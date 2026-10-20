Как болезни меняли судьбы великих, все о долголетии и истории из будней «скорой»: названы победители премии «Здравомыслие»

Премия «Здравомыслие» уже традиционно собирает конкурсантов – книги врачей, медицинских журналистов, блогеров. Фото: Elnur/Shutterstock/Fotodom

19 октября были подведены итоги литературной премии в области медицины «Здравомыслие». Всего на конкурс было прислано более 170 заявок. Сначала за книги голосовали читатели, и в финал вышло лишь 12 номинантов. А профессиональное жюри назвало победителей в 4 номинациях:

* Номинация «Рецепт здоровья»: «В движении к себе. Как найти силы на тренировки и сделать физическую активность частью жизни», автор Юлия Черняк.

А победителем народного голосования стала книга ИД «Комсомольская правда»: «Путь врача. От выгорания к процветанию» от 13 авторов-врачей Академии «Докстарклаб». За нее было заслуженно отдано большинство голосов в этой номинации.

* Номинация «Шаг вперед»: «Ревматология в лицах. Как болезни меняли судьбы великих», автор Елена Выставкина.

* Номинация «Эскулап»: «Дежурство длиною в жизнь. 103 истории», автор Юлия Важенина.

* Номинация «Наука долголетия»: «Как победить свой возраст? 8 уникальных способов, которые помогут достичь долголетия», автор Алексей Москалев.

Алексей Москалев – один из любимых экспертов «Комсомольской правды», и мы искренне поздравляем его с заслуженной победой в этой интересной и сложной номинации! Как и других авторов, которые написали замечательные книги!

Подробности итогов литературной премии «Здравомыслие» можно найти на официальном сайте: https://premiya.doc-tv.ru.