Вез вино в Трою: у берегов турецкого курорта обнаружили следы древнейшего в мире кораблекрушения

Около 5 тысяч лет назад вдоль побережья Средиземного моря уже ходили торговые суда. И тонули. На снимке – найденные на дне останки

Дайверы, нырявшие у побережья курортной Анталии в Турции, наткнулись на останки древнего затонувшего корабля и его груза. Находке, по оценке археологов, без малого 5 тысяч лет. Корабль пошел на дно 4700 или около того лет назад – в раннем бронзовом веке, как отметил в журнале «Морская археология (Journal of Maritime Archaeology) эксперт по Средиземноморским цивилизациям профессор Хакан Ониз (Hakan Öniz) из университета Акдениз в Турции (Mediterranean Civilizations Research Institute, Akdeniz University, Antalya, Turkey).

Небольшое торговое судно шло от левантийского побережья в Трою. Или на Крит

- Мы имеем дело со следами самого древнего в мире кораблекрушения, - приводит британская газета Daily Mail слова главы Минтуризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

Останки затонувшего корабля были обнаружены на глубине 30 метров недалеко от острова Кекова.

От небольшого деревянного судна длиной порядка 10 метров почти ничего не осталось – истлело. Но сохранились каменные якоря – три штуки - и, главное, груз – множество глиняных амфор разной формы. Примерно такие же, в которых хранили вино и оливковое масло, ранее находили на Крите и на развалинах Трои. Со дна уже подняли почти три десятка целой утвари – хоть опять что-нибудь наливай.

Среди останков корабля обнаружены амфоры разной формы

В Трою, по мнению ученых, вино, скорее всего, и везли - вместе с маслом. Везли морем из какого-то порта, расположенного на левантийском побережье, в амфорах, которые были изготовлены в долине реки Иордан. Об этом свидетельствовали анализы глины амфор.

Рассказывая о найденных на дне следах, профессор-археолог отметил: это обломки небольшого судна, которое затонуло во время плавания с востока на запад.

Якоря затонувшего корабля представляли собой крупные камни с отверстиями

По какой причине в 2600-2400 годах до нашей эры произошла катастрофа, не известно. Но корабль – торговый, вероятно, затонул очень давно – евреи еще и не думали сбегать из Египта, пирамиду Хеопса только начали строить, а Одиссей отправится в свое легендарное путешествие примерно через полторы тысячи лет – после падения Трои. А пока, что называется, ничего не предвещало.

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