Пропавшую актрису из "Брата" Лидию Доротенко нашли в ужасном состоянии: нищая, зловонный запах

Лидия Доротенко живет в нищете. Фото: кадр из фильма "Брат-2"

Лидию Доротенко называют королевой эпизодов. За ее плечами съемки во многих известных фильмах. Однако сейчас звезда живет в ужасающих условиях в Петербурге.

Лидияи Доротенко недавно исполнилось 95 лет. Однако поздравить с юбилеем легенду кино не смогли. Она неожиданно пропала. Оказалось, актриса "Полосатого рейса", "Брата" и "Ментовских войн" живет в ужасающем состоянии на улицах.

Легенда кино скитается по улицам Фото: Кадр видео.

"Нашел в очень неприглядном виде. Не буду стесняться, как-то это облагораживать. От нее просто шел зловонный запах. Женщина пожилая... У нее вот так до подбородка шея грязная", - рассказал Вячеслав Смородинов в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

Гости студии от этих слов оторопели. Многие задались вопросом, неужели у Лидии Ивановны совсем не осталось родственников, которые бы позаботились о ней. "Ей помочь очень трудно, она не принимает помощи. Когда мог помогал, конечно..." - сокрушается двоюродный брат актрисы Анатолий Торопов.

Актриса пропала в день своего 95-летия Фото: Кадр видео.

Он, рыдая, рассказал, что сестра развелась с мужем. А приемный сын Абдурахман, которого она назвала Ярославом, остался жить с ней. У него есть сын. "Она сына взяла из детского дома", - поделилась кастинг-директор Галла Капицкая.

Когда Ярослав вырос, то отплатил приемной матери черной неблагодарностью. Отношения в семье испортились после того, как родственники Лидии Ивановны захотели открыть в ее квартире частную парикмахерскую. Теперь мужчина со своим сыном Андреем избивает актрису и выгоняет на улицу. Якобы оба не раз пытались выселить ее из квартиры.

Лидия Ивановна была очень востребована в кино Фото: Кадр видео.

"У меня ни одного положительного воспоминания о ней. Для нас она никто вообще, - заявил 58-летний мужчина. - У нас нет отношений. Она мне неродная мать, взяла меня из детского дома для того, чтобы я ее в старости лет кормил. Когда мне исполнилось шесть лет, отдала меня обратно в детский дом. И я вырос там!".

Ярослав добавил, что Лидия Ивановна отдала ему квартиру своей мамы. "Разделила ее. У нас теперь коммунальная квартира, понимаете? Мне, честно говоря, глубоко наплевать, что с ней будет, и как она там живет", - резюмировал он.

Доротенко просила милостыню Фото: Кадр видео.

Напомним, два года назад актрису доставили в психиатрическую клинику Святого Николая Чудотворца. А несколько лет назад артистка, пережившая блокаду, заявила, что ее жестоко избивает внук Андрей за то, что она попросила его оплатить хотя бы половину коммунальных услуг. Она лежала в больнице с сотрясением мозга.

Актриса рассказывала, что Андрей нигде работал, а жил только на ее пенсию и гонорары. У него постоянно меняются спутницы, их было уже восемь. Каждая хуже предшественниц, заверяла Доротенко. "Я сейчас живу в землянке. При немцах я жила лучше, чем сейчас!" - сокрушалась пенсионерка. Доротенко также была вынуждена просить милостыню в метро после того, как у нее украли пенсию.