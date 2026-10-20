«Пора продавать имущество уехавших»: действительно ли у покинувших Крым отнимут коттеджи

Глава администрации Ленинского района Крыма Александр Саенко заявил о нехватке федерального финансирования и планах продажи имущества жителей, покинувших полуостров. Фото: KaterynaUKR/Shutterstock/Fotodom

Глава администрации Ленинского района Крыма Александр Саенко заявил о нехватке федерального финансирования и планах продажи имущества жителей, покинувших полуостров – такие сообщения появились в одиозном телеграм-канале. Утверждается, что информация взята из видео прямого эфира с Саенко, в котором чиновник сам заявляет о необходимых мерах. «Комсомольская правда» нашла первоисточник видео. Оказалось, что ни о какой продаже имущества речи не велось.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В распространяемом ролике якобы Александр Саенко, исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района Крыма, рассказывает о сложностях, с которыми столкнулся регион. По его словам, последствия ударов по инфраструктуре привели к новым проблемам, а собственных средств на их решение у администрации уже недостаточно, но «Москва забыла» полуострове, поэтому на фоне непростой ситуации полуостров покидают жители. В заявлении также упоминается план продажи имущества тех, кто уехал из Крыма. При этом отдельно отмечается готовность партнеров из Беларуси оказать помощь в восстановлении региона и поддержке его экономики.

Эти фразы прямо указывают на манипулятивный характер сообщения. При этом ни одного подтверждения тому, что подобные заявления действительно звучали из уст руководителя района, не существует.

Сообщение рассылалось исключительно по анонимным телеграм-каналам, что уже само по себе указывает на сомнительный характер информации и отсутствие какого-либо ответственного источника. Ни в одном официальном канале Администрации Ленинского района, ни в региональных средствах массовой информации, ни на официальной странице самого Александра Саенко в социальных сетях подобной информации нет и не было.

За основу дипфейка было взято видео из прямого эфира для жителей Ленинского района Крыма. Запись была выложена в официальном канале Александра Саенко 29 сентября 2026 года. В нем врио главы администрации в режиме реального времени отвечал на вопросы жителей района, обсуждал актуальные темы жизнеобеспечения муниципалитета, и никаких заявлений об имуществе уехавших жителей, о «планах продажи» или о нехватке федерального финансирования не делалось. Авторы фейка вырвали из контекста отдельные фрагменты видеозаписи, скомпоновали их с откровенно сфабрикованными цитатами и выдали результат за реальное заявление чиновника.

Содержание фейкового сообщения в принципе также противоречит должностным обязанностям Александра Саенко и существующему законодательству. Вопросы распоряжения крупным имуществом граждан, а также распределения федерального финансирования в рамках государственных программ социально-экономического развития Крыма находятся в ведении руководства Республики Крым и профильных федеральных ведомств, а никак не глав районных администраций. Муниципальный чиновник не имеет ни юридических, ни административных полномочий принимать решения о «продаже имущества уехавших граждан» — подобная норма просто отсутствует в российском законодательстве и противоречит Конституции Российской Федерации, гарантирующей право частной собственности или отчуждение по решению суда.

Александр Саенко занял пост врио руководителя Ленинского района только в сентябре 2026 года, и пока его реальные публичные заявления, рабочие совещания и встречи с жителями касаются планового жизнеобеспечения населённых пунктов, подготовки к отопительному сезону, ремонта социальных объектов и дорожной инфраструктуры. Никаких «сенсационных» заявлений о распродажах или коллапсе финансирования он не делал.

Авторы фейка пытались спекулировать на другой ложной информации - о «массовом отъезде жителей» из Крыма. Эта информация вбрасывается с весны 2022 года и регулярно получает новые витки в украинском сегменте социальных сетей и в ряде зарубежных изданий. Факт о том, что жители Крыма массово покидают полуостров, был опровергнут официальными представителями региона ещё в 2022 году.

- Сейчас активно распространяются фейки, что после начала специальной военной операции на Украине россияне якобы начали массово бежать из Крыма и продавать свою недвижимость на полуострове. Всё это продукт украинской пропаганды. Банальный фейк, который не имеет ничего общего с реальностью, — заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.