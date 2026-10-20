Changan расширяет присутствие в Белоруссии: какие модели будут поставлять из РФ

Начались поставки автомобилей Changan российской сборки в Белоруссию. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom

Китайская компания Changan организует поставки в Белоруссию автомобилей, выпущенных на мощностях калининградского предприятия «Автотор», сообщает "Автостат". По информации пресс-службы белорусского представительства бренда, машины российской сборки адаптируют к условиям эксплуатации на местном рынке.

На первом этапе покупателям предложат четыре модели: кроссоверы нового поколения UNI-S и CS75, паркетник CS35 MAX, а также лифтбек UNI-V. В дальнейшем ассортимент автомобилей Changan, производимых в Калининградской области, планируют расширять.

В белорусском дистрибьюторском офисе рассчитывают, что локализация производства положительно скажется на стоимости машин и сделает их доступнее для потребителей. По мнению представителей компании, это также создаст условия для укрепления позиций марки и выхода в лидеры белорусского авторынка.

Завод «Автотор» способен выпускать до 250 тысяч автомобилей в год. В распоряжение Changan перешли три производственные линии предприятия, совокупная мощность которых достигает 120 тысяч машин ежегодно.

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