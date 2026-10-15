«Противник сделал первый шаг - мы начали отвечать. Там уже пищат»: главные заявления Владимира Путина на форуме-съезде «Деловой России»

Фото: REUTERS.
Только в понедельник Владимир Путин принимал в Кремле председателя «Деловой России» Алексея Репика с предложениями о работе бизнеса в условиях санкций, экономического давления на Россию. И вот президент уже сам, пусть и по видеосвязи, принимает участие в съезде «Деловой России». Да не один, а вместе с министрами, чиновниками и главой Центробанка, чтобы они сами приняли участие в дискуссии с предпринимателями.
В своей приветственной речи президент сразу поставил объяснил бизнесменам: «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение ёмкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».
- Ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании хороших, современных рабочих мест в городах, посёлках, - подчеркнул Путин.
Президент поблагодарил бизнесменов за «ответственную гражданскую позицию» и «желание вносить свой вклад в качество жизни граждан»:
- Наши предприниматели доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь проверенной формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса, - сказал он и пообещал, что государство продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, и будет помогать решать самые острые вопросы.
Первый вопрос был об иностранных инвестициях. Их последние 4 года просто нет. И бизнесу в этих условиях становится очень непросто. Здесь Владимир Путин согласился, что с одной стороны это не очень хорошо, но вспомнил финансовый кризис 2008-2009 годов.
- Наши компании набрали кредитов, и все встало на грань полного банкротства и утраты активов. И государству пришлось взять на себя все риски. Многие, причём крупные компании, пришли и говорят: забирайте хоть за один рубль. Мы сказали: нет, лучше будем помогать, берите ответственность за трудовые коллективы. Мы потом вернули все деньги, которые отдали тогда на поддержку, и даже прибыль потом получили.
С иностранными источниками есть проблемы, тянется целая цепочка неприятных последствий, подытожил глава государства. И это всегда надо иметь в виду и «действовать крайне аккуратно.
Фото: REUTERS.
Глава WB Татьяна Ким (кстати, сегодняшняя именинница) поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ после массовых атак беспилотников на склады и инфраструктуру компаний.
- Я знаю о тех проблемах, о которых вы сказали. Что, к сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ, и «Вайлдберис», и «Озон», - ответил Путин. - Кстати говоря, они всё время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли. И нас остановили.
В пример президент привел удары по энергетике. «Сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают» - так охарактеризовал эти удары Путин.
- Вот они сделали первый шаг. Мы начали отвечать. Сейчас и по энергетике тоже. Там уже пищат. И по другим объектам. Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что наши рынки открыты для иностранных инвестиций. Но задался вопросом: что будет, если в Россию пойдёт машина посылок, в каждой из которых будет одна пачка гречки без фитосанитарного контроля (а это обязательное условие для нашего рынка).
- Это вопрос не только фитосанитарных сертификатов, гигиенических сертификатов, контроля Роспотребнадзора… То есть там много этих тонких вопросов, - отметил он.
- Мы должны об этом думать, - согласился Путин. - Но есть одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание: новые формы торговли - платформенные экономики и электронные торговли - они очень взаимосвязаны. У нас есть ещё одно большое конкурентное преимущество. Это развитие систем больших данных и искусственного интеллекта. И с помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки. Но только этим надо заниматься. И тогда это даст дополнительные мощные конкурентные преимущества нашим производителям и платформенным электронным площадкам. Это очень мирное и перспективное использование этих технологий.
- Попросил Правительство и ЦБ поддержать и проработать идею создания экосистемы длинных денег, для стимулирования инвестиций в частный бизнес и повышения рыночной капитализации фондового рынка РФ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась со значимостью такого инструмента: «Важно замещать выбывший иностранный капитал внутренними источниками. Основа законодательства есть, но, может быть, что-то нужно подрегулировать».
- «Одна из задач - стимулирование и укрепления нашего фондового рынка. Здесь, к сожалению мы пока не полностью добиваемся задач, которые ставили. Что касается привлечения частных денег: мы смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет привлечение создание фондов развития и привлечение частных денег. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными.
- «Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, в каком мире мы живём, и чем быстрее мы будем высокоразвитой научной и высокотехнологичной державой, тем больше у нас будет уверенности в себе на ближайшую и на более отдалённую историческую перспективу. Это очевидно совершенно».
- «Нужно осуществлять строительство в таких зонах, которые тоже комфортные, которые красивые, в хороших местах, но не связаны с риском наводнения и подтопления. Нужно, чтобы были страховки. У нас просто нет никаких страховок. Всё ложится на государство. И у нас единственная страна в мире, которая прямым финансированием из бюджета помогает людям в случае, если они сталкиваются с такими природными тяжёлыми явлениями, как подтопление, наводнение. То же касается защитных сооружений. Надо, чтобы эти сооружения были реальными.
- «Нужно подойти к этому (к строительству жилья - ред.) по-серьёзному, имея в виду и платёжеспособность населения. Взвешивать аккуратненько, смотреть. Надо подойти к нему, исходя прежде всего из интересов у людей, не только сегодняшнего дня. Имею в виду перспективы развития семьи - семьи большие, дети растут. Ну и чтобы всё было стабильно, устойчиво.
- За 10 лет мы в 2,5раза увеличили объемы поставок на мировой рынок и вошли в двадцатку крупнейших поставщиков в мире.
- Весь Петербург - это культурное наследние, и надо внимательно и бережно к этому (строительству нового моста в городе - ред.) отнестись.
- Риски всегда существуют, но кто не рискует, тот не обращается к Титову в «Абрау-Дюрсо» (Борис Титов - первый российский бизнес-омбудсмен и председатель совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо»)
- У нас в России разрешено всё, что не запрещено.
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