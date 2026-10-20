В Хмельницком поражён логистический центр «Гранд импорт», где хранили грузы военного и двойного назначения для ВСУ Фото: REUTERS.

Ночь на 20 октября прошла по знакомому маршруту: Хмельницкий, Ковель, Рени. Склад, терминал, причал.

Минобороны отчиталось коротко. В Хмельницком поражён логистический центр «Гранд импорт», где хранили грузы военного и двойного назначения для ВСУ. В Ковеле — транспортно-логистический центр ООО «Виндор Транс Сервис», через который расходилось армейское имущество. В дунайском порту Рени — три сухогруза прямо под разгрузкой и техника, на которой держатся терминалы. Ещё один сухогруз накрыли на переходе в Одессу.

Фото: REUTERS.

Украинские Воздушные силы насчитали за ночь 165 дронов, из них 105 реактивных. И сами признали попадания на 30 локациях.

Глава Хмельницкой администрации Сергей Тюрин около двух ночи сообщил об ударе по «одному из предприятий области». Одесский губернатор Олег Кипер утром отчитался о побитой энергетике и перебоях со светом. Про Рени — ни звука. А ковельские паблики ещё с вечера выкладывали дым над местным «Эпицентром».

Адреса, впрочем, давно знакомые. 13 октября в Хмельницком за один день десятью ударами выжгли последний крупный распределительный центр того же «Эпицентра» — сеть сама признала потерю 85% товара. 16-го в Ковеле горели таможенный терминал и стоянка фур. Ковель стоит в часе езды от польской границы и держит один из крупнейших железнодорожных узлов запада страны. Рени — дунайское окно, на которое украинский экспорт опирается всё сильнее, с тех пор как морской путь через Одессу стал смертельно опасным.

Отдельная история — Тернопольщина. Глава области Тарас Пастух сообщил о трёх повреждённых энергообъектах в Кременецком районе. Объекты он не назвал, но гадать почти не приходится: этот угол на стыке с Ровенской и Хмельницкой областями обрабатывают с вечера 16 октября. Подстанция в самом Кременце, объекты у Старого Вишневца и в Борсуковской громаде. После повторного прилёта городской голова Кременца Андрей Смаглюк сказал: «Подстанция уничтожена. 100% её нет». Свет пропал, насосы встали, воду в городе дают по часам.

Ночь на 20 октября прошла по знакомому маршруту Фото: REUTERS.

Судя по всему, речь о районных подстанциях 110 кВ — от них ток и расходится по городкам и сёлам. Главный узел области, подстанция 330 кВ «Тернопольская», стоит под областным центром, и о её повреждении никто не сообщал.

Значит, под ударом районная сеть, то, что ближе всего к розетке.

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