Облаву на мигрантов в Петербурге выдали за всеобщую мобилизацию. Фото: «Дорожный Контроль СПБ | ЛО»

В Санкт-Петербурге мигрантам и прохожим массово вручали повестки и заталкивали в автозаки, что свидетельствует о начале всеобщей мобилизации – в соцсетях появились сообщения и видео. На кадрах – Сенной рынок, где действительно сотрудники полиции рассаживают мужчин по машинам, проверяют документы. «Комсомольская правда» выяснила, откуда взялись видео и что на самом деле происходило на Сенном рынке в середине октября.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В кадр попали события 16 октября на Сенном рынке. Там была устроена облава на мигрантов, но не для мобилизации. На самом деле, в тот день в Северной столице проводился крупный, заранее спланированный оперативно-профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Мероприятие охватило территорию Сенного рынка, прилегающие к нему хостелы, этнические кафе, а также молельное помещение на Московском проспекте, которое регулярно посещают сотни прихожан. В операции были задействованы несколько сотен сотрудников полиции, ОМОНа и других силовых структур, что является абсолютно стандартной практикой для масштабных проверок в местах массового скопления людей.

В рейде принимали участие и представители военных комиссариатов. Как сообщили РИА Новости, телеканал НТВ и агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в силовых структурах, повестки вручались не «всем подряд» и не случайным прохожим без оснований. Документы о необходимости явки в военкомат получали исключительно новые граждане Российской Федерации – бывшие иностранные граждане, недавно оформившие российский паспорт, но не вставшие на обязательный воинский учет в установленный законом срок. Это обычная практика для подобных рейдов в России.

Повестки выдавались строго для актуализации персональных данных и первичной постановки на воинский учет. Это стандартная юридическая процедура, предусмотренная законодательством России для всех граждан мужского пола, и она не имеет никакого отношения к немедленной отправке на фронт или каким-либо чрезвычайным мобилизационным мерам. По предварительным данным, такие законные уведомления получили несколько десятков человек, что является обычной практикой работы военкоматов.

Что касается эмоциональных сообщений о «заталкивании в автозаки», то и здесь авторы дезинформации намеренно искажают реальную картину происходящего. Сотрудники правоохранительных органов препровождали в специальный транспорт только тех лиц, у которых в ходе проверки были выявлены конкретные административные правонарушения. Речь идет об отсутствии необходимых документов, просроченных миграционных картах или незаконном пребывании на территории страны. Задержания проводились в рамках правового поля.

Как отмечает телеканал «5 ТВ» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах, подобные совместные рейды полиции и военкоматов носят регулярный, плановый характер. Они направлены на обеспечение общественного правопорядка, борьбу с нелегальной миграцией, а также на своевременную интеграцию новых граждан в правовое поле страны. Попытки представить рутинную проверку соблюдения законов как признак «всеобщей мобилизации» являются классическим примером информационной манипуляции.

Таким образом, инцидент на Сенном рынке был исключительно плановой профилактической мерой. Жителям рекомендуют проверять информацию в официальных источниках и не распространять недостоверные сведения.

Авторы публикации намеренно исказили суть регулярных проверок соблюдения законов РФ, чтобы выдать их за признаки «всеобщей мобилизации». Хотя президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что необходимости в мобилизации нет, а специальная военная операция обеспечивается силами контрактников в полном объеме.