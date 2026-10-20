Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия подготовили совместный доклад о последствиях возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза ради вступления в ЕС. Документ будет направлен главам государств объединения.

Утверждается, что Ереван может столкнуться с сокращением ВВП на 15,6 процента, ростом стоимости газа на 69 процентов, падением экспорта алкогольной продукции на 50 процентов, сокращением денежных переводов из России вдвое – до 1,85 миллиарда долларов. Кроме того, гражданам Армении придется оформлять патенты и разрешения на работу в странах ЕАЭС.

Пашиняну ненавязчиво указали, чем грозит его стремление любой ценой попасть в Евросоюз – ничем хорошим. Его евроустремления приведут, в первую очередь, к падению уровня жизни рядовых граждан Армении, уничтожению целых отраслей экономики и превращению страны в очередной антироссийский плацдарм. Гораздо более развитую в экономическом, военном и промышленном плане Турцию Евросоюз уже почти 20 лет отказывается включить в свои ряды. Украину кормят обещаниями членства прямо сейчас, в прямом эфире.

Ее мечты о кружевных трусиках и поездки на выходные попить кофе в Венской опере обошлись уже катастрофически дорого - потерей большой части страны, населения и экономики. Европе не нужны конкуренты. Ей нужны рынки сбыта и тараны против России. Вот и для Армении Европа останется морковкой, которую держат перед ослом на удочке, чтобы он шел туда, куда нужно погонщику. Но погонщик рано или поздно заведет доверчивого ослика на бойню.

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