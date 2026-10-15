«Противник сделал первый шаг - мы начали отвечать. Там уже пищат»: главные заявления Владимира Путина на форуме-съезде «Деловой России»

Президент поблагодарил бизнесменов за «ответственную гражданскую позицию» и «желание вносить свой вклад в качество жизни граждан» Фото: REUTERS.

Только в понедельник Владимир Путин принимал в Кремле председателя «Деловой России» Алексея Репика с предложениями о работе бизнеса в условиях санкций, экономического давления на Россию. И вот президент уже сам, пусть и по видеосвязи, принимает участие в съезде «Деловой России». Да не один, а вместе с министрами, чиновниками и главой Центробанка, чтобы они сами приняли участие в дискуссии с предпринимателями.

РЕШИМ ВМЕСТЕ

В своей приветственной речи президент сразу поставил объяснил бизнесменам: «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение ёмкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».

- Ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании хороших, современных рабочих мест в городах, посёлках, - подчеркнул Путин.

Президент поблагодарил бизнесменов за «ответственную гражданскую позицию» и «желание вносить свой вклад в качество жизни граждан»:

- Наши предприниматели доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь проверенной формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса, - сказал он и пообещал, что государство продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, и будет помогать решать самые острые вопросы.

КАК БЫЛО В 2008

Первый вопрос был об иностранных инвестициях. Их последние 4 года просто нет. И бизнесу в этих условиях становится очень непросто. Здесь Владимир Путин согласился, что с одной стороны это не очень хорошо, но вспомнил финансовый кризис 2008-2009 годов.

- Наши компании набрали кредитов, и все встало на грань полного банкротства и утраты активов. И государству пришлось взять на себя все риски. Многие, причём крупные компании, пришли и говорят: забирайте хоть за один рубль. Мы сказали: нет, лучше будем помогать, берите ответственность за трудовые коллективы. Мы потом вернули все деньги, которые отдали тогда на поддержку, и даже прибыль потом получили.

С иностранными источниками есть проблемы, тянется целая цепочка неприятных последствий, подытожил глава государства. И это всегда надо иметь в виду и «действовать крайне аккуратно.

Председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик и президент Владимир Путин Фото: REUTERS.

«ОНИ УЖЕ ПИЩАТ»

Глава WB Татьяна Ким (кстати, сегодняшняя именинница) поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ после массовых атак беспилотников на склады и инфраструктуру компаний.

- Я знаю о тех проблемах, о которых вы сказали. Что, к сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ, и «Вайлдберис», и «Озон», - ответил Путин. - Кстати говоря, они всё время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли. И нас остановили.

В пример президент привел удары по энергетике. «Сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают» - так охарактеризовал эти удары Путин.

- Вот они сделали первый шаг. Мы начали отвечать. Сейчас и по энергетике тоже. Там уже пищат. И по другим объектам. Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями.

ИИ - НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что наши рынки открыты для иностранных инвестиций. Но задался вопросом: что будет, если в Россию пойдёт машина посылок, в каждой из которых будет одна пачка гречки без фитосанитарного контроля (а это обязательное условие для нашего рынка).

- Это вопрос не только фитосанитарных сертификатов, гигиенических сертификатов, контроля Роспотребнадзора… То есть там много этих тонких вопросов, - отметил он.

- Мы должны об этом думать, - согласился Путин. - Но есть одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание: новые формы торговли - платформенные экономики и электронные торговли - они очень взаимосвязаны. У нас есть ещё одно большое конкурентное преимущество. Это развитие систем больших данных и искусственного интеллекта. И с помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки. Но только этим надо заниматься. И тогда это даст дополнительные мощные конкурентные преимущества нашим производителям и платформенным электронным площадкам. Это очень мирное и перспективное использование этих технологий.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Попросил Правительство и ЦБ поддержать и проработать идею создания экосистемы длинных денег, для стимулирования инвестиций в частный бизнес и повышения рыночной капитализации фондового рынка РФ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась со значимостью такого инструмента: «Важно замещать выбывший иностранный капитал внутренними источниками. Основа законодательства есть, но, может быть, что-то нужно подрегулировать».

- «Одна из задач - стимулирование и укрепления нашего фондового рынка. Здесь, к сожалению мы пока не полностью добиваемся задач, которые ставили. Что касается привлечения частных денег: мы смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет привлечение создание фондов развития и привлечение частных денег. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными.

- «Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, в каком мире мы живём, и чем быстрее мы будем высокоразвитой научной и высокотехнологичной державой, тем больше у нас будет уверенности в себе на ближайшую и на более отдалённую историческую перспективу. Это очевидно совершенно».

- «Нужно осуществлять строительство в таких зонах, которые тоже комфортные, которые красивые, в хороших местах, но не связаны с риском наводнения и подтопления. Нужно, чтобы были страховки. У нас просто нет никаких страховок. Всё ложится на государство. И у нас единственная страна в мире, которая прямым финансированием из бюджета помогает людям в случае, если они сталкиваются с такими природными тяжёлыми явлениями, как подтопление, наводнение. То же касается защитных сооружений. Надо, чтобы эти сооружения были реальными.

- «Нужно подойти к этому (к строительству жилья - ред.) по-серьёзному, имея в виду и платёжеспособность населения. Взвешивать аккуратненько, смотреть. Надо подойти к нему, исходя прежде всего из интересов у людей, не только сегодняшнего дня. Имею в виду перспективы развития семьи - семьи большие, дети растут. Ну и чтобы всё было стабильно, устойчиво.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- За 10 лет мы в 2,5раза увеличили объемы поставок на мировой рынок и вошли в двадцатку крупнейших поставщиков в мире.

- Весь Петербург - это культурное наследние, и надо внимательно и бережно к этому (строительству нового моста в городе - ред.) отнестись.

- Риски всегда существуют, но кто не рискует, тот не обращается к Титову в «Абрау-Дюрсо» (Борис Титов - первый российский бизнес-омбудсмен и председатель совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо»)

- У нас в России разрешено всё, что не запрещено.

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