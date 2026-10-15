Гвардии депутаты: чем займутся в Госдуме герои спецоперации

Красный рюкзак капитана Головина помнят многие, кто следил за освобождением Мариуполя. Фото: Кадр из видео

Молодежью, здоровьем народа и военным бюджетом - участники спецоперации, отличившиеся в бою и только что избранные в парламент, определились с комитетами, в которых будут дальше приносить пользу Родине.

Кто они, какие подвиги совершили и какие горы хотят свернуть?

Каждый 10-й в Госдуме - участник СВО, а каждый 20-й - Герой России. В числе Героев не только совершившие свой подвиг на спецоперации (их 16), но и четыре космонавта, включая Героя Советского Союза Валентину Терешкову и дважды Героя Светлану Савицкую. Плюс два Героя Труда.

Всего в новой Госдуме 30 Героев, и в любом случае ее состав впечатляет. Если же все воевавшие депутаты наденут мундиры с боевыми наградами, блеск орденов и медалей будет ослепительным.

Кто же они - герои СВО, сменившие окоп на кабинет в Охотном Ряду?

Молодежь пойдет за красным рюкзаком

Из всех ветеранов СВО, попавших в Думу, 29-летний Владислав Головин (позывной «Струна»), пожалуй, самый известный. В его честь выпустила песню «Струна» певица Юта. Хорошую, кстати, песню, часто звучавшую в Донбассе, особенно в начале спецоперации. Его образ со знаменитым красным рюкзаком используется в компьютерной игре «Отряд 22: ZOV», в которой Головин был консультантом. Медийную известность он приобрел в том числе благодаря этому рюкзаку.

Владислав Головин. Фото: Пресс-служба Минобороны

Весной 2022 года во время боев за Мариуполь «Струна» командовал десантно-штурмовым взводом морпехов. Яркий рюкзак он надевал специально, чтобы подчиненные могли распознать его в суматохе боя. Когда погибли командир роты и его зам, Головин взял командование на себя. Получив контузию, продолжил вести бой и помогал выносить раненых из-под огня.

В начале лета того же года, возвращаясь с боевой задачи, Головин получил тяжелое минно-взрывное ранение, которое привело к ампутации правой голени. В сентябре ему было присвоено звание Героя России. До избрания в Думу «Струна» руководил «Юнармией», а в Думе возглавит Комитет по молодежной политике.

От Работина до Арктики

Еще один Герой России - выпускник рязанского училища ВДВ Станислав Кочев. Ему 38. Свой подвиг он совершил летом 2023 года в районе села Работино Запорожской области, где подразделение спецназа под командованием Кочева сдерживало наступление врага. Бойцы сумели остановить бронетехнику противника, но сам Кочев, в то время старший прапорщик, получил тяжелое ранение и проходил потом долгую реабилитацию. Но среди его подчиненных потерь не было.

Лейтенант Кочев отражал наступление врага в самой горячей точке лета-2023, под Работином, а сейчас привыкает к цивильному костюму и думает о холодной Арктике. Фото: Алексей МАЙШЕВ/РИА Новости

В новой Думе Кочев представляет Республику Коми и будет работать в Комитете по развитию Дальнего Востока и Арктики. (Четыре района республики входят в арктическую зону.) На вопрос корреспондента «КП»: «Почему выбрал этот комитет?», он ответил, что Дальний Восток и Арктика - это национальная безопасность, природные богатства и Северный морской путь, главная транспортная артерия будущего. При этом регионы эти огромны, но им не хватает инфраструктуры и социальных благ. Станислав хочет, чтобы люди там имели условия для достойной жизни и не уезжали из родных городов и поселков.

Первую задачу его комитет уже получил. Речь о введении единого режима преференций для Дальнего Востока и Арктики, который должен заработать с 1 января 2027-го.

Про наказы не забыть

Герой из Тамбова гвардии капитан Эдуард Казымов награжден сразу двумя Золотыми Звездами - России и ДНР. Командуя ротой морпехов, он успел совершить несколько личных подвигов. Захватывал опорные пункты противника, брал пленных, во время одного из боев на территории Донецкой Республики получил контузию и осколочное ранение, но остался командовать группой. Во время этого боя его группа уничтожила 3 БМП и более полусотни врагов.

Капитан Казымов штурмовал опорники врага, а теперь будет штурмовать новые законы. Фото: Елена МЕЛЬНИКОВА/Агентство городских новостей «Москва»

Эдуард будет работать в Комитете по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству. Неподготовленного человека напугает само название комитета, но

Эдуард закончил первый поток программы «Время героев» и теперь с легкостью оперирует политической терминологией.

