Юнна Мориц: Россию не победят ни оружие, ни бабло, ни 700 тысяч адских санкций

Пережить, перебороть, перемолоть
Пережуть перезаразы, перемрака,
Света белого потоки – через плоть –
Перекачивая!.. Этот путь, однако,
Смертью смерть поправ, нам дал Господь…
Увидев в соцсетях это стихотворение Юнны Мориц, я невольно вздрогнул.
И… - тут же бросился писать ей письмо…
* * *
«Дорогая Юнна Петровна!
Это Ваше новое стихотворение воспринимается - как молитва…
Почему такое ощущение: это - молитва для атаки?
Строки - похоже, очень выстраданные… Это - потому, что стихотворение - оно о нашей Победе?..»
Буквально через несколько минут я получил от Юнны Петровны письмо такого содержания…
«Дорогой Саша !
30-го апреля 2020 года мы с тобой опубликовали (на сайте kp.ru. - А.Г.) беседу об этом стихотворении. Был ковид!
Сейчас во многих моих стихотворениях присутствует постоянный повтор, рефрен:
«Когда России - всё запрещено,
А убивать Россию - всем разрешено !»
И в этом - суть войны Антироссии - против России, которую никак не могут и не смогут победить - оружие, бабло, 33, 700 тысяч адских санкций Антироссии - против России. Это - наша победа!»
* * *
Честно говоря - сначала я расстроился.
Но потом перечитал эти строки … Раз. Другой…
И - этот «антидепрессант от Юнны Мориц», как я его тогда назвал, зазвучал совершенно по-новому.
* * *
…Пережить, перебороть, перемолоть
Пережуть, где всех размеров людоеды
Жрут людей, но не сожрут наш День Победы!..
Света белого потоки – через плоть,
Смертью смерть поправ, нам дал Господь…
* * *
Попробуйте перечитать и вы…
Тогда я их назвал: «стихи от страха».
Нет! Они - для оптимизма.
Судите сами…
* * *
…Света белого потоки – через плоть,
Смертью смерть поправ, нам дал Господь…
* * *
Кстати, там же - и редкое интервью Юнны Петровны. Плюс - аудио беседы.
Вот ссылка. Пожалуйста…
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