Дмитрий Шепелев показал свое истинное лицо: раскрыта правда

Дмитрий Шепелев решил выйти из зоны комфорта Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Дмитрий Шепелев впервые за 20 лет работы на телевидении принял участие в экстремальном шоу. Правда, ни к чему хорошему это не привело.

Дмитрий Шепелев показал свое истинное лицо на съемках шоу. До этого он на протяжении двух десятилетий выступал исключительно в роли ведущего. А недавно согласился выживать в экстремальных условиях.

По его словам, это оказалось очень тяжело. Шепелев был не готов к испытаниям на прочность. "Я один из немногих телеведущих в России, который работал во всех форматах. Но никогда не участвовал в реалити-шоу. Вот и решил проверить, на что способен в экстремальных ситуациях. Никогда не спал на земле и не жил в коммунальной квартире, зато научился бессовестно выпрашивать еду", - объяснил Дмитрий.

Бывший возлюбленный Жанны Фриске 20 лет выступает в роли телеведущего Фото: Даниил ОПАРИН.

В итоге его коллеги по проекту не стали сдерживать и резко осадили мужчину. По их словам, поведение бывшего возлюбленного Жанны Фриске заметно отличалось от того образа, который он демонстрирует перед камерами как ведущий.

"Дима Шепелев в кадре и за кадром - абсолютно два разных человека. Он меня сильно удивил еще и тем, что может повысить голос на женщину", - цитирует "СтарХит" одну из участниц шоу.

Съемки проекта проходили в Таиланде. Победитель получит 10 миллионов рублей.