Билет в поезд и билет удачи: как РЖД и «Спортлото» будут развивать «Золотое кольцо»

Фото: ТАСС.

РЖД и Спортлото (оператор всероссийских государственных лотерей, входящий в периметр бренда крупнейшего распространителя гослотерей «Столото») подписали соглашение о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве. Документ касается распространения лотерей в поддержку внутреннего и въездного туризма в рамках развития национального туристского маршрута «Золотое кольцо».

На первом этапе билеты тиражной лотереи «Золотое кольцо от Русского лото» будут продаваться в пассажирских поездах, в бизнес-залах вокзалов и в точках малого и среднего бизнеса вокзальной инфраструктуры. Лотерея проводится в поддержку развития туризма на маршруте «Золотое кольцо». Ее организатором выступает Минфин, оператором — Спортлото.

Сначала продажи охватят маршруты «Золотого кольца» в скоростных поездах «Буревестник», «Аврора» и туристском поезде «По Золотому кольцу». Среди вокзалов пилотной точкой станет Казанский вокзал в Москве.

Фото: ТАСС.

«Целевые отчисления от гослотерей уже зарекомендовали себя как эффективный и устойчивый источник пополнения бюджета Российской Федерации для финансирования социальных проектов. 3 августа 2026 года в поддержку «Золотого кольца» стартовали продажи новой лотереи «Золотое кольцо от Русского лото», организатором которой является Минфин, оператором — ООО «Спортлото». Именно эта тиражная лотерея первой появится в поездах РЖД. Уверены, что партнерство между ОАО «РЖД» и «Спортлото» в распространении гослотерей станет одним из надежных драйверов финансирования развития национального туристского маршрута «Золотое кольцо»», — отметила заместитель генерального директора ООО «Спортлото» Екатерина Тутон.

«ОАО «РЖД» активно участвует в развитии национального туристского маршрута «Золотое кольцо». Мы предлагаем нашим пассажирам комфортные условия для поездки по городам «Золотого кольца» в дальних и пригородных поездах, в том числе в туристских. При этом перевозки на данном направлении постоянно растут. Развиваем вокзальные комплексы и новые услуги для пассажиров. По решению Правительства Российской Федерации мы выступаем партнером «Спортлото» при реализации билетов гослотерей, что даст дополнительный стимул для развития городов «Золотого кольца» и в год 60-летия сделает это направление еще более популярным для путешествий», — сказал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

В 2027 году «Золотому кольцу» России исполнится 60 лет. В состав национального туристического маршрута входят города пяти областей, а также Москва. Маршрут пользуется большой популярностью: за прошлый год регионы «Золотого кольца» вместе с Москвой посетили 24 млн туристов — 27% от всех туристических поездок внутри страны. В связи с круглой датой маршрут будет увеличен еще на 49 населенных пунктов, среди которых впервые появятся территории Нижегородской и Тверской областей.