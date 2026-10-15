Николаю Баскову на ТВ приготовили сюрприз к 50-летию: Участвует сотня экспертов и звездные друзья

Николай Басков на съемках спецвыпуска к своему юбилею Фото: Телеканал "Россия".

16 октября на телеканале «Россия» выйдет специальный выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», посвященный юбилею постоянного ведущего популярного телепроекта Николая Баскова, который накануне отмечает 50-летний юбилей. В студии шоу будет много звездных гостей.

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Николай Цискаридзе: «Мы дружим много лет, на разных праздниках даже поем вместе. Помимо того, что Николай Басков действительно большой и всеми любимый артист, он еще и очень хороший человек. А это слишком большая редкость в наше время».

Зара: «Юбилейный спецвыпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» получился ярким, добрым, полным музыкальных экспериментов. Нас с Николаем Басковым связывает дружба длиною в двадцать с лишним лет. Первое наше совместное выступление состоялось в начале двухтысячных в моем родном Санкт-Петербурге. Мы пели в дуэте, и там же, за кулисами, познакомились наши мамы. Мама Николая, Елена Николаевна, тогда настаивала, что мне обязательно надо приехать в Москву и строить карьеру в столице — впоследствии мы не раз вспоминали ее наставления. Николай — невероятный друг, человек большого сердца и таланта: тонкий, неравнодушный, всегда готовый протянуть руку. Вместе с приглашенными гостями мы сделали Николаю большой сюрприз, и, по-моему, он действительно удался».

Игорь Николаев и Зара на съемках «Ну-ка, все вместе!» к 50-летию своего коллеги и друга Николая Баскова Фото: Телеканал "Россия".

Игорь Николаев: «Николая Баскова я помню застенчивым, скромным юношей, который однажды зашел ко мне в гримерку и сказал — меня зовут Коля, я поклонник вашего творчества, и больше всего мне нравится песня «Странник мой». Он спел мне всю песню, и я подумал — хороший, открытый парень, какая-то в нем есенинская, русская теплота. С тех пор мы не расстаемся, постоянно пересекаемся на разных событиях и мероприятиях».

Николай Басков: «Как говорится, докатился до этих цифр. Творческий путь пройден большой: если считать вообще всю мою профессиональную деятельность, начиная с выхода на сцену в опере «Волшебная флейта» в 11 лет, получается 39 лет стажа. Вообще не представляю, что будет в выпуске. Конечно, горд, что смогу по-другому услышать свои песни, по-новому прочувствовать их исполнение. Не знаю, какие именно песни прозвучат и в чьем исполнении, для меня это событие и большой подарок от всей семьи «Ну-ка, все вместе!».

В этом спецвыпуске сотня экспертов вокального телешоу подготовит для юбиляра сюрприз. В этот вечер на сцене участники будут исполнять песни Николая Баскова. Участников ждет вокальное состязание за право исполнить новую композицию в дуэте с юбиляром на гала-концерте шоу «Ну-ка, все вместе!» в Кремлевском дворце.

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