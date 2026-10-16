Один месяц из 12 трудимся бесплатно? Во сколько в России обходится работа вне дома

Кроме основных статей офисных расходов, есть и те, которые мы часто даже не замечаем. Кофе и перекусы. Фото: Sanja Miljevic/shutterstock/fotodom

Многие из нас привыкли считать зарплату «чистыми» деньгами, которые приходят на карту. Однако работа в офисе - это не только доход, но и обязательные расходы. Если сложить все траты - на дорогу, обеды и дресс-код, окажется, что значительная часть заработка уходит только на то, чтобы быть на рабочем месте.

Сколько в среднем тратит офисный сотрудник за месяц (при стандартном графике в 20 - 22 рабочих дня), «Комсомолке» помогла подсчитать консультант по личным финансам, кандидат экономических наук Ольга Лукашева.

ОБЕДЫ В ОФИСЕ

Это самая гибкая статья расходов - можно носить контейнеры из дома, а можно ходить на бизнес-ланчи.

Расчет

Бизнес-ланч при средней цене обеда 400 - 500 рублей.

22 дня × 450 руб. = 9900 рублей.

Себестоимость обеда, принесенного из дома, по подсчетам Ольги Лукашевой, составляет около 150 - 200 рублей.

22 дня × 175 руб. = 3850 рублей.

Фото: Suteren Studio/shutterstock/fotodom

ОДЕЖДА И ВНЕШНИЙ ВИД

Дресс-код - это не только покупка деловых костюмов или рубашек, но и расходы на стирку и химчистку, обновление обуви, которая из-за ежедневных поездок изнашивается быстрее.

- Заметная статья расходов для женщин - косметика, маникюр, стрижка и окрашивание волос, - отмечает Ольга Лукашева.

Никто не спорит: ухаживать за собой нужно всегда. Однако та же пандемия доказала: на удаленке можно неделями ходить в халате или футболке, реже пользоваться тушью и помадой. А вот если ты каждый день на виду, то наводить марафет приходится чаще. А значит, и тратиться больше.

Расчет

Одежда. Если распределить годовые затраты на 12 месяцев, в среднем на офисный гардероб уходит от 2000 до 5000 рублей в месяц, подсчитала экономист.

Маникюр с покрытием. Стоимость в крупных городах 1800 - 2500 рублей. С учетом коррекции раз в три недели, в пересчете на месяц - 2500 - 3000 рублей.

Стрижка и окрашивание. Если обновлять стрижку раз в два месяца, а корни волос подкрашивать раз в месяц, то средний чек составит 5000 - 7000 рублей. В пересчете на месяц - 3500 - 4000 рублей.

Косметика и парфюм. Тональный крем, тушь, пудра, помада - все это имеет свойство заканчиваться. Если распределить стоимость косметички на год, то ежемесячно на ее обновление уходит около 1500 - 2000 рублей.

Складываем все затраты, и вот итог: расходы на внешний вид у женщин забирают около 15 000 рублей, у мужчин (гардероб плюс стрижка) - около 5000 рублей в месяц.

Если распределить годовые затраты на 12 месяцев, в среднем на офисный гардероб уходит от 2000 до 5000 рублей в месяц. Фото: Roman Samborskyi/shutterstock/fotodom

РАСХОДЫ НА НЯНЮ

Частичная занятость няни (встреча ребенка из школы и 3 - 4 часа вечером) в среднем по крупным городам обходится в 25 000 - 40 000 рублей в месяц. Полная занятость (8 - 9 часов) варьируется от 60 000 до 90 000 рублей и выше.

Расчет

В среднем присмотр за ребенком обойдется от 30 000 до 75 000 рублей в месяц.

ПРОЕЗД

В общественном транспорте

В Москве стоимость одной поездки в метро - 75 рублей, если вы добираетесь из области электричками, сумма возрастает минимум до 102 рублей (за пересадку платится половина стоимости поездки). А в Новосибирске, к примеру, базовая стоимость проезда в общественном транспорте - 45 рублей.

Конечно, существуют проездные, скидки при оплате биометрией… Но, как бы вы ни экономили, транспорт - одна из самых значимых статей расходов тех, кто трудится на рабочем месте.

Расчет

Если взять данные Росстата, средняя по стране стоимость проезда в общественном транспорте (метро, автобус, троллейбус, маршрутка, трамвай) на сентябрь - 50 рублей. Это 100 рублей в день.

