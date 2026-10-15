20 лет в тылу террора: что известно об общине баталхаджинцев*, вооружившей преступников в «Крокусе»

В 2022 году под запрет попало лишь «боевое крыло»* общины, и у неё был редкий шанс одуматься. Она им не воспользовалась. Исламовед и руководитель лаборатории деструктологии, профессор МГЛУ Роман Силантьев - о мафии с родословной, в которой срослись секта, ОПГ и клан.
14 октября Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал террористической и запретил международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев»*, решение исполняется немедленно. Вне закона разом оказалось братство, в котором, по разным оценкам, от 20 до 35 тысяч человек, а власть больше века переходит по крови - от шейха к внукам и правнукам. Отныне каждый рубль, отданный «наверх», закон вправе считать финансированием терроризма. Обвинение тянет нить от набега на Назрань в 2004 году до жилья для убийцы генерала Кириллова и автоматов для «Крокуса», переделанных в селе, где похоронен основатель.
«Это сицилийская мафия: жёстко выстроена на семейных отношениях, руководят конкретно потомки основателя. Но вместо католической веры там гораздо явственнее присутствует другой религиозный фактор», - объясняет Силантьев.
Основатель Батал-Хаджи Белхороев умер в ссылке в 1914 году, и с тех пор братство не выбирает вождей, а наследует их. Внук шейха Якуб Белхороев, лидер общины с 2017 года, побывал мэром Магаса, главой отделения фонда соцстраха и депутатом республиканского парламента. Правнук Ильяс обосновался в Одессе и, по собственным словам, помогал батальону имени Джохара Дудаева*, а своих отговаривал идти на СВО угрозой: «На каждого из вас доложу в СБУ». В августе 2026 года он умер в польском СИЗО.
Фото: Википедия.
«Чужих в эту семью не пускают: супругов ищут только внутри общины, неугодных отлучают. «Своя собственная вера уникального характера», - формулирует религиовед Роман Силантьев. У сицилийской мафии католичество оставалось фасадом, здесь вера стала фундаментом. В неё не обращаются - её наследуют вместе с фамилией».
«Все приказы начальства, естественно, выполняются беспрекословно. С крёстным отцом доном Корлеоне тоже особенно никто не спорил. Приказ кого-то ликвидировать выполнялся и никто не думал, что это противоречит каким-то ценностям. Наоборот: это подкрепляло их семейные ценности. Вот в таком, плохом смысле», - говорит Силантьев.
2 ноября 2019 года в московском дворе застрелили начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата-врача, который бросился наперерез убийце. Курейш Картоев, которого следствие считает стрелявшим, в видеообращении назвал убийство кровной местью и сказал, что не жалеет. За 10 месяцев до этого в Ингушетии убили бойца Росгвардии.
«В первую очередь убийства полицейских - это всё предопределило их судьбу», - уверен религиовед. Для клана, привыкшего решать, чья кровь прольётся, человек в погонах был не представителем закона, а конкурентом.
«Это направление, как ни странно, традиционного ислама. Но по факту то, что они творили и за что их запретили, - это активная помощь ваххабитским террористам, продажа оружия».
Для ваххабитов почитание могил - многобожие, а главное место общины - могила основателя в Сурхахи. Люди, которых подполье должно было считать еретиками, становились его тылом. По данным ФСБ, члены общины снабжали оружием, транспортом и укрытием боевиков Басаева, напавших на Назрань в июне 2004 года, - тогда погибли 78 человек. Причастность к подрыву «Невского экспресса» в 2009-м, унёсшему 27 жизней, следствие считает установленной.
«Дальше - «Крокус». Автоматы, из которых расстреливали зрителей, переделали в Сурхахи из охолощённых, стрелявших только холостыми, в боевые. Отсюда, по одной из версий оружейников, и снопы искр на кадрах из зала. Хусейн Медов** и Джабраил Аушев**, жители Сурхахи, получили за оружие для теракта пожизненное.
По делу об убийстве генерала Игоря Кириллова Батухан Точиев** и Рамазан Падиев** получили 22 и 18 лет за аренду жилья для исполнителя. По данным ФСБ, оба помогали украинским спецслужбам. Вера, как видно, не мешала выбирать союзников. Мешала бы, будь она главной.
«С другой стороны, они сами виноваты, - объясняет Силантьев - У них был период, когда запретили только боевое крыло*. Можно было поменять своё поведение, договориться, вести себя хорошо. Им ведь дали возможность исправиться - редчайший случай. Но они не исправились. Я вообще думал, что их запретят как экстремистское движение. Запретили даже как террористическое».
В декабре 2022 года террористическим признали лишь «боевое крыло»*, и первым известным осуждённым по делу о самом сообществе стал бывший следователь, помогавший его руководителю беспрепятственно ездить по республике. Государство обрубило крыло и дало телу время одуматься. Тело ответило схронами с автоматами и взрывчаткой, которые ФСБ нашла в декабре 2025 года в Москве, Ингушетии и Чечне.
Теперь участие в общине грозит 10–20 годами, финансирование - от 8 до 15 лет или пожизненным заключением, давности у этих статей нет. Но закон оставил выход: тот, кто впервые и добровольно прекратит участие, освобождается от ответственности, если не совершил другого преступления. После задержания этот выход закрывается.
«Сейчас у нас государство прощать разучилось», - подводит итог Силантьев. Шанс лежал на столе с 2022 года. Его не взяли, потому что в этой семье решает не совесть отдельного человека, а голос рода.
* Организация признана в России террористической и запрещена.
** Внесены в список экстремистов и террористов в России.
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