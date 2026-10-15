Фото: REUTERS.
«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 16 октября:
1. Новости с передовой: освобождены Нефедовка и Черное
2. Альтернатив Starlink для Украины у Европы нет
3. Задержан швед, служивший в нацбате ВСУ
4. Запад закрывает глаза на украинские атаки по энергообъектам России
5. Словакия пытается строить мосты между Киевом и Москвой
6. В Киеве свет начнут отключать по 20 часов в сутки
7. ВСУ пытались атаковать асфальтоукладчик в Запорожской области
8. Латвийский премьер призвал пить меньше пива ради поддержки Киева
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
«Север» освободил Нефедовку и Черное в Харьковской области. Противник потерял 175 бойцов. Подбиты 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: до 220 солдат и офицеров, три бронемашины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия.
От действий «Южной» группировки украинские формирования потеряли до 145 человек. Поражены 33 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Войска «Центра» нивелировали до 345 боевиков. Утилизированы пять бронемашин и 12 автомобилей.
Бойцы «Востока» вывели из строя свыше 190 военнослужащих. На переплавку отправлены шесть автомобилей, РСЗО «Град» и станция РЭБ.
«Днепр» уничтожил до 30 националистов и 13 автомобилей.
Силы ПВО сбили четыре ракеты «Фламинго» и 342 дрона.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Агентство Reuters сообщает: у Европы нет готовых альтернатив для незалежной взамен спутниковой системы связи Starlink от Маска. Авторы материала констатируют: несмотря на то, что европейские правительства и компании работают над долгосрочными вариантами связи для Украины, решения «уже назавтра» у Брюсселя нет. Консультант по спутниковым технологиям Кристиан Фрайхерр фон дер Ропп пояснил: имеющаяся сеть OneWeb компании Eutelsat для полноценного применения в военное время подходит не слишком хорошо. А представитель самой компании подтвердил агентству, что они предоставляют услуги связи на Украине через свои сети на низкой орбите «совместно с партнёрами», но в подробности вдаваться не стал. И правильно: меньше мелешь - крепче спишь.
Фото: REUTERS.
Центра общественных связей ФСБ России сообщил, что задержан гражданин Швеции, служивший в украинском нацбате «Айдар»*. В видео он признается: «В Тернополе я подписал контракт с «Айдаром»*. Нас направили для тренировок. Мы учились управлять FPV в целях разведки и наблюдения. Потом я обучал других». Ему поставили задачу совершать диверсии в России. Шведа взяли в Псковской области за незаконное пересечение границы. Он повоевал в ВСУ и двинулся мстить за позор Полтавы . Совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах не успел. Вы нам еще за Гангут ответите.
Дмитрий Полянский постпред России при ОБСЕ заявил: западные страны закрывают глаза на атаки украинских беспилотников по российским энергообъектам. Его слова приводит ТАСС: «В разгар лживой кампании украинского лидера, уверяющего, что по российской энергетике Украина больше не бьет, Киев направил свои дроны на два НПЗ – в Саратовской и Рязанской областях. Но западные спонсоры режима этого в упор не хотят видеть». Он указал, что Запад критикует лишь ответные удары со стороны России. И «не замечает» тот факт, что Зеленский не раз анонсировал сознательную эскалацию атак на гражданские объекты. В своем глазу бревно всегда тяжело углядеть...
Роберт Фицо, премьер Словакии, сообщил: он встретится с представителями незалежной в ноябре, и в том же месяце проведет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Москвой и Братиславой. Он заявил об этом на заседания парламентского комитета по международным делам. Фицо собирается во Львов 5 ноября — там обсудит вопросы гуманитарной помощи, восстановления пунктов пропуска на границе и открытия школы в Братиславе. А 25 ноября ожидается заседание совместной словацко-российской экономической комиссии. Подробности переговоров с Россией и Украиной Фицо не привел. И не надо, деньги любят тишину...
Фото: REUTERS.
«Экономическая правда» сообщает: уже вскоре свет в Киеве начнут отключать 20 из 24 часов в сутки. Издание приводит мнение экспертов: «Главный риск для Киева — одновременное совпадение трех факторов: низкой температуры воздуха, высокого потребления и обстрелов, ограничивающих возможность передачи электроэнергии в столицу. При таком стечении обстоятельств даже исправная генерация в других регионах не гарантирует, что Киев получит достаточно электроэнергии». Самый сложный сценарий описан так: «При регулярных массированных ударах по ключевым подстанциям и другим элементам энергосистемы на фоне сильных морозов продолжительность ограничений может увеличиться до 20 часов в сутки». Ранее Зеленский обвинил власти столицы в том, что они не выполнили «необходимые шаги» по подготовке к зиме. А должны были с ДШК на крышах на Владимирском спуске дежурить и буржуйки завозить?
Боец с позывным Турист сообщил, что украинские войска пытались атаковать технику, задействованную в восстановлении дорог в Запорожской области. Его слова приводит ТАСС: «Вот асфальтоукладчик — он очень медленно идёт, и ВСУ по нему отрабатывают. Была пара таких атак. Но безуспешно, наш расчёт отработал слаженно». Ты катись-катись колечко до одесского крылечка...
Андрис Кулбергс, глава латвийского кабмина, призвал европейцев пить меньше пива, ради... поддержки незалежной. На саммите Евросоюза в Брюсселе Youtube-каналу DRM News он заявил: «Поддержка Украины — это деньги. Это один бокал пива в год для одного европейца. Мы выпьем меньше, а их жизни будут в безопасности». А если глаза залить — так опасности вообще видно не будет...
* - организация признана террористической и запрещена в РФ.