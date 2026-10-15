В Италии 430 тысяч детей ограничивают себя в еде и общении из-за бедности

5,6 процентов несовершеннолетних в стране не могут позволить себе ежедневное потребление фруктов и овощей или богатой белком пищи, прежде всего мяса и рыбы. Фото: Global Look Press\imago-images.de

Похоже, что итальянская эпоха «Дольче вита», из которой многие за рубежом черпают представлении об этой солнечной стране, скоро останется только в учебниках истории и рекламных проспектах туристических агентств. В реальной жизни все большему числу итальянцев приходится экономить каждую копейку и все чаще проблемы низкого дохода родителей отражаются на детях.

Как свидетельствуют данные проведенного специализирующейся на защите прав несовершеннолетних НПО «ActionAid» исследования, на Апеннинах более 430 тысяч граждан в возрасте от 6 до 16 лет вынуждены ограничивать себя в еде и общении со сверстниками из-за бедности.

Так, 5,6 процентов несовершеннолетних в стране не могут позволить себе ежедневное потребление фруктов и овощей или богатой белком пищи, прежде всего мяса и рыбы. А 3 процента стесняются приглашать друзей в гости из-за неблагополучных жилищных условий.

При этом наиболее остро эта проблема стоит в группе 6-11 лет, в которой доля тех, кто испытывает проблемы с доступом к продуктам питания и социальным контактам за три года, которые охватывает исследование, увеличилась с 3,8 до 6,8 процентов. Дети в этом возрасте чаще вынужденно отказываются от внеклассных занятий, поездок, досуга вне дома или приобретения новой одежды.

Экономические трудности затрагивают и тех, кто только создает семью и, по идее, должны становиться родителями: нехватка продовольствия коснулась 27,3 процентов молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет.

- Пока Италия борется с падением рождаемости, воспитание детей и взросление становятся все более сложными. Жертвы начинаются с еды и возможности пригласить друга в гости, продолжаются на протяжении всех лет учебы и заканчиваются поиском работы и жилья, которые позволят им построить независимую жизнь. Речь идет не о том, чтобы стравливать молодых и пожилых, а о признании того, что стабильность для новых поколений приходит все позже и позже, и все дороже, — комментирует ситуацию Роберто Сенси, руководитель программы по борьбе с продовольственной бедностью в ActionAid Italy. - по нашим данным еще в 2024 году доля итальянцев, живущих в условиях продовольственной бедности, составляла 12,7 процентов, по сравнению с 11,8 процентами в 2023 году.

В Италии действует широкая, но очень запутанная система социальной поддержки семей с детьми, особенно из социально неблагополучных слоев населения. В нее, в частности, входят выплата по 200 евро на каждого несовершеннолетнего в месяц, единовременная выплата на новорожденного в размере 1000 евро, субсидия на оплату детского сада до 3600 евро в год, а также продуктовая карта номиналом 500 евро в год и скидки на электричество и отопление. Однако все эти льготы привязаны к индексу ISEE (эквивалент финансового положения семьи). При его расчете учитываются совокупный доход семьи за прошлый год, имущество и количество детей. Чтобы получить большую часть упомянутых выше выплат семья действительно должна жить на грани бедности по местным меркам. Так, для два родителя с двумя детьми должны работать оба и получать зарплату около 1600 евро в месяц. Правда, коэффициент также учитывает затраты на съем квартиры, ипотеку или дорогостоящее лечение — эти платежи вычитаются из совокупного дохода семьи.

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