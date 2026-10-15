Юнна Мориц: Россию не победят ни оружие, ни бабло, ни 700 тысяч адских санкций

Поэтесса Юнна Мориц

Пережить, перебороть, перемолоть

Пережуть перезаразы, перемрака,

Света белого потоки – через плоть –

Перекачивая!.. Этот путь, однако,

Смертью смерть поправ, нам дал Господь…

Увидев в соцсетях это стихотворение Юнны Мориц, я невольно вздрогнул.

И… - тут же бросился писать ей письмо…

* * *

«Дорогая Юнна Петровна!

Это Ваше новое стихотворение воспринимается - как молитва…

Почему такое ощущение: это - молитва для атаки?

Строки - похоже, очень выстраданные… Это - потому, что стихотворение - оно о нашей Победе?..»

Буквально через несколько минут я получил от Юнны Петровны письмо такого содержания…

«Дорогой Саша !

30-го апреля 2020 года мы с тобой опубликовали (на сайте kp.ru. - А.Г.) беседу об этом стихотворении. Был ковид!

Сейчас во многих моих стихотворениях присутствует постоянный повтор, рефрен:

«Когда России - всё запрещено,

А убивать Россию - всем разрешено !»

И в этом - суть войны Антироссии - против России, которую никак не могут и не смогут победить - оружие, бабло, 33, 700 тысяч адских санкций Антироссии - против России. Это - наша победа!»

* * *

Честно говоря - сначала я расстроился.

Но потом перечитал эти строки … Раз. Другой…

И - этот «антидепрессант от Юнны Мориц», как я его тогда назвал, зазвучал совершенно по-новому.

* * *

…Пережить, перебороть, перемолоть

Пережуть, где всех размеров людоеды

Жрут людей, но не сожрут наш День Победы!..

Света белого потоки – через плоть,

Смертью смерть поправ, нам дал Господь…

* * *

Попробуйте перечитать и вы…

Тогда я их назвал: «стихи от страха».

Нет! Они - для оптимизма.

Судите сами…

* * *

…Света белого потоки – через плоть,

Смертью смерть поправ, нам дал Господь…

* * *

Кстати, там же - и редкое интервью Юнны Петровны. Плюс - аудио беседы.

Вот ссылка. Пожалуйста…

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