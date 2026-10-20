Артем Быстров с дочкой Марией Фото: Евгения ГУСЕВА.

Звезду сериала «Лихие» Артема Быстрова мы встретили на премьере сказки «Морозко» (в прокате с 22 октября) в кинотеатре «Каро Октябрь». В фильме, снятом по мотивам советского кино, 41-летний актер сыграл отца Настеньки. На дорожке Быстров появился вместе с женой Ксенией Тепловой и старшей дочерью, 11-летней Марией.

«Я отношусь к ремейкам и переделкам, мягко скажем, с большим вопросом. Это всегда очень сомнительно. Но, прочитав сценарий, я понял, что это очень хорошая, крепкая история. И отличия действительно есть, они разительные. Приходите в кино и посмотрите, чтобы я вам не рассказывал, чем отличается наш фильм от знаменитого легендарного советского «Морозко», — поделился с KP.RU Быстров.

Дочь Артема Быстрова рассказала, почему ей запрещают смотреть фильмы с его участием

Фото: Евгения ГУСЕВА.

На наш вопрос, какие сказки смотрят в семье актера, Артем ответил, что старшая дочь Мария (младшей Александре пять лет) фанатеет от аниме и работ японского режиссера Миядзаки.

А мы спросили у дочери Быстрова — есть ли у нее любимый фильм с участием отца.

«Мне не разрешают смотреть фильмы с его участием. Папа говорит, что он не хотел бы, чтобы я видела его таким, мягко говоря, не очень положительным персонажем в фильмах. Потому что у папы, я так понимаю, очень специфический набор ролей – маньяк, политик, бандит», — рассказала KP.RU Мария Быстрова.

«Крик тишины – фильм с моим участием, который она посмотрела, и который ей очень понравился. Остальные проекты не по возрасту и не по психике», — добавил Артем.

Артем Быстров с женой Ксенией и дочерью Марией Фото: Евгения ГУСЕВА.

Становиться актрисой 11-летняя Мария не планирует. При этом, с профессией девочка уже определилась.

«Я хочу стать психиатром. В моем окружении есть люди, которых можно вылечить», — рассказала дочь Быстрова.

Сейчас Мария учится в пятом классе, а в будущем планирует поступать в медицинский институт.

Артем Быстров с женой Ксенией и дочерью Марией Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Надо учить биологию, чтобы потом ее сдать в медицинский. А так она мне не очень нравится, но надо ее сдавать. Английский, безусловно, мне в жизни понадобится, но когда он у тебя пять раз в неделю, это как-то уже не очень», — поделилась Маша Быстрова.

Еще дочь актера рассказала, что с папой видится редко, так как он все время на съемках.

«Всеми воспитательными, скажем так, работами занимается моя мама. Папа этим не занимается», — добавила Мария.

Чуть позже в беседу включилась и супруга актера Ксения, которая рассказала, как они с семьей проводят время вместе.

«Мы очень ценим это время и стараемся радоваться друг друга, уезжать куда-нибудь за город или куда-то на отдых подальше от социума. Так мы накапливаем энергию», — поделилась Ксения.

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