«Вино пью как компот»: Николай Цискаридзе выложил всю правду про избиения, любимую кошку и няню

Николай Цискаридзе. Кадр из передачи «Слово не воробей»

Личные истории и беседы о ценности сказанного — именно так ведущий Евгений Додолев позиционирует авторскую программу «Слово не воробей». Это не совсем подкаст, не совсем типичное интервью и не совсем светская беседа. Скорее, взгляд бывшего сотрудника «Взгляда» на известных людей — через их вербальную презентацию. 24 октября очередным гостем программы станет Николай Цискаридзе — икона балета, ректор Вагановской академии, народный артист России и король Людовик в «Кабале святош» МХТ им. Чехова.

— Николай Цискаридзе словно сошел с гравюр эпохи Возрождения, — полагает ведущий. — Его анатомия соответствует античным канонам красоты. Однако масштаб этой личности раскрывается не только на сцене, но и в его человеческой позиции. Он не боится быть неудобным, открыто называет вандализмом то, что считает разрушением культуры.

Кадр из передачи «Слово не воробей»

И в этом парадоксе суть Цискаридзе — невероятно красивый, виртуозный профессионал с бескомпромиссным характером, преданный балету до глубины души и навсегда вписавший свое имя в историю русского искусства.

Как водится, в часовом разговоре Николай Цискаридзе постарался быть максимально честным и условно корректным, особенно когда вспомнит не самые приятные моменты из жизни: как педагоги учили его стульями («Он вставал с кресла только в одном случае: когда бежал ударить»), как угасала любимая кошка Тяпа, прожившая 17 лет, как на него писали «подметные письма», как развивался скандал с Анастасией Волочковой («Настя очень добрый человек — у меня с ней был конфликт, когда она была «министром балета» в России»), почему смотрит фильмы на грузинском языке и как пел в детстве Зыкину и Магомаева.

Конечно, не смог Цискаридзе как настоящий грузин не обсудить с ведущим и виноградную лозу.

— Вино я пью как компот, — честно признался Николай Максимович. — У меня два варианта выпивки: или мне станет нехорошо, если я переберу (а это очень быстро произойдет), или я усну.

Кадр из передачи «Слово не воробей»

Вспомнил артист и про свою любимую куклу.

— У меня очень рано появилась няня — во всем поселке я был единственным ребенком, — рассказал артист. — Я играл в то, что видел: делал куклы и играл. Одна из них до сих пор хранится дома.

«Слово не воробей», Первый, суббота, 13.20