На вопрос «КП» о таком выборе он сообщил, что его привлекает содержательная сторона законотворчества, которая влияет на жизнь людей. И что постарается сохранить связь с избирателями, помнить об их наказах.

Байкер на военном бюджете

Достойные люди есть и в других партиях. Например, Алексей Верещагин (50 лет) из ЛДПР. У него судьба - хоть снимай кино. В 2014 году Верещагин возглавлял киевское отделение байкерского клуба «Ночные волки». Сопровождал гуманитарный груз в осажденный Донбасс. Был задержан за «сепаратизм» в Харькове. Байкеры собрали деньги и внесли за него залог. Но сразу после освобождения его похитили украинские силовики. Позже попал на обмен, в том числе благодаря усилиям байкерского клуба «Ночные волки» и его лидера Александра Залдостанова («Хирурга»). После плена Верещагин уже не возвращался к гражданской жизни.

Доброволец и байкер Верещагин готов работать сразу в двух комитетах - обороны и культуры. Фото: ldpr.ru

Создал добровольческую бригаду «Александр Невский». У Верещагина три ордена Мужества. Даже после избрания в Думу от поддержки родной бригады не отказывается. Свой опыт собирается применить в Комитете по обороне и безопасности. По его словам, первоочередная задача - принятие военного бюджета на следующий год. Также депутат участвует в работе Комитета по культуре, так как, по его мнению, культурный фронт не менее важен. И они связаны больше, чем кажется.

Умеет побеждать без потерь

Герой России Нурсултан Муссагалеев в Думу пришел не из окопа. После окончания программы «Время героев» он успел поработать замом министра в правительстве Оренбургской области. А потом там же - главой Новосергиевского района (размером с половину Кипра). Уже опытный руководитель.

Капитан Муссагалеев привык беречь своих бойцов. В работе с регионами это пригодится - чтобы села и города не теряли население. Фото: Григорий СЫСОЕВ/РИА Новости

На СВО Муссагалеев командовал ротой десантно-штурмового полка ВДВ. После первой боевой операции и выхода из окружения без потерь про молодого офицера шутили, что он - «заговоренный». Достойный звания Героя подвиг Муссагалеев совершил во время разведывательного выхода, когда его рота столкнулась с превосходящим по численности противником и приняла бой. Его бойцам удалось уничтожить 19 единиц техники, противник отступил. В роте Муссагалеева потерь опять не было. И, учитывая тяжесть боя, для него как командира это достижение было самым важным.

Учитывая управленческий опыт, выбор, чем заняться в Госдуме, для Героя кажется очевидным. Он пошел в Комитет по региональной политике и местному самоуправлению.

Закрывала собой раненых, теперь - на охране здоровья страны

Военный медик Людмила Болилая (40 лет) из Саратова - первая женщина, получившая звание Героя России с начала СВО. Она много лет работала на скорой помощи, а в 2023 году добровольно подписала контракт с Минобороны. Рисковала собой ради раненых, добираясь до них под огнем. В январе 2025 года она оказывала помощь тяжелораненому бойцу после ракетно-артиллерийского удара. Начался новый обстрел кассетными боеприпасами, и ефрейтор Болилая, понимая, что раненый не сможет укрыться самостоятельно, закрыла его собой, получив серьезные осколочные ранения. Она не знала, жив ли он, так как сама потеряла сознание после ранения. Но военнослужащий выжил, в госпиталь их эвакуировали вместе. Уже там Людмила получила от него сообщение: «Благодаря тебе я остался жив».

Ефрейтор Болилая как никто знает, что значит защищать здоровье и жизнь человека. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Теперь, после выздоровления и реабилитации, Людмила будет работать в Комитете Госдумы по охране здоровья.

Засыпало землей, но продолжал командовать

Один из самых ярких случаев личного героизма проявил капитан Владимир Сайбель из Улан-Удэ (44 года, позывной «Самурай»). Летом 2023 года он командовал разведгруппой в районе парка «Святые горы» на Славянско-Краматорском направлении. Часть группы отошла для эвакуации раненого. Владимир остался, прикрывая своих бойцов. В траншею, где он находился, попал снаряд украинского танка, ударившего прямой наводкой. Взрывной волной раскидало бревна блиндажа. Владимир потерял сознание, а когда пришел в себя, то понял, что лишился правой руки и ноги, а левая рука повреждена осколком. Товарищи оказали ему первую помощь, и он продолжал корректировать огонь по рации. Из-за обстрела несколько раз его почти полностью засыпало землей. Но подчиненные его не бросили. И под огнем смогли эвакуировать тяжелораненого командира. Как считает Владимир, его Золотую Звезду заслужил весь состав разведроты.