100 х 22 рабочих дня = 2200 рублей в месяц.

На своей машине

Ездить на работу на своем авто выгодно только в случае, если на предприятии (или где-то рядом) есть бесплатная стоянка, напоминает консультант. Потому что платная парковка в центре Москвы или Питера может стоить от 10 000 до 20 000 рублей в месяц.

А еще при ежедневном использовании машину нужно чаще мыть и обслуживать. Но даже если отбросить амортизацию, страховку и парковку, одно только топливо встанет в копеечку.

Расчет

Допустим, вы проезжаете 30 км в день туда-обратно при среднем расходе 10 л/100 км и цене бензина 78 руб/литр (данные Росстата на сентябрь).

30 км в день × 22 дня = 660 км в месяц и 66 литров бензина.

66 литров × 78 руб = 5148 рублей в месяц.

Это в 2,3 раза больше, чем траты на общественный транспорт.

Ездить на работу на своем авто выгодно только в случае, если на предприятии есть бесплатная стоянка. Фото: ViDI Studio/shutterstock/fotodom

А ЧТО ЕЩЕ

Снова нет причины не выпить капучино

Кроме основных статей офисных расходов, есть и те, которые мы часто даже не замечаем.

Кофе и перекусы. Утренний кофе по пути на работу или покупка печенья в офисном автомате - даже если тратить на это всего сотню в день, за месяц набегает еще 2200 рублей.

Аптечка. Офисная среда - это кондиционеры, сухой воздух и тесный контакт с коллегами в сезон простуд. Расходы на витамины, увлажняющие капли для глаз, антисептики и лекарства от простуды - это тоже часть стоимости вашего присутствия на рабочем месте.

Время. Если вы тратите на дорогу до офиса и обратно 1,5 часа в день, то за месяц это 33 часа, или почти 1,5 суток. Их можно было бы потратить на семью, сон, спорт, хобби или дополнительный заработок. Посчитайте свой часовой доход - и узнаете, сколько стоит ваше время на дорогу в твердой валюте.

Итого Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

СОВЕТ!

Как оптимизировать «офисный бюджет»

Вот на что предлагает обратить внимание Ольга Лукашева.

Транспорт. «Единый» на три месяца или на год выгоднее месячного проездного. Кроме того, так вы фиксируете цену проезда на длительный срок, ведь она регулярно повышается.

Гардероб. Вместо покупки случайной одежды инвестируйте в базовые вещи, которые легко комбинировать и дополнять с помощью блузок, джемперов и аксессуаров. Это сократит число покупок.

Уход. Базовые процедуры (например, маски для лица или уход за руками) можно перенести из салона домой, используя профессиональную косметику, она окупается за 2 - 3 применения.

Няня. Кооперация с другими родителями, когда одна няня забирает 2 - 3 детей из одной школы, позволит сократить расходы на 30 - 40%. А договоренность с начальством о 2 - 3 днях работы из дома - это экономия не только на няне, но и на транспорте, и на офисных обедах.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Один месяц из 12 трудимся бесплатно?

Конечно, ситуация в каждой семье разная. Если и мама, и папа прилично зарабатывают, то и расходы на няню их не разорят. Но даже если считать по минимуму, то только транспорт и офисные обеды обходятся нам более чем в 72 тысячи рублей ежегодно! Добавляем затраты на одежду и внешний вид, особенно для женщин, и получаем 80 - 90 тысяч - это почти средняя российская зарплата, которая сейчас чуть выше 100 тысяч рублей. То есть чуть ли не один месяц из 12 мы работаем бесплатно?

- Да, работа в офисе - это не только о времени, но и о ресурсах. Однако нужно воспринимать эти траты не как «налог на работу», а как инвестиции в себя, - уверена Ольга Лукашева. - Согласитесь, трудно достичь карьерных высот, месяцами не появляясь в офисе. Работа в команде - это коммуникативные навыки, профессиональные и личные связи, опыт, которые в будущем принесут больший доход.

Но всему есть разумный предел, предупреждает экономист:

Офисная работа выгодна, если после вычета затрат, которые с ней связаны, на руках остается сумма, сопоставимая с доходом от удаленки при такой же должности.

Если выходите в ноль - вы работаете исключительно ради социального статуса или перспективы роста.

Если же скатываетесь в минус - стоит обсудить с руководством переход на удаленку, гибкий график или задуматься о поиске другой работы. Иначе вы просто дотируете работодателя за счет своих денег и времени.