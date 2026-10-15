К Трампу вышлют десант: раскрыт план спасения Зеленского Европой

В эти дни для Трампа как лидера Республиканской партии полезно только то, что приносит положительные результаты перед выборами в Конгресс 3 ноября Фото: REUTERS.

Киевский режим, столкнувшись с приостановкой передачи американских разведданных и ограничениями в работе Starlink, экстренно ищет поддержку у европейских союзников. Сегодня в Брюсселе открылся саммит ЕС, куда - после поездки в Британию - направляется Зеленский.

The Financial Times выдала утечку: мол, лидеры Евросоюза хотят убедить Зеленского, чтобы он перестал публично нападать на Дональда Трампа за дизельную сделку с Россией, ведь хозяин Белого дома в ярости. А без данных разведки и связи made in USA вооруженные силы Украины будут фактически парализованы. Естественно, попытаются европейцы давить и на Трампа.

Шаги, которые может предпринять Европа, KP.RU обсудила с с доцентом Финансового университета Иваном Пятибратовым и старшим научным сотрудником Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергеем Шеиным.

Киевский режим, столкнувшись с приостановкой передачи американских разведданных и ограничениями в работе Starlink Фото: REUTERS.

«РЕАЛЬНЫХ РЫЧАГОВ НЕТ»

- Каким образом европейцы будут склонять Трампа к отказу от давления на Киев?

Иван Пятибратов: «Реальных рычагов у них нет. Все, что они могут - делать громкие заявления.

В эти дни для Трампа как лидера Республиканской партии полезно только то, что приносит положительные результаты перед выборами в Конгресс 3 ноября.

Регулирование цен на топливо для среднего американца - чувствительный вопрос, в отличие от внешней политики, Украины, Европы. По этой причине Трамп договорился о дизеле с Россией и рассматривает, как утверждает Reuter, возможность приостановки санкций против «теневого флота» - чтобы на мировом рынке было больше энергоносителей».

Сергей Шеин: «Европейцы отправят неформальный десант в Вашингтон или третьи столицы, где будут встречаться с Трампом, представителями его администрации. И говорить: дизельная сделка с Россией и обязательства Украины не бить по российским НПЗ - не то, что сейчас нужно.

Не думаю, что последует публичная критика Трампа со стороны европейских столиц. Часть европейских политиков действительно с огромным беспокойством наблюдают за скандалом между Вашингтоном и Киевом, понимая, что это может полностью обрушить поддержку американцев».

Лидеры Евросоюза хотят убедить Зеленского, чтобы он перестал публично нападать на Дональда Трампа за дизельную сделку с Россией Фото: REUTERS.

«УКРАИНА НА ВРЕМЯ ОСЛЕПНЕТ»

- Могут ли европейские разведданные заменить Киеву американские?

Сергей Шеин: «Ни европейцы, ни британцы не могут в полной мере заменить именно американцев в том, что касается полноты и объема предоставления разведданных».

Иван Пятибратов: «Главный инструмент в руках Дональда Трампа - «Старлинк». Ничего сопоставимого в Европе нет. А вот разведывательная информация передается американцами всем странам НАТО. Этот обмен Соединенные Штаты не могут полностью взять и ограничить. Потом, у той же Британии есть весьма эффективные разведслужбы. Но, безусловно, если США откажутся передавать данные Киеву, Украина некоторое время будет слепой в разведывательном плане».

ПОМОЩЬ СО СКРИПОМ

- Способна ли Европа сейчас радикально помочь Зеленскому?

Иван Пятибратов: «Нет. Выделять дополнительные деньги становится все сложней, консенсус в Евросоюзе все слабее. Вооружением помогать могут, но недолго и с большим скрипом, поскольку европейский ВПК все еще восстанавливается. Да, он стал гораздо сильнее, чем был в 2022 году, но сейчас он работает в большей степени на перевооружение самого Евросоюза, стран НАТО, а не на то, чтобы вооружать Украину. Без Америки будет очень тяжело - и не факт, что Европа готова вдолгую поддерживать Украину без США».

Сергей Шеин: «Европа уже помогла Украине всем, чем смогла. Новые бюджеты для Киева проходят с большим скрипом. Поэтому европейцы, скорее всего, предпочтут ответить новым пакетом санкций, это будет наименее для них болезненным с точки зрения внутренних последствий.

При разработке 22-го пакета Европа пошла по пути внесения в санкционные списки физических и юридических лиц - при этом европейским единством они не рисковали. На мой взгляд, новую помощь Украине европейцы предложить неспособны,, а ругаться с Трампом они особо не хотят и не могут.

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