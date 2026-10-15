Россия села на дрон: кто выигрывает в войне беспилотников и почему Зеленский боится нашей спутниковой сети «Рассвет»

Спокойно, идет тренировка, а эта «птичка» - всего лишь дрон-мишень. В Подмосковье учатся запускать и ловить беспилотники, чтобы защищать небо столицы. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Почему наша ПВО оказалась в три раза эффективнее американской? И что за новейший многоразовый беспилотник-«истребитель» изобрели наши конструкторы? Об этом мы узнали из разговора с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктором военных наук на Радио «Комсомольская правда» Константином Сивковым.

Константин Сивков.

КТО ВЫИГРЫВАЕТ НЕБО

- Кто выигрывает в войне дронов - мы или Украина?

- Приведу цифры лишь за один день. В ночь на 14 октября над Россией уничтожено 902 беспилотника, прорвался один - до дата-центра в Саратовской области. Эффективность ПВО - 99,9%. Других ПВО с такой историей в мире нет.

- Ни у США, ни у Израиля?

- Когда американцы отражали удары Ирана по 500 дронов в день этой весной, до целей доходили половина БПЛА.

- В чем тактика нашего врага?

- Пробиться к одному важному объекту и все-таки его поразить. Потому мы сегодня и видим залпы по 900 беспилотников ВСУ, и даже по 1600 было в день выборов в России. Цель - пробить нашу ПВО и дотащить хотя бы пару дронов. В мае - июне главными целями были НПЗ. Потом - склады маркетплейсов. Теперь бьют по дата-центрам. Все это гражданские объекты, не военные.

В ночь на 14 октября над Россией уничтожено 902 беспилотника Фото: REUTERS.

НЕ ТАК СТРАШНЫ, КАК ШТИЛЕРМУЮТ

- Эпатажный глава украинской компании Fire Point Штилерман любит грозить России новыми ракетами. Они есть?

- Есть как бы их ракеты, например FP-5, но британской разработки. Украинского там лишь сборка из комплектующих с Запада. Оружие серьезное. Недооценивать не стоит. Дальность - 3000 километров, боевая часть около 1 тонны. Но стартовая масса - 6 тонн, поверхность большая...

- …То есть нам ее хорошо видно на радарах?

- Да, она не имеет технологии невидимки - стелс. У нее габариты реактивного истребителя 1950-х годов. Скорость - дозвуковая. Идти на малых высотах ей проблематично в силу большой массы. И она надежно обнаруживается средствами ПВО. Ее уничтожать просто.

- Но у них и какая-то новая ракета появилась?

- Да, баллистическая FP-9. Тоже западная, на Украине лишь сборка. У нее дальность около 1000 км, скорость у нее заявляется приличная - 10 махов (скоростей звука). Но идет она по обычной траектории, не маневрирует. Потому обнаруживается на расстоянии 400 - 500 километров и может быть поражена нашими комплексами С-300, С-400, С-500.

«ЕЛКИ»-МОТАЛКИ

- Мы научились бороться с американскими дронами Hornet, которыми ВСУ бьют по Крыму и Новороссии?

- Если мы возле нашей машины поставим станцию, которая будет глушить работу оптико-электронной системы разведки этого Hornet, то он никуда не попадет.

- Но у этих дронов искусственный интеллект, который сам ищет цель и ее поражает.

- Страшный ИИ в Hornet имеет внутри простейшую систему распознавания образа и простейшее решение по его поражению. Еще одна система на Hornet - это американская навигация NAVSTAR. У нас ГЛОНАСС, у них NAVSTAR. Многие знают GPS - это гражданская навигация, а NAVSTAR - военная. Давить эту систему, подняв антенну, мы можем в радиусе 50 - 60 километров. Это решаемая задача.

- У нас есть средства противодействия?

- Есть «Елка» - дрон-перехватчик, дрон-камикадзе. Он дешевле любой зенитной ракеты. По стоимости как раз сопоставим со своей целью - дронами.

Мы научились бороться с американскими дронами Hornet. Фото: US DOD

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - «ИСТРЕБИТЕЛЬ»

- Есть у нас новинки?

- Появился беспилотник, который не уничтожается при атаке цели. Он сам уничтожит 10 - 15 целей и вернется на базу. Это беспилотный «истребитель» с пушками или пулеметами. Он выходит на цель, видит ее, распознает и расстреливает, а потом летит искать следующую цель. И все эти украинские дроны типа «Лютый» с их скоростью 180 км в час - легкая добыча для этой машины.

- Что потом?

- Прогнозирую, появятся беспилотники для борьбы с этими дронами-«истребителями», более скоростные. Имеющийся у нас летает со скоростью 500 км в час, а будут летать 800 - 900.

ХОРОШИЙ «РАССВЕТ»

- Зеленский потребовал от американцев погасить нашу новую спутниковую сеть «Рассвет». Почему он ее боится?

- «Рассвет» - аналог «Старлинка». Обеспечит надежную связь на всех уровнях нашего командования. Резко повышает оперативность - время реакции от момента выявления цели до ее поражения резко сокращается. И резко повышаются возможности нашей армии по поражению подвижных целей. Естественно, Зеленский этим серьезно обеспокоен.

- «Старлинк» ведет разведку?

- Нет, это глобальная система связи. «Рассвет» - такая же. Для ведения разведки используют другие спутники. У американцев это спутники KeyHole, в переводе «Замочная скважина». Еще есть спутники противоракетного наблюдения. Их задача - обнаруживать пуски баллистических ракет.

- Вот наша ракета стартует, и...

- У нее на старте свой форс, рисунок пламени. По его характеру можно спрогнозировать, куда она полетит. KeyHole в идеальных условиях может разглядеть вещи размером 50 см. То есть рассказы, что со спутника можно увидеть спичечный коробок или номер машины, - это бабушкины сказки. Поэтому KeyHole обычно вскрывает нахождение какой-то группы бронетехники. И дальше уже подключаются другие средства разведки, чтобы понять, тяжелые танки там или легкие бронемашины.

«ПАЛАНТИР» С ДЫРКОЙ

- Кто все эти данные от разных источников собирает в единую картину?

- Американская компания Palantir. Это не спутники, не всевидящий глаз, висящий над нами, а система обработки данных. Тот самый искусственный интеллект. Он собирает информацию, анализирует и говорит человеку: о, вот тут что-то есть, можно ударить.

- Когда Зеленский жалуется на отсутствие разведданных от Запада, он о чем ведет речь?

- О том, что ему данные от Palantir не поступают. Но это не сама Palantir взялась за ум. Ей рулят парни отмороженные, циничные русофобы. Они сами не остановятся. Но у Palantir нет своей разведки, она лишь получает данные от разных разведок. И если Киеву не поступают данные от системы противоракетного наблюдения США, Palantir бессильна. Она не может обработать разведсигнал, если его нет.

- Дроны-перехватчики, в которые Киев серьезно вложился, говорят, не справляются с нашими новыми реактивными «Геранями»?

- Да, украинские дроны-перехватчики оптимизированы для поражения «Гераней-2», тихоходных, со скоростью 200 - 300 км в час. Но если «Герань» летит 600 км в час, то ее догнать уже не могут.

НЕ ЦВЕТОК, А РАКЕТА

- Зеленский говорил, что их ПВО сбивает половину русских целей.

- Судя по открытым данным, вероятность перехвата Украиной наших средств воздушных атак лежит в пределах 20 - 30%. Потому что «Герань-5» и «Герань-4» с реактивным двигателем - это уже ракета-дрон, получается!