отрицательные публичные высказывания, этого я не приемлю, - призналась Чиповская. - Если бы я не была так влюблена в спектакль, если бы сомневалась, что он классный, наверное, переживала бы. Но спектакль мне очень нравится, я получаю колоссальное удовольствие. Я впервые играю в спектакле, который так бурно обсуждают. Да, наш «Гамлет» не хрестоматийный Шекспир. Он сделан по мотивам великой трагедии. Но и до нас были новаторские постановки. В Театре им.Вахтангова в начале 30-х режиссер Николай Акимов поставил «Гамлета» как памфлет. Гамлет в исполнении актера Анатолия Горюнова был маленьким толстячком, он носил шкиперскую бородку и курил трубку. В сцене безумия появлялся с кастрюлей на голове, морковкой в руке и «хитреньких поросенком» на привязи.

Юра Борисов в роли Гамлета в спектакле МХТ им.Чехова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Кстати, в спектакле много придумано Юрой Борисовым... Тем не менее именно он из «Гамлета» уходит. Как объяснила Анна Чиповская: «он очень занят, много других проектов».

С 25 ноября принца Датского будет играть 22-летний артист Оливер Мара.

- Мы ещё не репетировали. С Оливером еще не встречались, но этого парня очень хвалят, - сообщила Чиповская. – Он уже играл Гамлета (Оливер Мара в этом году закончил ГИТИС, мастерскую Олега Кудряшова. Играл в студенческом спектакле «Я — Гамлет. Ошибка» - Ред.). Совсем юный, но уже дважды Гамлет! Думаю, будет интересно, это совсем другое поколение…

Из творческих планов у Чиповской - новая постановка в Театре Наций. Режиссер - Сергей Волков. Актриса не захотела называть, что за спектакль. Но заинтриговала: будто бы у нее будет мужская роль.