Капитан Сайбель отличился, прикрывая своих разведчиков. Ему предстоит так же рьяно защищать права ветеранов. Фото: Личный архив Владимира Сайбеля

После реабилитации и протезирования Владимир снова готов действовать. И будет работать в Думе в Комитете по труду, соцполитике и делам ветеранов. Владимир говорит, что для него выбор комитета был очевиден. После участия в СВО он два года проработал зампредом Комиссии по делам ветеранов при Президенте России. Заниматься ветеранами и участниками СВО он продолжит и в Госдуме.

Из горящего танка - поднимать село

В Комитете по делам национальностей будет работать дагестанец Энвер Набиев (38 лет). Звание Героя России он получил за командование танковым подразделением. Героических эпизодов в карьере подполковника Набиева достаточно. Бронетехнику противника он громил начиная с боев в Киевской области. А в Харьковской, командуя всего двумя танками, сумел разгромить целую механизированную колонну врага: БТР, САУ и грузовики. Набиев лично участвовал в танковых дуэлях, а если посчитать общее число сожженной техники за время боевых действий, то бойцы под его руководством уничтожили подразделение противника размером почти с полк. При этом их командир сам горел в танке, но в пылу боя не сразу это заметил, об этом сообщил соседний экипаж. Танк Набиева выдержал несколько попаданий из РПГ и загорелся. Пришлось выйти из боя на горящем танке, а потом тушить его. Сам же он считает, что главное на войне не отсутствие страха, а дисциплина и маскировка. «Ройте окопы глубже, это спасает жизни», - говорит он.

Подполковник Набиев дрался в танковых дуэлях. Теперь у него будут дуэли за ремонт школ и больниц. Фото: Личный архив Энвера Набиева

Набиев точно знает, что хочет сделать в Думе в ближайшие месяцы. Первое: получить финансирование для строительства и капремонта школ и больниц, особенно в горных и удаленных районах страны, где высокая нагрузка на здания и давно назрело обновление. Второе: добиться поддержки педагогов, чтобы у них были достойные условия труда и жилье у молодых специалистов. Третье: развивать в регионах сельское хозяйство, промышленность и туризм, чтобы молодежь делала карьеру дома, а не уезжала в поисках работы. По мнению депутата, больше всего в поддержке нуждается малый бизнес, обеспечивающий занятость в селах.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ИМИ ГОРДИТСЯ ГОСДУМА

Герои России - участники СВО

1. Людмила Болилая (ефрейтор медслужбы)

2. Владислав Головин (капитан морской пехоты)

3. Адам Делимханов (участвовал добровольцем в освобождении Мариуполя)

4. Эдуард Казымов (капитан, командир штурмовой группы)

5. Андрей Козлов (полковник спецназа)

6. Станислав Кочев (лейтенант)

7. Буян Куулар (командир штурмовой группы)

8. Олег Ликонцев (казак, командир добровольческого батальона)

9. Дашибал Мункожаргалов (подполковник, командир разведбатальона)

10. Нурсултан Муссагалеев (капитан, командир разведроты)

11. Энвер Набиев (подполковник, начальник штаба танкового батальона)

12. Дмитрий Саблин (полковник запаса)

13. Владимир Сайбель (капитан разведки)

14. Антон Старостин (командир танковой роты)

15. Балдан Цыдыпов (капитан, командир мотострелкового взвода)

16. Денис Чернавин (вертолетчик, командир полка)

Герои России

1. Вячеслав Воробьев (старший сержант милиции, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе)

2. Любовь Егорова (шестикратная олимпийская чемпионка по лыжам)

3. Андрей Красов (полковник, участник войны в Грузии)

4. Олег Новицкий (космонавт)

5. Дмитрий Перминов (спецназовец, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе)

6. Денис Портнягин (офицер ССО, участник военной операции в Сирии)

7. Роман Романенко (космонавт)

8. Виктор Трофименко (полковник ФСБ, ветеран афганской войны и контртеррористических операций на Северном Кавказе)

9. Владимир Шаманов (генерал, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе)

10. Александр Янклович (командир группы спецназа, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе)

Герои Советского Союза

1. Светлана Савицкая (космонавт)

2. Валентина Терешкова (космонавт)

Герои Труда

1. Владимир Ресин (почетный строитель, бывший 1-й зам мэра Москвы)

2. Николай Харитонов (знатный аграрий, политик, депутат всех 9 созывов Госдумы)