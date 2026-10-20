Не поскользнуться на «черном льду»: Советы водителям с началом первых заморозков

Установка комплекта зимних шин - для большинства водителей обычное дело перед заморозками. Фото: Егор Алеев / ТАСС

До зимы пока далековато, но и лето прошло. Плюс в центральных регионах России начинаются первые заморозки. Весьма опасная пора для автомобилистов! Как правильно подготовить машину к переходному времени года и — главное — как правильно на ней ездить, изучаем в материале KP.RU.

ЗИМНИЕ ШИНЫ, НЕЗАМЕРЗАЙКА И ГЕРМЕТИК

С подготовкой, в целом, все просто. Она не отличается от обычной подготовки к зиме. Перво-наперво — меняем покрышки на зимние. При температурах ниже «плюс 5» градусов летние шины начинают «дубеть», сцепные свойства резко снижаются, и ездить на них становится некомфортно и небезопасно даже по сухому асфальту.

— Из других очевидных советов — не забыть залить незамерзайку, если в бачке омывателя у вас простая вода, — рассказывает автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто. — Прозевать «вспышку», когда ночью ударит мороз, и в форсунках окажется лед, очень просто. А остаться без возможности промыть лобовое стекло — удовольствие ниже среднего. Особенно осенью, когда грязи становится больше.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

К слову, щетки стеклоочистителя тоже лучше сменить. Оптимально делать это перед началом каждого сезона — летнего или зимнего. Новые «дворники» лучше справляются со своей функцией, плюс не будут затирать стекло.

— Также будет нелишним проверить заряд аккумулятора, — продолжает Игорь Моржаретто. — В холодное время года нагрузка на него возрастает — мы чаще пользуемся печкой и дольше ездим с включенными фарами (световой день короче). Плюс холод сам по себе способствует быстрой разрядке. Если жизненные силы батареи «на исходе», лучше сменить ее заблаговременно. Иначе вырастает риск, что утром после первых морозов машина может не завестись.

Кроме прочего, можно обработать уплотнители дверей и окон силиконовым герметиком — это повысит их устойчивость к влаге, да и в целом продлит их срок службы.

— И, конечно, проверьте кузов на наличие мелких сколов, царапин, которые осенью и зимой — под воздействием влаги и реагентов — могут начать бурно «цвести» ржавчиной. Иногда проще заблаговременно подкрасить или даже просто заполировать мелкие дефекты на лакокрасочном покрытии, чтобы потом избежать более дорогого кузовного ремонта, — добавляет Игорь Моржаретто.

БОЛЬШЕ ДИСТАНЦИЯ, МЕНЬШЕ СКОРОСТЬ, ПЛАВНЕЕ МАНЕВРЫ

Впрочем, куда важнее не столько подготовить авто к первым заморозкам, сколько правильно на нем ездить в период осеннего межсезонья. Здесь главная опасность — в неверной оценке дорожных условий. И, как следствие — в недооценке рисков.

Зимой все ясно: на асфальте снег и лед, либо снежно-грязевая каша. Особенно не погоняешь, надо быть аккуратным. Но осень коварна именно тем, что дорога тоже может быть скользкой, хотя внешне кажется сухой. Здесь особенно опасен так называемый «черный лед» — тончайший и прозрачный слой замерзшей воды, покрывшей асфальт. С виду он выглядит сухим или, в крайнем случае, влажным, на деле — превращается в каток. Чаще всего «черный лед» образуется на мостах, эстакадах — открытых участках, обдуваемых ветром со всех сторон, которые, к тому же, быстрее остывают при смене температуры. А также в низинах, под путепроводами, на затененных участках дорог (опять же, чистая физика — там, где не светит солнце, лед появляется быстрее и чаще). Мосты и эстакады опасны еще тем, что наледь часто образуется на металлических стыках (деформационных швах) — при их проезде надо быть особо внимательным, ведь поскользнуться на них проще простого.

— Так что совет очень простой — повысить бдительность до максимального уровня, — рассказывает Игорь Моржаретто. — Срочно забываем, как ездили летом. Мощные ускорения и торможения, резкие повороты, чтобы девочки кричали от ужаса или восторга под визг резины — все это прекращаем до наступления тепла. Любые маневры должны быть плавными, скорость снижаем до начала поворота, а не в процессе, держим дистанцию вдвое, а то и втрое больше обычной. Помним, что дорога может быть скользкой не только из-за льда. Но и, например, из-за опавшей и подгнившей листвы, смешавшейся с водой. Тоже очень коварная и опасная субстанция получается!

Если машина с ручной КПП, можно чаще использовать торможение двигателем (за счет плавной смены передач на более низкие). Оно весьма эффективно и точно не приводит к заносам, которые могут случиться, если перестараться и слишком резко нажать педаль тормоза. Кроме того, это еще хороший способ снизить расход топлива!

— Еще один практический совет — не использовать ручной тормоз, если проехались по лужам. Когда ночью ударит мороз, его может «схватить» — и утром тронуться с места окажется проблематично, — рассказывает Игорь Моржаретто. — Для современных машин это неактуально — там этот тормоз электрический и, как правило, работает в автоматическом режиме. Но, скажем, для «советской классики» правило все еще действует. Действительно, порой проще оставить машину на передаче, чем на «ручнике».

И не забываем про кондиционер. Он помогает справиться с запотеванием окон, которое особенно часто случается как раз при температурах «около нуля». Так что климат-контроль лучше перевести в режим «Авто» — если по каким-то причинам вы ранее им не пользовались.

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