Сейчас Наваи Бакиров находится в СИЗО в Казахстане Фото: Михаил ФРОЛОВ.

31-летний музыкант Наваи Бакиров (творческий псевдоним Navai) задержан правоохранительными органами Казахстана, против него возбуждено уголовное дело. Артиста подозревают в покушении на контрабанду наркотиков: в машине, за рулем которой был Наваи, обнаружили 2,5 гр наркотического вещества. Адвокат Бакирова заявила, что музыканта подозревают в преступлении «средней тяжести», и ему может грозить штраф.

Команда Наваи Бакирова наняла для его защиты известного в Казахстане адвоката. О перспективах уголовного дела и возможном наказании Наваи Бакирова мы подробно рассказали — с большой вероятностью его действия квалифицируют по ч. 1 ст. 286 УК Республики Казахстан (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено). Ему грозит наказание — штраф, или исправительные работы, или ограничение свободы, или лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас адвокат Бакирова готовит апелляцию в областной суд — будет просить заменить меру пресечения «содержание под стражей» на «подписку о невыезде». Это возможно (по усмотрению суда) если будет внесен залог и с учетом обстоятельств дела. Сможет ли сторона Бакирова внести залог? Очевидно, что сможет — музыкант обеспеченный человек.

Сайт KP.RU рассказывает как жил Наваи Бакиров и можно ли его считать «мажором», заодно узнали — почему мужчину бросила невеста.

Наваи Бакирову грозит штраф или в виде лишение свободы до 5 лет. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И УСПЕХ НАВАИ БАКИРОВА

К «золотой молодежи» Наваи Бакиров никакого отношения не имеет. Родился в семье работников передвижного зоопарка, родители еще в школьные годы заметили тягу парня к музыке — отдали в хор, где он пел. После школы поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы, получил диплом факультета финансов и банковского дела. Осуществил мечту родителей — получил высшее образование, учился хорошо. А потом осуществил свою мечту — стал выкладывать в Сеть треки собственного сочинения. Пробился сам — начинал с выступлений в клубах Москвы. Потом был дуэт с Александром Громовым HammAli & Navai — с 2016 года. Их треки были в топе на стримингах — «Птичка» (первые места во всех онлайн чартах, только в чарте сервиса «VK Музыка» было за год более 200 млн прослушиваний), «Прятки» (саундтрек к фильму «Холоп») и многие другие хитовые композиции. 5 лет назад дуэт распался, но музыканты остались друзьями — каждый продолжил работать сольно. Наваи активно писал и выпускал треки, которые держались в топе на стриминговых платформах.

Наваи еще несколько лет назад купил квартиру в Москве (себе и родителям), тогда — на деньги, которые получал как автор и исполнитель от прослушиваний на стриминговых платформах. Также артист вел гастрольную деятельность, выступал на частных мероприятиях, гонорар — 5 млн. руб. Гонорары вкладывал в автопарк иномарок — компенсировал «бедное» детство, когда ради подработки мыл чужие машины. Деньги на ветер никогда не бросал — помогал родным, близким, знакомым.

HammAli & Navai Фото: Иван МАКЕЕВ.

Поклонниц у Наваи Бакирова полно, а он мечтал жениться на той, которая сможет его «зацепить» — в соцсетях у общих знакомых приметил блогера Анастасию Миронову, подписался, почти год наблюдал. Потом решился и стал посылать в офис ее бренда букеты. Потом написал в соцсетях, за Настю ответила ее подруга и пригласила в гости — он приехал с двумя букетами пионов. Наваи в тот день позвал Настю с подругой на прогулку, потом к себе в студию — показал, где записывает песни. На первое свидание пара пошла в Третьяковку, для Наваи это было первое в жизни посещение картинной галереи. Миронова потом рассказала: «Наваи решил поковырять краску на картине Нестеровой, и его чуть не сдали хранительницы музея в полицию. А потом он спросил — а тут что-то продается? Таких веселых походов в музей у меня еще не было...» На второе свидание через два дня Наваи написал песню для Насти — «Музеи и театры», которая вошла в его альбом, посвященный любимой, и стала популярной. Потом он ей посвятил трек «Суперзвезда». Бакиров рассказывал, что Миронова изменила его жизнь: «Я перестал ходить на тусовки, мне разонравилось. Я люблю сидеть на студии, писать песни, путешествовать, привычка появилась ходить в театры и музеи… Настюха готовит особенно вкусно, я был 82 кг, сейчас снова 90 кг, похудеть пока не получается». Наваи влюбился, собрался жениться. Но в феврале 2026 года пара после почти года отношений рассталась: причина не озвучена, но говорят, что из-за постоянных ссор и скандалов — Наваи требовал от невесты «быть скромнее, вести себя так как хочет он и т.п.». Миронова его бросила и почти сразу начала новые отношения — сейчас счастлива с топ-менеджером крупной компании. Анастасия Миронова — блогер, владелица онлайн-школы фитнеса, хозяйка бренда спортивной одежды и бренда парфюмерии.

Артиста подозревают в покушении на контрабанду наркотиков. Фото: Арина Антонова/ТАСС

Наваи Бакиров после того, как его бросила невеста переживал — говорил, что похудел на 20 кг. Знакомым рассказывал, что мечтает жениться: на скромной женщине.

