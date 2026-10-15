20 лет в тылу террора: что известно об общине баталхаджинцев*, вооружившей преступников в «Крокусе»

Внук шейха Якуб Белхороев, лидер общины с 2017 года, побывал мэром Магаса, главой отделения фонда соцстраха и депутатом республиканского парламента. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

В 2022 году под запрет попало лишь «боевое крыло»* общины, и у неё был редкий шанс одуматься. Она им не воспользовалась. Исламовед и руководитель лаборатории деструктологии, профессор МГЛУ Роман Силантьев - о мафии с родословной, в которой срослись секта, ОПГ и клан.

14 октября Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал террористической и запретил международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев»*, решение исполняется немедленно. Вне закона разом оказалось братство, в котором, по разным оценкам, от 20 до 35 тысяч человек, а власть больше века переходит по крови - от шейха к внукам и правнукам. Отныне каждый рубль, отданный «наверх», закон вправе считать финансированием терроризма. Обвинение тянет нить от набега на Назрань в 2004 году до жилья для убийцы генерала Кириллова и автоматов для «Крокуса», переделанных в селе, где похоронен основатель.

Династия вместо устава

«Это сицилийская мафия: жёстко выстроена на семейных отношениях, руководят конкретно потомки основателя. Но вместо католической веры там гораздо явственнее присутствует другой религиозный фактор», - объясняет Силантьев.

Основатель Батал-Хаджи Белхороев умер в ссылке в 1914 году, и с тех пор братство не выбирает вождей, а наследует их. Внук шейха Якуб Белхороев, лидер общины с 2017 года, побывал мэром Магаса, главой отделения фонда соцстраха и депутатом республиканского парламента. Правнук Ильяс обосновался в Одессе и, по собственным словам, помогал батальону имени Джохара Дудаева*, а своих отговаривал идти на СВО угрозой: «На каждого из вас доложу в СБУ». В августе 2026 года он умер в польском СИЗО.

Батал-Хаджи Белхороев умер в ссылке в 1914 году Фото: Википедия.

«Чужих в эту семью не пускают: супругов ищут только внутри общины, неугодных отлучают. «Своя собственная вера уникального характера», - формулирует религиовед Роман Силантьев. У сицилийской мафии католичество оставалось фасадом, здесь вера стала фундаментом. В неё не обращаются - её наследуют вместе с фамилией».

Беспрекословное повиновение

«Все приказы начальства, естественно, выполняются беспрекословно. С крёстным отцом доном Корлеоне тоже особенно никто не спорил. Приказ кого-то ликвидировать выполнялся и никто не думал, что это противоречит каким-то ценностям. Наоборот: это подкрепляло их семейные ценности. Вот в таком, плохом смысле», - говорит Силантьев.

2 ноября 2019 года в московском дворе застрелили начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата-врача, который бросился наперерез убийце. Курейш Картоев, которого следствие считает стрелявшим, в видеообращении назвал убийство кровной местью и сказал, что не жалеет. За 10 месяцев до этого в Ингушетии убили бойца Росгвардии.

«В первую очередь убийства полицейских - это всё предопределило их судьбу», - уверен религиовед. Для клана, привыкшего решать, чья кровь прольётся, человек в погонах был не представителем закона, а конкурентом.

2 ноября 2019 года в московском дворе застрелили начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Фото: ГУ МВД по Москве

Союз против собственной веры

«Это направление, как ни странно, традиционного ислама. Но по факту то, что они творили и за что их запретили, - это активная помощь ваххабитским террористам, продажа оружия».

Для ваххабитов почитание могил - многобожие, а главное место общины - могила основателя в Сурхахи. Люди, которых подполье должно было считать еретиками, становились его тылом. По данным ФСБ, члены общины снабжали оружием, транспортом и укрытием боевиков Басаева, напавших на Назрань в июне 2004 года, - тогда погибли 78 человек. Причастность к подрыву «Невского экспресса» в 2009-м, унёсшему 27 жизней, следствие считает установленной.

Для ваххабитов почитание могил - многобожие, а главное место общины - могила основателя в Сурхахи. Фото: Пресс-служба Главы Республики Ингушетия

«Дальше - «Крокус». Автоматы, из которых расстреливали зрителей, переделали в Сурхахи из охолощённых, стрелявших только холостыми, в боевые. Отсюда, по одной из версий оружейников, и снопы искр на кадрах из зала. Хусейн Медов** и Джабраил Аушев**, жители Сурхахи, получили за оружие для теракта пожизненное.

По делу об убийстве генерала Игоря Кириллова Батухан Точиев** и Рамазан Падиев** получили 22 и 18 лет за аренду жилья для исполнителя. По данным ФСБ, оба помогали украинским спецслужбам. Вера, как видно, не мешала выбирать союзников. Мешала бы, будь она главной.

Крыло и тело

«С другой стороны, они сами виноваты, - объясняет Силантьев - У них был период, когда запретили только боевое крыло*. Можно было поменять своё поведение, договориться, вести себя хорошо. Им ведь дали возможность исправиться - редчайший случай. Но они не исправились. Я вообще думал, что их запретят как экстремистское движение. Запретили даже как террористическое».

В декабре 2022 года террористическим признали лишь «боевое крыло»*, и первым известным осуждённым по делу о самом сообществе стал бывший следователь, помогавший его руководителю беспрепятственно ездить по республике. Государство обрубило крыло и дало телу время одуматься. Тело ответило схронами с автоматами и взрывчаткой, которые ФСБ нашла в декабре 2025 года в Москве, Ингушетии и Чечне.

Выход, который оставил закон

Теперь участие в общине грозит 10–20 годами, финансирование - от 8 до 15 лет или пожизненным заключением, давности у этих статей нет. Но закон оставил выход: тот, кто впервые и добровольно прекратит участие, освобождается от ответственности, если не совершил другого преступления. После задержания этот выход закрывается.

«Сейчас у нас государство прощать разучилось», - подводит итог Силантьев. Шанс лежал на столе с 2022 года. Его не взяли, потому что в этой семье решает не совесть отдельного человека, а голос рода.

* Организация признана в России террористической и запрещена.

** Внесены в список экстремистов и террористов в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Причастны к теракту в «Крокусе»: членов одного из самых могущественных кланов Ингушетии «баталхаджинцев»* признали террористической организацией