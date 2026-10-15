Пашинян готов вести Армению в мышеловку? Новая идея премьер-министра угрожает существованию страны

Предложение Пашиняна должно привести к тому, что между Нахичеванью и Баку не должно остаться ничьих территорий, кроме Азербайджана Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян выдвинул новую инициативу, которая, если будет реализована, превратится в очень серьезную угрозу самому факту существования закавказской республики, которой он руководит.

В Сети появились кадры видеоролика, в котором сам Пашинян говорит, как надо обустроить границу между Арменией и Азербайджаном после подписания и ратификации мирного договора между этими странами. По его словам, Ереван и Баку должны произвести равноценный обмен территориями, чтобы у обеих стран не осталось анклавов и эксклавов на «чужих» территориях.

- Армения должна получить территорию площадью 29 743 квадратных километра. Делимитация и демаркация границ на основе Алма-Атинской декларации должны осуществляться по этой логике. Вопрос об анклавах и эксклавах должен решаться по следующей формуле: по обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов, то есть две страны, Армения и Азербайджан, должны произвести обмен территориями точно соответствующих размеров, - заявляет Пашинян в этом ролике. - Теперь следующий и, пожалуй, самый важный вопрос — есть ли реальная возможность придать миру такой вид. Судя по результатам моих контактов с президентом Азербайджана в Туркменистане, у меня сложилось предварительное впечатление, что у нас есть возможность придать миру такой вид, и мы будем заняты реализацией этой возможности, воплощением ее в жизнь в ближайшем будущем.

Анклавы, что у Армении, что у Азербайджана, в общем и целом, какие-то несколько сел, расположенные неподалеку от границы. Но есть громадный эксклав, входящий в состав Азербайджана — Нахичеванская Автономная Республика. Предложение Пашиняна должно привести к тому, что между Нахичеванью и Баку не должно остаться ничьих территорий, кроме Азербайджана. И есть только одна возможность, чтобы между ними не пролегла ничья чужая граница — отдать Азербайджану (выменять) Сюникскую область или, скорее, ту ее часть, которая позволит соединить автономию и «материнскую» территорию общим для них коридором.

Пашинян заявил, что готов поменяться с Азербайджаном территориями Фото: REUTERS.

Для чего идеально подходит так называемый Зангезурский коридор, который теперь носит название TRIPP (маршрут Трампа для расцвета и процветания — как-то так). Других вариантов обмена территориями просто не существует. TRIPP по территории Армении — транспортный коридор, соединяющий Азербайджан с Нахичеванской автономией и далее проходящий по Турции — это вариант задействовать транскаспийский маршрут — прямой доступ Турции и многих стран Европы, в том числе и НАТО к странам Центральной Азии -Казахстану, Туркменистану и т.д. Тут и новый вариант пути не «из варяг в греки», но из Китая в Европу (и наоборот), и доступ НАТО к тем регионам планеты, где Альянса до сих пор не было. И, в принципе, каких-то больших сложностей, если говорить о технической стороне вопроса, быть не должно. Даже если взять расчеты, что на протяжении 40 километров маршрута TRIPP по территории Сюникской области пока еще Армении ширина этого коридора составит обсуждавшиеся те же 35-40 км., махнуть полторы тысячи квадратных километров Сюникской области на такую же территорию в Азербайджане в районе приграничных армянских сел для Баку не превратится в особую проблему.

А вот для Еревана проблемы после этого только усугубятся. Армения никогда не соседствовала с дружественными по отношению к ней государствами. Она и сейчас граничит с Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией. При этом, только границу с Грузией можно назвать нейтральной, а с Ираном — относительно дружественной. Но при таком обмене территориями граница с Ираном будет ликвидирована, вместо Ирана там пройдет граница с Азербайджаном. Останутся соседями только Грузия, Азербайджан и Турция.

Нет, конечно, можно долго говорить «халва-халва», надеясь, что во рту от этого станет слаще. И Пашинян не устает повторять, что эти страны теперь друзья новой Армении. Но есть такая штука, как история. И от Турции, которая веками преследовала (мягко говоря) армян, и от Азербайджана, с которым война шла с разной степенью интенсивности последние десятилетия, могут в любой момент прилететь очень неприятные сюрпризы. Не секрет, что определенные политические силы в тюркском мире называют Армению всего лишь «Западным Азербайджаном», намекая на ее, по их мнению, историческое место. Азербайджан при таком «обмене» возьмет три четверти Армении в свое полукольцо вдоль границы, а потенциалы этих стран, что военный, что экономический, несопоставимы. То есть, конечно, сопоставимы, но для Армении лучше их не сравнивать. Против почти 29,8 тыс. кв. км. Армении у Азербайджана почти 87 тыс. кв. км. Против 3 млн человек населения Армении - более 10 млн человек, живущих в Азербайджане. Против 31,8 млрд долларов ВВП у Армении 76 млрд этого показателя у Азербайджана. Разного класса государства, народы которых уж явно не считают друг друга братскими.

Для Ирана, конечно, такой вариант тоже не «айс», но протяженность границы с Арменией у него небольшая и критичным это для Тегерана не станет. С Ираном ничего не смогли сделать даже США. И Армения — это вам совсем не Иран...

А Пашинян, как можно подумать, глядя на карту, просто ведет Армению в мышеловку. Что вполне логично после «урегулирования» им проблемы Нагорного Карабаха, в котором, если верить Николу, Армении не было, как и геноцида армян, который тоже выпал из сферы интересов официального Еревана. Путь в мышеловку в таком варианте вполне логичен. Ну да, будем надеяться, это не станет походом на бойню, куда специально обученный козел-провокатор ведет послушных, но недалеких баранов.