Кстати, по слухам, до романа с Мироновой у Наваи Бакирова был роман с актрисой Кристиной Асмус, которой он посвятил песню «Девочка, танцуй!» — как раз после того, как актриса начала бракоразводный процесс с Гариком Харламовым.

СКАНДАЛЫ С НАВАИ БАКИРОВЫМ

Сегодня мама Наваи Бакирова Айнур плачет: «Боже мой, какой наркотик… не может быть такого, его подставили, он вообще не занимается этим. Как это может так быть? Так кто же его подставил?»

Стоит отметить, что ранее в скандалах с запрещенными веществами музыкант не был замечен. Резонансная история с его участием случилась минувшей весной, когда Наваи Бакиров на своем автомобиле Ferrari превысил скорость в результате машину «занесло», был поврежден бордюр и светофор. Рэпер возместил этот ущерб в размере 91 тыс. руб. А других претензии к нему не было, так как освидетельствование показало, что Наваи Бакиров был трезв, запрещенных веществ также в анализах не обнаружили. Сам Бакиров говорил, что авария произошла из-за «плохих гоночных шин».

Сейчас Наваи Бакиров находится в СИЗО в Казахстане. Ранним утром 14 октября Наваи Бакиров, его директор, хозяин фирмы по аренде авто и водитель в арендованном автомобиле Mercedes пересекали границу на КПП «Кордай» при въезде из Киргизии в Казахстан. У артиста 14 октября был запланирован концерт в Астане, он ехал из Бишкека, где уже прошло выступление. Служебная собака отреагировала на этот автомобиль, при досмотре в салоне обнаружили пакет с веществом. При пересечении границы Наваи находился за рулем. Также в автомобиле с ним было еще три человека. Так как пересекать КПП «Кордай» за рулем авто может водитель, а пассажиры должны это делать пешком, поэтому можно предположить, что Наваи сел за руль, чтобы не идти пешком через КПП, а остальные мужчины прошли пешком.

По сообщениям казахстанских СМИ: экспертиза вещества в пакете показала, что это 2,5 грамма наркотического вещества, а анализы артиста выявили наличие каннабиноидов. Судья Кордайского районного суда вынес решение об избрании меры пресечения для Наваи Бакирова в виде заключения под стражей на 2 месяца — до 14 декабря 2026 года. Обосновали это так: «Места жительства в Казахстане не имеется, близкие родственники тоже отсутствуют, поэтому суд считает, что впоследствии из суда можете скрыться. Поэтому суд так решил...»

Директор музыканта отпущен под подписку о невыезде из Казахстана — на время проведения расследования.

В отношении Наваи Бакирова возбуждено уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено). Музыканта подозревают в покушении на контрабанду наркотиков. Представляет интересы Наваи Бакирова адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Рена Керимова. Адвокат готовит апелляцию в вышестоящую инстанцию об изменении меры пресечения «содержание под стражей» на «подписку о невыезде». Это возможно (по усмотрению суда) если будет внесет залог и с учетом обстоятельств дела. Адвокат просто не успела перед началом заседания суда подготовить нужные документы для внесения залога, так как спешила на процесс: дорога из Алматы до села Кордай на автомобиле заняла почти три часа. А по приезду сразу началось судебное заседание.

Сейчас адвокат занимается подготовкой документов для апелляции. Керимова пока не будет комментировать дело «по существу». Доверитель просил ее не давать комментариев. Но перед этим она успела сообщить, что пакет с запрещенным веществом весом 2,5 гр был обнаружен в машине, и еще нужно доказать, кому именно он принадлежал. Адвокат утверждала — не выявлено, кому именно принадлежит пакет. Понятно, что у следствия есть свои доводы — за рулем на момент досмотра был Наваи, плюс результаты его анализов. Кроме того, по данным казахских блогеров (со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах) музыкант первоначально сообщил, что приобрел это вещество «для себя». Видимо, поэтому адвокат Наваи Бакирова надеется, что ее подзащитный получит наказание в виде штрафа. Кроме того, ранее адвокат произносила такую фразу: «Хороший парень, воспитанный. Так случилось, какая-то ошибка произошла. Непонятно, чья ошибка, он не один был. Просто человек порядочный, не хочет кому-то создавать проблему...»

Адвокат Валерий Панасюк в беседе с KP.RU прогнозирует такой вариант развития событий из возможных: «Наваи Бакирова будут судить по законодательству Казахстана. Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК Республики Казахстан. Он может получить наказание в виде штрафа или в виде лишения свободы до 5 лет. Все зависит от обстоятельств дела. Как будут квалифицированы его действия и какие показания даст сам Наваи Бакиров. Если, например, выяснится, что это было совершенно «группой лиц по предварительному сговору», то тогда уже квалифицировать действия будут иначе — по ч. 3, а это лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Но как сейчас сообщают — музыкант дал показания, что взял это «для себя». Поэтому, с большой вероятностью его действия квалифицируют по ч. 1 ст. 286 УК Республики Казахстан. В этом случае предусмотрено наказание — штраф, либо исправительные работы, либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до 5 лет».

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