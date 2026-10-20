Появилось тайное завещание Кашпировского: Молодая вдова может лишить дома родного сына целителя

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября, на 87 году жизни. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Не прошло и месяца со дня смерти известного психотерапевта Анатолия Кашпировского, как началась борьба за его наследство. Родной сын целителя Сергей, давно живущий в Америке, может лишиться собственного дома в Калифорнии из-за завещания отца. Все имущество может перейти вдове Кашпировского Гулизар Чалбашовой, которая на 30 лет младше психотерапевта.

- Я просто не могу поверить, что отец мог так со мной поступить, - рассказал KP.RU Сергей. – Я купил этот дом вместе с компанией, которую мы с отцом создали. Я не хотел оформлять дом на свое имя, так как разводился, поэтому оформил на нашу компанию. Спустя несколько лет, в 2018 году, отец приехал в Америку вместе с Гулизар. Не поставив меня в известность, он переоформил дом на свое имя. Он объяснил это тем, что собирается закрыть компанию, хотя в итоге ее так и не закрыл.

Кашпировский с третьей женой Гулизар Фото: Соцсети.

По словам Сергея, тогда Кашпировский сказал ему: «Я знаю, что это твой дом. Не переживай. Когда ты закончишь бракоразводный процесс, я переоформлю дом обратно на тебя».

- Он также сказал, что на случай, если с ним что-то случится, составит завещание, чтобы я был защищен. И он действительно составил такое завещание, - объясняет мужчина.

Но после смерти Кашпировского произошло странное. Его вдова несколько дней не выходила на связь с сыном и до последнего не сообщала, где похоронят Анатолия Михайловича. О месте захоронения она сообщила только когда с ним уже простились.

- Теперь Гулизар утверждает, что отец отменил то завещание и составил новое в ее пользу, - рассказал KP.RU Сергей. - При этом она прекрасно знала, что дом с самого начала принадлежал мне, а не отцу.

Не прошло и месяца со дня смерти известного психотерапевта Анатолия Кашпировского, как началась борьба за его наследство. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Теперь мужчина боится, что лишится недвижимости. Стоимость такого дома около 30 миллионов рублей. Также известно, что незадолго до смерти Кашпировский переписал на супругу свою квартиру в Москве, которая стоит от 20 до 30 миллионов рублей.

СПРАВКА КП

Анатолия Кашпировского не стало 3 октября 2026 года. 10 октября его похоронили в Виннице, где уже покоились его родители и трагически погибшая дочь.

У Кашпировского осталось двое официальных наследников – Сергей и годовалая дочь от Гулизар. С молодой женой он прожил больше 20 лет. Также у целителя есть внебрачный сын Алексей, с которым тот поддерживал связь последние годы.

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