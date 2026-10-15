50-летняя Тина Канделаки в укороченном топе похвасталась прессом после тренировки

Тина Канделаки. Фото ТАСС/ Митя Алешковский.

Тина Канделаки в соцсетях поделилась видеороликом, снятым в фитнес-клубе. 50-летняя телеведущая регулярно занимается спортом и называет здоровый образ жизни главным залогом своей отличной формы.

В кадре Тина позирует у зеркала в обтягивающем спортивном костюме. Укороченный топ подчеркнул ее тонкую талию и подтянутый пресс.

«Пресс - просто вот раз, два, три кубика. Какой вывод мы из этого делаем? Дополнительные килограммы не отменяют пропорции тела. Удовольствие от своего отражения в зеркале можно получать в любом возрасте», - сообщила Канделаки.

Тина Канделаки снялась после тренировки в спортзале. Фото: кадр видео.

Тина не раз говорила, что никогда не делала пластических операций, хотя ее регулярно в этом подозревают. По словам медиаменеджера, ее фигура является результатом постоянных тренировок. Канделаки уверена, что в свои 50 она выглядит в купальнике лучше, чем в 30 лет.

Тина – мама троих детей: у нее есть взрослые наследники от первого брака – сын Леонтий и дочь Мелания. В 2023 году появилась информация о том, что у Канделаки и ее мужа Василия Бровко родился общий ребенок, выношенный суррогатной матерью. Тина эту новость не комментировала, и только как-то обмолвилась, что она счастливая многодетная мама. По слухам, супруги назвали сына Георгием.

Телеведущая не скрывает, что 12-летняя разница в возрасте с супругом всегда вызывала волну пересудов. Как-то Тина призналась, что они с мужем столкнулись с критикой и осуждением. Им предсказывали скорый развод, однако пророчества злопыхателей не сбылись. Тина и Василий вместе уже 17 лет, из них 11 лет – в браке. Супруги по-прежнему счастливы.

Медиаменеджер и директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко влюбился в одну из самых известных телеведущих России, когда ему был всего 21 год. Тине было 33 года, она была успешна и богата. Василий тогда был рядовым сотрудником компании Канделаки.

По словам телеведущей, ее мало волновало материальное положение возлюбленного.

«Выбирая себе равного партнёра, смотрят не на счёт в банке, а на "счёт" в голове. Насколько он перспективен, насколько вы похожи во взглядах, насколько вам комфортно, и множество других фактов. Я никогда не скрывала, что на первой встрече со своим будущим мужем оплатила счёт сама. И мне было плевать, потому что я всегда смотрела на ум человека. Вот и вам советую не искать себе золотую монетку, чтобы красоваться, а смотреть глубже», - рассказывала Тина.