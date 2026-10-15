Жена Гарика Харламова снялась в кружевном белье через месяц после родов

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук месяц назад стали родителями. Фото: соцсети.

На днях шоумен Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук отпраздновали месяц со дня рождения дочери. Малышку назвали Алисой. В соцсетях супруга комика поделилась нежным снимком с дочкой. Катерина снялась в спальне на кровати рядом с мирно спящей малышкой.

На фото актриса одета в кружевной бюстгальтер и атласные мини-шортики. Судя по всему, через месяц после родов молодая мама уже пришла в форму. 33-летняя Катерина выглядит стройной и подтянутой.

Катерина поделилась снимком в нижнем белье. Фото: соцсети.

Актриса родила дочку 10 сентября в элитной подмосковной клинике «Лапино». Супруги девять месяцев скрывали, что ждут ребенка. Первыми о беременности Катерины сообщили друзья Харламова шоумены Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

«Гарика нет, но сегодня на это есть уважительная причина. Наш Гарик прямо сейчас становится папой. Поздравляем семью Харламовых», - рассказал Азамат в эфире шоу «Кстати».

У 45-летнего Гарика уже есть дочь Настя от актрисы Кристины Асмус. Для Ковальчук этот ребенок стал первенцем.

Первой поздравить Катерину в роддом приехала мама Гарика Наталья Харламова. В соцсетях она опубликовала снимки из роддома и поделилась своими чувствами.

«Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно», - призналась свекровь.

Гарик не поскупился и щедро оплатил роды жены. Катерина Ковальчук рожала в Центре домашнего акушерства: палата в нем приближена к домашней обстановке и напоминает скорее просторную квартиру, чем больничное помещение. Она обставлена мебелью в светлых тонах – кровать для будущей мамы, диван, чайный столик, большой телевизор. Палата оснащена двумя санузлами и ванной-джакузи.

В этом роддоме, расположенном в Подмосковье, появились на свет дети многих звезд, в том числе Агаты Муцениеце, Анастасии Решетой, Оксаны Самойловой, Пелагеи, Елены Темниковой, Кети Топурии, Анастасии Костенко. Здесь же стала мамой и бывшая жена Гарика Кристина Асмус.