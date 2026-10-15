В Киеве свет начнут отключать по 20 часов в сутки Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 16 октября:

1. Новости с передовой: освобождены Нефедовка и Черное

2. Альтернатив Starlink для Украины у Европы нет

3. Задержан швед, служивший в нацбате ВСУ

4. Запад закрывает глаза на украинские атаки по энергообъектам России

5. Словакия пытается строить мосты между Киевом и Москвой

6. В Киеве свет начнут отключать по 20 часов в сутки

7. ВСУ пытались атаковать асфальтоукладчик в Запорожской области

8. Латвийский премьер призвал пить меньше пива ради поддержки Киева

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 16 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» освободил Нефедовку и Черное в Харьковской области. Противник потерял 175 бойцов. Подбиты 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: до 220 солдат и офицеров, три бронемашины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия.

От действий «Южной» группировки украинские формирования потеряли до 145 человек. Поражены 33 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Войска «Центра» нивелировали до 345 боевиков. Утилизированы пять бронемашин и 12 автомобилей.

Бойцы «Востока» вывели из строя свыше 190 военнослужащих. На переплавку отправлены шесть автомобилей, РСЗО «Град» и станция РЭБ.

«Днепр» уничтожил до 30 националистов и 13 автомобилей.

Силы ПВО сбили четыре ракеты «Фламинго» и 342 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 16 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Альтернатив Starlink для Киева у Европы нет

Агентство Reuters сообщает: у Европы нет готовых альтернатив для незалежной взамен спутниковой системы связи Starlink от Маска. Авторы материала констатируют: несмотря на то, что европейские правительства и компании работают над долгосрочными вариантами связи для Украины, решения «уже назавтра» у Брюсселя нет. Консультант по спутниковым технологиям Кристиан Фрайхерр фон дер Ропп пояснил: имеющаяся сеть OneWeb компании Eutelsat для полноценного применения в военное время подходит не слишком хорошо. А представитель самой компании подтвердил агентству, что они предоставляют услуги связи на Украине через свои сети на низкой орбите «совместно с партнёрами», но в подробности вдаваться не стал. И правильно: меньше мелешь - крепче спишь.

Киев не получит от Европы альтернативы Starlink Фото: REUTERS.

Задержан швед служивший в нацбате ВСУ

Центра общественных связей ФСБ России сообщил, что задержан гражданин Швеции, служивший в украинском нацбате «Айдар»*. В видео он признается: «В Тернополе я подписал контракт с «Айдаром»*. Нас направили для тренировок. Мы учились управлять FPV в целях разведки и наблюдения. Потом я обучал других». Ему поставили задачу совершать диверсии в России. Шведа взяли в Псковской области за незаконное пересечение границы. Он повоевал в ВСУ и двинулся мстить за позор Полтавы . Совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах не успел. Вы нам еще за Гангут ответите.

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что задержан гражданин Швеции

Запад закрывает глаза на украинские атаки по энергообъектам России

Дмитрий Полянский постпред России при ОБСЕ заявил: западные страны закрывают глаза на атаки украинских беспилотников по российским энергообъектам. Его слова приводит ТАСС: «В разгар лживой кампании украинского лидера, уверяющего, что по российской энергетике Украина больше не бьет, Киев направил свои дроны на два НПЗ – в Саратовской и Рязанской областях. Но западные спонсоры режима этого в упор не хотят видеть». Он указал, что Запад критикует лишь ответные удары со стороны России. И «не замечает» тот факт, что Зеленский не раз анонсировал сознательную эскалацию атак на гражданские объекты. В своем глазу бревно всегда тяжело углядеть...

Словакия наводит мосты между Киевом и Москвой

Роберт Фицо, премьер Словакии, сообщил: он встретится с представителями незалежной в ноябре, и в том же месяце проведет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Москвой и Братиславой. Он заявил об этом на заседания парламентского комитета по международным делам. Фицо собирается во Львов 5 ноября — там обсудит вопросы гуманитарной помощи, восстановления пунктов пропуска на границе и открытия школы в Братиславе. А 25 ноября ожидается заседание совместной словацко-российской экономической комиссии. Подробности переговоров с Россией и Украиной Фицо не привел. И не надо, деньги любят тишину...

Роберт Фицо, премьер Словакии Фото: REUTERS.

В Киеве свет начнут отключать по 20 часов в сутки

«Экономическая правда» сообщает: уже вскоре свет в Киеве начнут отключать 20 из 24 часов в сутки. Издание приводит мнение экспертов: «Главный риск для Киева — одновременное совпадение трех факторов: низкой температуры воздуха, высокого потребления и обстрелов, ограничивающих возможность передачи электроэнергии в столицу. При таком стечении обстоятельств даже исправная генерация в других регионах не гарантирует, что Киев получит достаточно электроэнергии». Самый сложный сценарий описан так: «При регулярных массированных ударах по ключевым подстанциям и другим элементам энергосистемы на фоне сильных морозов продолжительность ограничений может увеличиться до 20 часов в сутки». Ранее Зеленский обвинил власти столицы в том, что они не выполнили «необходимые шаги» по подготовке к зиме. А должны были с ДШК на крышах на Владимирском спуске дежурить и буржуйки завозить?

ВСУ пытались атаковать асфальтоукладчик в Запорожской области

Боец с позывным Турист сообщил, что украинские войска пытались атаковать технику, задействованную в восстановлении дорог в Запорожской области. Его слова приводит ТАСС: «Вот асфальтоукладчик — он очень медленно идёт, и ВСУ по нему отрабатывают. Была пара таких атак. Но безуспешно, наш расчёт отработал слаженно». Ты катись-катись колечко до одесского крылечка...

Латвийский премьер призвал пить меньше пива ради Киева

Андрис Кулбергс, глава латвийского кабмина, призвал европейцев пить меньше пива, ради... поддержки незалежной. На саммите Евросоюза в Брюсселе Youtube-каналу DRM News он заявил: «Поддержка Украины — это деньги. Это один бокал пива в год для одного европейца. Мы выпьем меньше, а их жизни будут в безопасности». А если глаза залить — так опасности вообще видно не будет...

* - организация признана террористической и запрещена в РФ.